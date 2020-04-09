MTF MA Cross Alert MT5

Lorsque le marché est au-dessus de la MA 4H ou 1H, envisager l'achat, et lorsqu'il est en dessous, envisager la vente, réduit le risque de grosses pertes. Cela augmente le taux de réussite.



Il vous alerte au moment précis où la clôture de la bougie de 5 minutes croise la 20MA de 1 heure (H1) ou de 4 heures (H4).

Cet utilitaire est conçu pour les traders qui privilégient la confirmation sur les unités de temps supérieures. Il surveille le marché en arrière-plan, vous permettant de vous concentrer sur n'importe quel graphique sans manquer les changements de tendance cruciaux. En utilisant la clôture de la bougie M5 pour la confirmation, il élimine efficacement le "bruit" et les faux signaux causés par les pics de prix temporaires (mèches).



Caractéristiques principales :



Surveillance en temps réel des moyennes mobiles de 20 périodes en H1 et H4.

Les alertes se déclenchent uniquement à la clôture confirmée de la bougie M5.

Fonctionne sur n'importe quel symbole et reste actif même si vous consultez d'autres graphiques.

Messages d'alerte simples, légers et professionnels.

Ce produit est proposé comme un utilitaire simple.D'autres produits du même développeur sont également disponibles sur le Market.