Focus Time Line Player MT4
- Utilitaires
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
Vous pouvez vous concentrer instantanément sur le point de temps sélectionné, quel que soit le mouvement du graphique.
【Fonctionnalités】
・Focus Mode: SingleLine (affichage par défaut)
・Crt FocusLine: Créer une ligne de focus à n'importe quel moment
・Position: Changer la position d'affichage
・Focus: Déplacer l'affichage du graphique vers la ligne de focus créée
・Bouton X: Quitter le programme
【Instructions】
・Utilisez Focus Mode en SingleLine par défaut
・Appuyez sur Crt FocusLine pour créer une FocusTimeLine
・Utilisez le bouton Position pour sélectionner la position d'affichage
・Appuyez sur Focus pour déplacer le graphique au point de focus sélectionné
・Appuyez sur le bouton X pour quitter le programme