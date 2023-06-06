TPSproTREND PrO



Fonctions principales :

Signaux d'entrée précis SANS RENDU !

Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration des bougies après l'apparition de la flèche jusqu'à ce que l'objectif soit atteint (take profit) ou qu'un signal d'inversion apparaisse.

Affichage des zones STOP LOSS / TAKE PROFIT

Pour améliorer la clarté visuelle lors de la recherche d'un point d'entrée, un module a été créé qui affiche dans un premier temps la zone ACHETER/VENDRE dans laquelle est recherché le point optimal pour entrer sur le marché. Une logique intelligente supplémentaire pour travailler avec le niveau de stop loss permet de réduire sa taille au fil du temps et, ainsi, de réduire les risques initiaux lors de la saisie d'une transaction (move sl).