A2SR MT5 for Smarter Trading Decision

A2SR pour MT5
Indicateur : Offre et demande réelles automatisées (S/R).
+ Instruments de trading.
Puissant, fiable et rapide pour des décisions de trading plus éclairées.
+ Objets compatibles avec les EA.

Avantages clés :
Niveaux SR réels avancés (sans retard, sans réaffichage)
Après des années de fiabilité éprouvée sur MT4 depuis 2014, A2SR est désormais disponible pour MetaTrader 5.
Il offre aux traders un avantage exceptionnel grâce à un indicateur avancé, sans réaffichage, permettant d'identifier les niveaux de support et de résistance réels, avant même que le prix ne les atteigne.

A2SR calcule les niveaux de support et de résistance à l'avance, avant que le prix ne les atteigne, permettant aux traders de planifier leurs transactions en toute confiance.

Un concept authentique que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
S'appuyant sur une approche unique, jamais publiée ni partagée, A2SR redéfinit l'identification des niveaux de support et de résistance.

Gagnez du temps et affinez votre stratégie.
Ne perdez plus de temps à tracer des lignes ou à deviner des niveaux. A2SR présente clairement toutes les informations, vous permettant de vous concentrer sur la création de plans de trading précis et leur exécution efficace.

Adapté à tous les traders, du débutant au professionnel.
Que vous soyez débutant ou trader déjà professionnel, A2SR vous permet de prendre des décisions claires et sereines.

Particulièrement efficace pour le day trading et le swing trading.
Périodes de temps recommandées pour les plans de trading : M30, H1 et H4.
Fonctionnalités principales
Niveaux SR réels (Support - Demande et Résistance - Offre).
Affichage automatique sur le graphique.

+ Les premiers mouvements provoquent souvent un retournement de prix.
+ Des mouvements répétés signalent des ruptures potentielles et une continuation.

Analyse des ruptures fortes.
A2SR dispose d'un véritable modèle automatique qui détecte les premiers signes de fortes ruptures potentielles.
+ Soyez parmi les premiers à identifier les mouvements importants du marché.

Sentiment du marché (MS).
+ Permet d'éviter les signaux trompeurs des principales actualités économiques.
+ Dans certaines conditions, MS peut même vous conseiller de ne pas ouvrir de position : un filtre de risque puissant.

Force des devises du marché (MCS).
+ Analyse en temps réel de 8 devises majeures : USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD.
+ Histogramme et indicateurs de pourcentage : les devises les plus fortes et les plus faibles.
+ Améliorez votre précision en comparant les devises fortes et faibles, et évitez d'être induit en erreur par les communiqués de presse.

Limites de fourchette de prix quotidiennes et hebdomadaires.
+ Niveaux de fourchette prédictifs quotidiens/hebdomadaires éprouvés : les prix s'inversent souvent après des mouvements volatils.
+ Idéal pour définir des ordres en attente et détecter les pics, sans passer la journée devant l'écran.
Notifications
Prend en charge les notifications push (via MT5 mobile) et les alertes par e-mail.
+ Ne manquez jamais d'opportunités de trading clés, même en déplacement.

Le trading intelligent commence ici
Que vous tradiez des événements d'actualité volatils ou que vous élaboriez des configurations de swing structurées, A2SR est votre assistant technique fiable pour des décisions de trading plus intelligentes et plus rapides.

Objets compatibles EA : la puissance rencontre l'automatisation.
A2SR pour MT5 est bien plus qu'un simple indicateur visuel intelligent ; c'est aussi une source de données exploitables par machine pour les systèmes de trading automatisés.

Objets graphiques fournis par A2SR.
Tous ces éléments sont présentés sous forme d'objets graphiques nommés,
ce qui les rend entièrement accessibles à votre Expert Advisor (EA) :

Niveaux de support et de résistance (SR) réels – sous forme de lignes de tendance et de lignes horizontales,
y compris les cassures et les ruptures importantes
Tendance actuelle (Swing)
Sentiment du marché (MS) – incluant les indices USDx et EURx
Force des devises du marché (MCS) – pourcentage de force des 8 principales devises.
Créez votre propre EA ou faites appel à un développeur.
Vous (ou votre développeur) pouvez programmer un EA pour :
Détecter les niveaux de SR non touchés comme signaux d’entrée (Limite d’achat/Limite de vente)
Analyser les tendances, les classements de force des devises et le sentiment du marché comme filtres de trading
Exécuter des transactions automatiquement grâce aux analyses de pointe d’A2SR
Combiner la précision d’A2SR à votre stratégie d’automatisation
Allier le meilleur des analyses manuelles et de l’exécution algorithmique
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Préparez-vous à découvrir une façon plus intelligente de trader.

Planifiez votre transaction, tradez selon votre plan.

Learn more :
https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog

Remarque :

Les données graphiques peuvent nécessiter un rechargement complet dans les cas suivants :

  • MetaTrader 5 vient d'être installé.
  • Vous utilisez un nouveau numéro de compte.
  • Vous utilisez un ancien compte auquel vous n'avez pas accédé depuis longtemps.
  • Vous ouvrez une période de temps inédite.

Par conséquent, lors de la première utilisation d'A2SR dans l'une des conditions ci-dessus, il est recommandé d'actualiser le graphique, de la période M1 jusqu'à la période MN.


