TPSproTREND PrO
- Indicateurs
- Roman Podpora
- Version: 6.0
- Mise à jour: 5 août 2025
- Activations: 7
VERSION MT5 — ИНСТРУКЦИЯ RUS — INSTRUCTIONS ENG
Fonctions principales :
- Signaux d'entrée précis SANS RENDU !
- Affichage des zones STOP LOSS / TAKE PROFIT
Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration des bougies après l'apparition de la flèche jusqu'à ce que l'objectif soit atteint (take profit) ou qu'un signal d'inversion apparaisse.
Pour améliorer la clarté visuelle lors de la recherche d'un point d'entrée, un module a été créé qui affiche dans un premier temps la zone ACHETER/VENDRE dans laquelle est recherché le point optimal pour entrer sur le marché. Une logique intelligente supplémentaire pour travailler avec le niveau de stop loss permet de réduire sa taille au fil du temps et, ainsi, de réduire les risques initiaux lors de la saisie d'une transaction (move sl).
- Affichage MIN/MAX à partir d'une période supérieure (mode MTF)
Une fonction a été ajoutée qui affichera les emplacements des corrections MIN/MAX à partir d'un intervalle de temps plus élevé, ainsi que les changements de tendance. De plus, MIN/MAX ont désormais une numérotation, qui indique quelle est la correction.
- Ratio risque/récompense (RR)
Grâce à des algorithmes d’indicateurs, il est possible de détecter des points d’entrée précis, avec un rapport risque/récompense supérieur en moyenne à 1k2. Ceci est également accompagné visuellement, par exemple par un croquis en couleur de bougies après réception d'un signal.
- Fournit des signaux quelle que soit la direction du mouvement des prix. L'indicateur TPSpro TRENDPRO génère des signaux pour entrer dans une transaction, que le prix monte, baisse ou reste dans une tendance latérale.
- Statistiques pour toutes les transactions %Taux de victoire
L'indicateur fournit des informations sur le potentiel de profit et des statistiques historiques, vous aidant à identifier plus clairement où et comment davantage de revenus pourraient être générés.
- Fonctionne sur des délais différents L'indicateur TPSpro TRENDPRO peut être utilisé sur n'importe quel intervalle de temps sur le graphique, de la minute (M1) au mois (MN).
- Alertes graphiques et sonores L'indicateur fournit une indication graphique et audio, qui vous permet de ne pas manquer les signaux pour entrer dans une transaction.
- Scanner de tendances simple et efficace Un scanner de tendances très compact qui alerte et envoie automatiquement des notifications à votre téléphone lorsque tous les intervalles de temps convergent vers une tendance.
- Pour les experts et les débutants
Un didacticiel vidéo étape par étape et des instructions vous expliqueront comment utiliser l'indicateur à l'aide d'un exemple spécifique, même si c'est votre première fois.
- X- Masquer/afficher le panneau
TrendPro - это не просто индикатор тренда -это целая система ,позволяющая быстро ,эффективно и четко определить направление , в котором движется анализируемый инструмент, выделить структуру-мин/мах( с четкой логикой определения и без перерисовки!)/начало тренда/коррекции/"разводки".SCANER помогает увидеть это сразу на большом количестве инструментов. EntryPoints -точки входа с динамическим зонами стопа -великолепная находка .По самой реализации индикатора- здесь все на 5 звезд: панельки сворачиваются, перемещаются, параметры можно подстраивать под свои предпочтения. Связка с RFILevels дает полноценную торговую стратегию. И что самое главное -разработчик всегда на связи, постоянно улучшает продукт. Респект команде !