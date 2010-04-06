MAs combo EA

Description du produit : EA MA Crossover

Le EA MA Crossover avec filtre RSI est un robot de trading robuste et entièrement automatisé, conçu pour MetaTrader 4 (MT4). Cet EA est idéal pour les traders recherchant une approche systématique et disciplinée du trading, car il élimine les prises de décision émotionnelles et garantit une exécution cohérente des stratégies de trading.





Caractéristiques principales

Stop suiveur pour la gestion des risques :

L'EA intègre une fonction de stop suiveur qui bloque les gains lorsque la transaction évolue en votre faveur.





Le stop suiveur s'active après un nombre de pips de profit spécifié (InpTrailingActivationPips) et suit le cours d'une distance spécifiée (InpTrailingStopPips).





Stop Loss fixe :





Chaque transaction est protégée par un stop loss fixe (InpStopLossPips), ce qui limite les pertes.





Gestion du capital :





L'EA intègre une fonction de normalisation de la taille des lots afin de garantir que la taille des lots reste dans la fourchette autorisée par le courtier.





Il vérifie également que la marge disponible est suffisante avant d'ouvrir une transaction, évitant ainsi les erreurs liées à la marge.





Stop basé sur les capitaux propres :





L'EA arrête de trader si les capitaux propres du compte triplent, protégeant ainsi les profits et évitant les transactions excessives.





Paramètres d'entrée flexibles :





L'EA est hautement personnalisable, permettant aux traders d'ajuster des paramètres clés tels que les périodes de moyenne mobile, la taille des lots, le stop loss, le take profit, etc.





Avantages

Entièrement automatisé :





L'EA fonctionne 24h/24 et 5j/7, analysant automatiquement le marché à la recherche d'opportunités de trading et exécutant les transactions sans intervention manuelle.





Trading discipliné :





En suivant des règles strictes, l'EA élimine les prises de décision émotionnelles et garantit une exécution cohérente.





Polyvalent :





L'EA peut être utilisé sur n'importe quelle paire de devises et n'importe quelle unité de temps, ce qui le rend adapté à un large éventail de styles de trading.





Gestion des risques :





Grâce à des fonctionnalités telles que le stop loss, le stop suiveur et le stop basé sur les capitaux propres, l'EA privilégie la gestion des risques et la préservation du capital.





Facilité d'utilisation :





L'EA est facile à installer et à configurer, même pour les débutants. Il suffit de l'associer à un graphique, de définir vos paramètres et de l'exécuter.





Utilisation :

Installation de l'EA :





Associez l'EA à un graphique dans MetaTrader 4.





Définition des paramètres :





Ajustez les paramètres d'entrée selon vos préférences de trading.





Exécution de l'EA :





Activez le trading automatisé et laissez l'EA exécuter les transactions automatiquement.





Suivi des performances :





Évaluez régulièrement les performances de l'EA et ajustez les paramètres si nécessaire.





Conclusion : L'EA MA Crossover est un outil de trading puissant et fiable qui combine des indicateurs techniques avec de solides fonctionnalités de gestion des risques. Que vous soyez débutant ou trader expérimenté, cet EA peut vous aider à obtenir des résultats constants sur le marché du Forex. Achetez-le dès aujourd'hui et découvrez les avantages du trading automatisé !