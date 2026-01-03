Focus Time Line MT4
- Utilitaires
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
- Activations: 5
Capturez facilement "l'instant choisi" en un clin d'œil. La synchronisation ultime pour l'analyse multi-timeframe.
Où se trouve exactement sur l'unité de temps inférieure ce point que vous avez repéré sur l'unité supérieure ?
Plus besoin de perdre du temps à faire défiler le graphique pour le retrouver.
Ciblez avec haute précision le point temporel voulu, non seulement sur un graphique unique, mais en synchronisant plusieurs graphiques à la fois.
Éliminez le "stress de la recherche" et poussez la précision de votre analyse à son maximum.
Un outil spécialisé dans le focus qui transformera radicalement votre analyse graphique.
Présentation du Produit
[3 Modes de Focus au Choix]
- Single Line : Déplacer le focus vers un point temporel spécifique en un clic.
- Multi Lines : Définir plusieurs points temporels et déplacer le focus entre eux dans l'ordre.
- SnglSync : Synchroniser plusieurs graphiques et déplacer le focus vers un point temporel de façon simultanée.
[Principaux Avantages]
- Retour Instantané : Peu importe à quel point vous faites défiler le graphique ou changez le zoom/l'unité de temps, vous pouvez replacer le focus sur votre cible instantanément d'un clic.
- Validation Efficace : Déplacez le focus en toute fluidité entre plusieurs points définis pour accélérer radicalement la vitesse de vos backtests et analyses comparatives.
- Analyse Multidimensionnelle : Synchronisez différentes unités de temps ou paires corrélées pour un focus simultané, offrant un support puissant pour la lecture de marché et l'entraînement.
Fonctions principales des boutons
|Nom du bouton
|Fonction
|Description
|FocusMode
|Changer de FocusMode
|Régler sur SingleLine / MultiLines / SnglSync
|Crt FocusLine
|Définir le point temporel
|Crée une FocusTimeLine (ligne verticale) à tout moment
|Position
|Position d'affichage
|Basculer entre le bord droit, le centre ou le bord gauche
|Focus
|Déplacement du focus
|Déplace le graphique vers le point temporel d'intérêt
Installation
Connectez-vous à MT4, recherchez le produit sur le Market et cliquez sur "Télécharger". Le programme sera installé automatiquement sur votre terminal.
Dans le navigateur : Expert Advisor(EA) → Market
Vous pouvez l’ajouter au graphique par glisser-déposer ou par double-clic.
Configuration recommandée
OS : Windows 11
MT4 : Build 1441
CPU : Intel 11th Gen Core i5‑1135G7 (4 cœurs / 8 threads)
Mémoire : 8 Go
*Bien qu'il devrait fonctionner dans d'autres environnements tels que Mac, le fonctionnement n'a pas été vérifié. Veuillez essayer à votre propre discrétion.
Avertissement
Le programme ne comporte pas de fonction de trading, donc aucun risque financier.