Pourquoi le Marché MQL5 est-il le Meilleur Endroit pour Vendre des Stratégies de Trading et des Indicateurs Techniques

Nous avons crééMQL5 Market pour aider Expert Advisors et les indicateurs développeurs à vendre leurs produits. Ce service assure des développeurs Expert Advisors avec le marché déjà constitué composé de des milliers de clients potentiels !

Les enjeux des Traders et des Développeurs

Imaginons un trader qui a décidé d'acheter un robot de trading. Vu il n'y a pas de sites Web populaires dédiés à ce sujet, le trader utilisez un moteur de recherche Internet et trouvez un site Web peu connu comprenant beaucoup de programmes de qualité douteuse. Et très probablement il ne comportera pas l'application dont le trader a vraiment besoin.

Une telle situation est tout aussi difficile pour les traders qui doivent passer au crible une grande quantité de divers sites Web à la recherche du programme et pour les développeurs d'applications. Pour gagner en popularité, les derniers ont besoin de promouvoir leurs sites Web pendant assez longtemps.

En outre, les deux parties sont préoccupées par l'insécurité des ventes. Un trader transfère des fonds vers des comptes PayPal ou Webmoney et obtient un programme à partir d'un site Web ou par e-mail. En fait, le trader obtient un cochon dans un coup. Cependant, les développeurs ne sont pas non plus protégés, car un acheteur peut publier un code de programme sur Internet. Par conséquent, l'ensemble du processus est assez compliqué à la fois pour les acheteurs et les vendeurs.

Quels problèmes le marché MQL5 résout-il ?

Se rendant compte de tous les inconvénients mentionnés, nous avons décidé de créer le service qui les élimine.

MQL5 Market est un endroit unifié pour la vente de robots de trading et d'indicateurs. Les traders plus besoin d'examiner des dizaines de sites Web à la recherche d’application de trading et de perdre leur temps. Les développeurs, à leur tour, gagnent en confiance que les traders trouveront leur application dans MQL5 Market. Les les risques sont réduits, tandis que les ventes augmentent.

Un autre important avantage de MQL5 Market est une intégration étroite avecPlateforme de Trading MetaTrader 5 Un Expert Advisor peut être acheté et lancé depuis le terminal trading Les traders n'ont même pas besoin de rechercher un site Web où trader les robots sont publiés. Notre solution minimise la distance entre un acheteur et un vendeur et accélère le processus de vente.

En outre, nous avons assuré la sécurité de l'ensemble du processus pour la commodité des deux parties. Lors de l'achat d'un programme, les fonds de l'acheteur sont transférés sur le compte du développeur et l'acheteur peut télécharger et activez l'application plusieurs fois. Un tel arrangement ne laisse aucune place pour diverses violations et fraudes.

D'autre part, les développeurs d'applications sont également protégés, car aucun tiers ne peut obtenir leur produit. Chaque application est cryptée en fonction des paramètres matériels de l'acheteur. En plus de leur propre PC, les acheteurs pourront activer un Expert Advisor sur quatre autres PC Le code ne peut pas être lancé n'importe où après cela. Les vendeurs peuvent définir plus de cinq activations s'ils le souhaitent. En cas de litige ,notre société peut agir en tant qu'arbitre pour le résoudre.

L'avantage supplémentaire est la prise en charge de plusieurs systèmes de paiement bien connus, y compris les cartes de crédit. Cela était réalisé par intégration de MQL5.com avec la solution e-commerce Gate2Shop . Vos clients peuvent déposer leurs comptes MQL5.com de la manière qui leur soit commode Après avoir vendu une application, vous pourrez retirer le fonds sur votre compte PayPal ou WebMoney.

En intégrant MQL5 Market à la plateforme de trading, nous avons pu offrir une option supplémentaire aux clients. Travailler avec notre boutique, vous pouvez télécharger et tester un programme en appliquant vos propres conditions. L'Expert Advisor téléchargé ne fonctionnera que sur un PC défini et uniquement dans le Testeur de Stratégie permettant d'évaluer les paramètres d'application à l'avance. En d'autres termes, cela empêche les traders d'acheter un cochon dans un poke et aussi stimule les ventes.

Nous avons également préparé un bonus pour les développeurs - applications de trading met à jour le système de livraison. Après avoir corrigé une erreur dans votre Expert Advisor vous pouvez être sûr que les traders obtiendront la nouvelle version de votre application. Vous n'avez pas besoin de leur téléphoner ou de leur envoyer un courriel pour leur demander de mettre à jour le programme. Des centaines et des milliers de vos clients pourront le mettre à jour par eux-mêmes !

Le service MQL5 Market permet d'éviter les problèmes les plus courants lors de la vente des Expert Advisors et indicateurs. La devise du service est "Rien devrait empêcher les programmeurs de se développer et les clients d'acheter". Avec MQL5 Market, les développeurs et les acheteurs sont protégés à une mesure maximale, car ils disposent de toutes les informations nécessaires les uns sur les autres, et toutes les transactions sont effectuées le plus rapidement possible.

Note: : l'utilisation de MQL5 Market est absolument gratuite, mais notre société facture 20 % sur chaque vente.

Mais ce n'est pas tout. La caractéristique la plus importante du service est le marché lui-même. Étant intégré à la plateforme de trading MetaTrader 5 ,elle donne automatiquement aux développeurs un accès direct au plus large éventail possible de clients. En bref, les développeurs, entre autres , accèdent au marché déjà formé et par le plus court chemin vers leurs clients.

Si vous souhaitez vendre vos programmes sur MQL5 Market, vous devez savoir une seule chose - comment les développer. Nous avons déjà résolu tous les autres problèmes!


Devenez vendeur sur MQL5 Market et réalisez des bénéfices !


Nous vous recommandons également les articles suivants consacrés au Marché :

Derniers commentaires | Aller à la discussion (10)
bleso
bleso | 24 sept. 2018 à 05:27

Bonjour,

Je voudrais savoir comment rester en contact avec des programmeurs professionnels MQL4 et MQL5 pour m'aider à construire un robot basé sur le modèle harmonique et une autre stratégie,

Merci...

Keith Watford
Keith Watford | 24 sept. 2018 à 05:58
bleso:

Bonjour,

Je voudrais savoir comment rester en contact avec des programmeurs professionnels MQL4 et MQL5 pour m'aider à construire un robot basé sur le modèle harmonique et une autre stratégie,

Merci...

Cliquez sur Freelance en haut de la page

Mohammad Hashemi
Mohammad Hashemi | 24 sept. 2018 à 13:02

Bonjour,

J'ai déjà essayé de télécharger mon EA MT4 dans la page du marché mais j'ai reçu l'erreur : "file compiled for profiling" et rien n'est attaché à ma page.


Pourriez-vous m'indiquer comment je peux résoudre ce problème ?


Je vous remercie,

Mon meilleur

hadher ramadhan
hadher ramadhan | 18 oct. 2018 à 08:55
super article mais informez moi ! si quelqu'un achète mon produit sera-t-il en mesure de décompiler la copie de test téléchargée ou la copie achetée ce souci me fait hésiter à publier mon produit.... merci
[Supprimé] | 1 janv. 2020 à 10:23
hadher ramadhan:
excellent article, mais veuillez m'informer ! si quelqu'un achète mon produit, pourra-t-il décompiler la copie de test téléchargée ou la copie achetée ? cette préoccupation me fait hésiter à publier mon produit.... merci
"D'autre part, les développeurs d'applications sont également protégés, car aucun tiers ne peut obtenir leur produit. Chaque application est cryptée en fonction des paramètres matériels de l'acheteur. En plus de leur propre PC, les acheteurs pourront activer un Expert Advisor sur quatre autres PC"

==> mais même si cela est confirmé, votre produit peut être exposé d 'une manière ou d'une autre.

