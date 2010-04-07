Chart Auto Flow Player MT4
- Utilitaires
- Masamitsu Takahashi
- Version: 1.0
Un lecteur de graphiques simple
pour rejouer les graphiques historiques.
Il permet d’analyser le marché
en avançant les chandeliers un par un.
La lecture peut être mise en pause
et reprise à tout moment.
[Caractéristiques]
・Lecture automatique du passé vers le futur
・Avancement d’un chandelier à intervalle fixe
・Pause possible pendant la lecture
[Spécifications de lecture]
・Sens de lecture : Passé → Futur
・Vitesse de lecture : Fixe
・Nombre de barres : 1 barre par étape
・Pause / Reprise de la lecture
・END pour arrêter la lecture
[Commandes]
・Pause / Restart : Mettre en pause ou reprendre la lecture
・END : Arrêter la lecture et le programme