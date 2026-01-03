Focus Time Line MT4

Capturez facilement "l'instant choisi" en un clin d'œil. La synchronisation ultime pour l'analyse multi-timeframe.



Où se trouve exactement sur l'unité de temps inférieure ce point que vous avez repéré sur l'unité supérieure ?

Plus besoin de perdre du temps à faire défiler le graphique pour le retrouver.

Ciblez avec haute précision le point temporel voulu, non seulement sur un graphique unique, mais en synchronisant plusieurs graphiques à la fois.

Éliminez le "stress de la recherche" et poussez la précision de votre analyse à son maximum.

Un outil spécialisé dans le focus qui transformera radicalement votre analyse graphique.

Présentation du Produit



[3 Modes de Focus au Choix]

Single Line : Déplacer le focus vers un point temporel spécifique en un clic. Multi Lines : Définir plusieurs points temporels et déplacer le focus entre eux dans l'ordre. SnglSync : Synchroniser plusieurs graphiques et déplacer le focus vers un point temporel de façon simultanée.

[Principaux Avantages]

Retour Instantané : Peu importe à quel point vous faites défiler le graphique ou changez le zoom/l'unité de temps, vous pouvez replacer le focus sur votre cible instantanément d'un clic.

Validation Efficace : Déplacez le focus en toute fluidité entre plusieurs points définis pour accélérer radicalement la vitesse de vos backtests et analyses comparatives.

Analyse Multidimensionnelle : Synchronisez différentes unités de temps ou paires corrélées pour un focus simultané, offrant un support puissant pour la lecture de marché et l'entraînement.

Fonctions principales des boutons



Nom du bouton Fonction Description FocusMode Changer de FocusMode Régler sur SingleLine / MultiLines / SnglSync Crt FocusLine Définir le point temporel Crée une FocusTimeLine (ligne verticale) à tout moment Position Position d'affichage Basculer entre le bord droit, le centre ou le bord gauche Focus Déplacement du focus Déplace le graphique vers le point temporel d'intérêt

Installation



Connectez-vous à MT4, recherchez le produit sur le Market et cliquez sur "Télécharger". Le programme sera installé automatiquement sur votre terminal.

Dans le navigateur : Expert Advisor(EA) → Market

Vous pouvez l’ajouter au graphique par glisser-déposer ou par double-clic.

Configuration recommandée



OS : Windows 11

MT4 : Build 1441

CPU : Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 cœurs / 8 threads)

Mémoire : 8 Go

*Bien qu'il devrait fonctionner dans d'autres environnements tels que Mac, le fonctionnement n'a pas été vérifié. Veuillez essayer à votre propre discrétion.

Avertissement



Le programme ne comporte pas de fonction de trading, donc aucun risque financier.