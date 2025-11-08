Chart Auto Flow Focus Edition

Chart Auto Flow Focus Edition intègre les fonctionnalités de Chart Auto Flow et Focus Time Line, offrant un outil puissant pour les graphiques MT5.

  1. Lecture et rembobinage des graphiques à vitesse variable
    Revoir les mouvements des prix rapidement ou simuler les trades au ralenti.

  2. Focalisation instantanée sur les points temporels souhaités
    Se déplacer instantanément à n’importe quel moment et analyser efficacement les graphiques sans perdre les points clés.

  3. Fonctionnement intuitif et facile
    Contrôlez la pause, la reprise, l’ajustement de la vitesse et le décalage des bougies avec des boutons simples.

Convient pour le Forex, les actions, l’or, les cryptomonnaies et plus.
Idéal pour revoir les mouvements passés, détecter les motifs, tester les stratégies et s’entraîner au trading.

Pour ceux qui souhaitent essayer d’abord
Ce produit est une version intégrée de Chart Auto Flow et Focus Time Line.
Veuillez essayer individuellement les versions d’essai gratuites de 7 jours ci-dessous.

Chart Auto Flow Mini
👉 https://www.mql5.com/fr/market/product/151226
Focus Time Line Mini
👉 https://www.mql5.com/fr/market/product/154878

Fonctionnalités & Avantages

  • Lecture et rembobinage à vitesse variable
    Contrôlez librement le mouvement des graphiques avec une vitesse de 50ms à 10 minutes.

  • Focalisation instantanée sur les points clés
    Sautez instantanément à n’importe quel moment. La position de focalisation peut être changée entre bord droit, centre et bord gauche de l’écran.

  • Opération intuitive
    Pause, reprise, ajustement de la vitesse et décalage des bougies contrôlés via les boutons.

  • Compatible avec tous les intervalles et instruments financiers
    Utile pour le day trading, le swing et l’analyse à long terme.

Image d’opération

Bouton/Étiquette Fonction Description
Pause / Restart Pause / Reprendre Contrôler la lecture du graphique
Reset Réinitialiser vitesse et décalage des bougies Reset Speed:1s, Bar:1 (réinitialiser)
Slow / Fast Ajuster la vitesse Réglage libre de 50ms à 10min
Bar+ / Bar- Ajuster le décalage des bougies Réglable de 1 à 480 bougies
Past / Future Changer la direction Basculer lecture avant/arrière
Speed / Bars (Étiquette) Afficher vitesse & décalage actuels Vérifier les paramètres actuels
FocusTimeLine Définir point de focus Définir le temps de focus souhaité
Position Changer position d’affichage Basculer entre bord droit, centre, bord gauche
Focus Déplacer focus Sauter instantanément au point de focus
END Quitter le programme -

Installation

  1. Connectez-vous à MT5, recherchez ce produit sur le Market, cliquez sur “Acheter” et “Télécharger” pour l’installer automatiquement.

  2. Il apparaîtra dans Navigateur → Expert Advisors → Market.

  3. Glissez-déposez ou double-cliquez pour l’ajouter au graphique.

Environnement recommandé

  • OS: Windows 11

  • MT5: Build 5320 / Build 5260

  • CPU: Intel 11th Gen Core i5-1135G7 (4 cœurs / 8 threads)

  • Mémoire: 8GB

※Devrait fonctionner aussi sur Mac et autres environnements, mais non testé – à essayer à vos risques et périls.

Déclaration de risque

Ce produit ne comprend pas de fonctions de trading, il n’y a donc aucun risque financier.


Plus de l'auteur
Chart Auto Flow Mini
Gakko Takahashi
Utilitaires
Présentation du produit Chart Auto Flow Mini permet de lire et d’inverser automatiquement les graphiques MT5. ・ Avec la lecture rapide , vous pouvez rapidement revoir les mouvements de prix passés. ・ Avec la lecture rapide , vous identifiez efficacement les motifs graphiques. ・ Avec la lecture lente , vous pouvez effectuer des simulations de trading. Fonctionne avec Forex, actions, or, crypto-monnaies et une large gamme d’autres instruments. Idéal pour les traders souhaitant rapidement revoir le
FREE
Focus Time Line Mini
Gakko Takahashi
Utilitaires
Présentation du Produit Peu importe combien vous déplacez ou zoomez le graphique, vous pouvez revenir instantanément à vos points temporels clés en un seul clic. Changez de période ou zoomez/dézoomez — un seul bouton vous ramène au point à surveiller. Ne perdez pas de vue les barres importantes ou les points d'analyse et consultez vos graphiques efficacement avec cet outil fiable. Focus Time Line Mini est une version allégée de Focus Time Line . Elle est utilisable une seule fois pendant 7 jours
FREE
Chart Auto Flow
Gakko Takahashi
Utilitaires
Présentation du produit Chart Auto Flow Mini permet de lire et d’inverser automatiquement les graphiques MT5. ・ Avec la lecture rapide , vous pouvez rapidement revoir les mouvements de prix passés. ・ Avec la lecture rapide , vous identifiez efficacement les motifs graphiques. ・ Avec la lecture lente , vous pouvez effectuer des simulations de trading. Fonctionne avec Forex, actions, or, crypto-monnaies et une large gamme d’autres instruments. Idéal pour les traders souhaitant rapidement revoir l
Focus Time Line
Gakko Takahashi
Utilitaires
Présentation du Produit Peu importe combien vous déplacez ou zoomez le graphique, vous pouvez revenir instantanément à vos points temporels clés en un seul clic. Changez de période ou zoomez/dézoomez — un seul bouton vous ramène au point à surveiller. Ne perdez pas de vue les barres importantes ou les points d'analyse et consultez vos graphiques efficacement avec cet outil fiable. Pour ceux qui veulent essayer d’abord Focus Time Line Mini (version d’essai gratuite de 7 jours) est également disp
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis