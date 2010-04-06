R Wolfe Wave

L'indicateur R Wolfe Wave analyse l'action des prix et transforme les données accumulées en un puissant outil technique de modèle graphique Wolfe Wave.
Essentiellement, le modèle de graphique R Wolfe Wave peut être haussier ou baissier et peut aider les traders à ouvrir des transactions d'achat et de vente sans aucun indicateur retardé.

Points clés
Identifie les puissants modèles Wolfe Wave
Pour les commerçants avancés
Fonctionne pour n'importe quelle paire de devises
Cela vaut la peine d'être ajouté à votre collection d'indicateurs
Cet indicateur peut fonctionner avec n'importe quelle stratégie ou système de trading existant en tant qu'outil de confirmation de tendance.

Signaux de trading de base
ACHETER

Soyez long lorsque le prix dépasse le modèle technique haussier Wolfe Wave.
Réglez le stop loss en dessous du modèle de trading Wolfe Wave.
Quittez le commerce d'achat pour un objectif de profit prédéterminé.
VENDRE

Optez pour une position courte lorsque le prix passe sous la configuration technique baissière de Wolfe Wave.
Réglez le stop loss au-dessus du modèle de trading Wolfe Wave.
Quittez le commerce de vente pour un objectif de profit prédéterminé.
Paramètres et réglages ajustables
Profondeur, déviation, pas en arrière, couleurs, style

N'hésitez pas à explorer les différents paramètres et paramètres de l'indicateur pour créer votre propre configuration d'indicateur personnalisée.

Les caractéristiques
Paires de devises : Toutes

Plateforme de trading : Metatrader 4

Périodes : 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois
Type d'indicateur : Action des prix
