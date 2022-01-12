Comment rédiger une bonne description pour un produit Market

Vous êtes un développeur qui gagne de l'argent en écrivant des applications pour MQL5 Market ? Excellent ! Nous vous aiderons à tirer encore plus de profit de vos produits. Notre service propose actuellement de nombreux produits à la vente, mais certaines de leurs descriptions laissent à désirer. De nombreux textes ont manifestement besoin d'être améliorés, car les traders ordinaires ne sont pas en mesure de les comprendre. De nombreuses descriptions de produits contiennent des lignes de code, des données d'entrée, de l'argot et des abréviations qui n'ont aucun sens pour les clients. Plus important encore, tous ces éléments étranges sont incapables de distinguer votre produit des autres. La description du produit est donc un élément important de la réussite des ventes sur Market.









Nom du produit

La description commence par le choix d'un nom pour votre programme. Utilisez un mot ou une expression simple, harmonieux et facile à retenir. N'oubliez pas que le nom d'un produit est votre marque. Un produit portant un nom de qualité peut être rapidement trouvé sur Market et vos clients peuvent facilement le recommander à leurs collègues.

Les produits portant le même nom ne sont pas autorisés dans notre service. Par conséquent, chaque nom de produit doit être unique. Assurez-vous qu'un mot ou une expression sélectionnés n'ont pas déjà été occupés. Cela peut être fait en utilisant Market search line. Si le nom a déjà été utilisé, choisissez-en un autre pour votre Graal. Par exemple, vous pouvez ajouter un mot supplémentaire ou prendre une autre idée comme base.

Exemple : « Expert Alligator », « MA Crossover ADX » - de tels noms ne sont pas souhaitables. Il s'agit de mots et de noms d'indicateurs largement utilisés. De tels noms ne sont pas uniques et ils ne seront pas associés à votre marque. « TR297EU138H.0.5.97 » - sans commentaire, cela n'a aucun sens. Vous pouvez choisir des mots qui ne sont pas liés au trading et à la finance. De bons exemples : « Cullinan » - le plus gros diamant du monde ; « Tantal » - une figure mythologique grecque qui avait accès aux conseils et aux fêtes des dieux.

Logo du programme

Un logo est l'une des premières choses que vos clients voient. C'est une image visuelle d'une marque associée à vous et à vos produits. Par conséquent, votre logo doit contenir une image simple et facile à comprendre. D'ailleurs, s'il a quelque chose en commun avec le nom du produit, alors c'est un logo parfait ! Un bon logo attirera davantage l'attention sur votre produit et augmentera vos ventes.

Comme pour le nom du programme, veillez à ce que votre logo soit unique. Examinez les autres icônes de Market et essayez de ne pas utiliser d'images similaires. Cela ne rendra pas votre image unique et empêchera votre produit de se distinguer de ses concurrents.

Faites attention à l'extensibilité de l'image. Vous aurez besoin de deux images d'une taille de 200x200 et 60x60 pixels. Bien entendu, une petite icône peut être générée automatiquement à partir de la grande lors du téléchargement du logo sur Market. Cependant, la qualité de l'image peut en souffrir. Il est donc préférable de préparer deux icônes de bonne qualité et de taille appropriée.





Il est également conseillé de ne pas placer de texte sur le logo ou à sa place. Un texte au lieu d'un logo ne peut pas remplir la tâche principale - générer une image visuelle de votre marque. De tels mauvais exemples d'icônes sont déjà apparus dans notre service. Le seul texte qui peut être inséré dans le logo est un nom de produit court et clairement visible.

Description du produit

Vous devez accorder encore plus d'attention à la description de votre Expert Advisor. C'est la partie la plus importante de votre programme dans Market. Les clients doivent avoir une bonne impression de votre produit dès le premier instant où ils le voient. La première impression influencera grandement les décisions ultérieures des clients.

Tout d'abord, la description doit être claire. Gardez à l'esprit que vous écrivez votre texte pour les traders ordinaires qui ne sont pas des programmeurs ou des développeurs de systèmes de trading. Les termes techniques, les abréviations et les éléments de code de programme sont les signes d'une mauvaise description. Il est peu probable que vos clients lisent de tels passages et achètent votre produit. Écrivez un texte en utilisant un langage simple qui peut être facilement compris par les traders ordinaires.

Brève description

Commencez votre texte par une brève description (environ 100 caractères). Décrivez l'idée principale de votre programme en une phrase brève, en utilisant un langage simple. Vos clients doivent saisir l'essence même de votre produit après l'avoir lu.

Faites gagner du temps à vos clients en leur expliquant dès le départ ce que vous vendez. S'il s'agit d'un Expert Advisor, précisez sa stratégie et les symboles utilisés.

Exemple : Tantal est un Expert Advisor multi-devises utilisant une stratégie de suivi de tendance basée sur son propre indicateur Kassandra associé à Elder-Ray.

Stratégie de trading

Après la brève introduction, décrivez en détail la stratégie de votre indicateur/Expert Advisor. Le nombre de caractères n'est pas limité, mais il est préférable d'éviter le verbiage. Spécifiez les symboles/marchés/paires de devises/périodes pour lesquelles votre Expert Advisor a été optimisé. Expliquez brièvement les algorithmes et le système de gestion de l'argent mis en œuvre dans votre stratégie de trading. Insérez un lien Internet externe vers une description plus détaillée des algorithmes mis en œuvre, si nécessaire.

N'oubliez pas que vos clients ne doivent pas avoir à optimiser les paramètres d'entrée lorsqu'ils utilisent une version de démonstration de votre programme. Par conséquent, définissez les paramètres par défaut les plus optimaux en fonction de la stratégie de trading décrite. Bien sûr, vous ne devez pas écrire comment vos clients doivent optimiser au mieux votre Expert Advisor. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un code mais d'un produit fini qui est proposé aux traders qui ne connaissent peut-être rien au développement des robots de trading.

Exemple : Tantal Expert Advisor négocie sur 3 paires de devises EURUSD, AUDUSD, EURAUD en utilisant uniquement les ordres en attente. Son propre indicateur Kassandra est utilisé pour l'analyse des cotations. Les signaux de l'indicateur sont vérifiés par Elder-Ray. Un ordre en attente n'est défini que si deux indicateurs envoient des signaux appropriés simultanément. Vous trouverez de plus amples informations sur les algorithmes des indicateurs sur mon site web. L'Expert Advisor fonctionne sur tous les délais sans perdre sa rentabilité. Cependant, la plus grande efficacité a été observée sur H3. Le rapport risque/profit est le meilleur à cette période. Le robot de trading est très fiable, car il a été développé en tenant compte du trading sur un compte réel. Le système money-management vous permet de ne mettre en jeu que 10 % de votre dépôt. Chaque transaction est protégée par des ordres stop (Stop Loss et Take Profit). Au cours des multiples tests, le prélèvement maximum a atteint 7 % en moyenne, tandis que le paramètre de , l'absolu était égal à zéro. Cela signifie que l'Expert Advisor n'a jamais réduit le dépôt initial.

Lorsque vous terminez le travail sur cette section, vous devez être complètement sûr que vos clients seront en mesure de comprendre toutes les informations fournies. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à ajouter des liens web appropriés.

Résultats

C'est peut-être la partie la plus importante de la description. Les résultats doivent prouver que votre Expert Advisor/indicateur est rentable et que son prix est juste. Donnez un exemple simple du fonctionnement de votre programme sur le marché financier. Ici, il n'est pas nécessaire de faire des profits fabuleux. Des bénéfices incroyablement élevés susciteront des doutes ou les risques seront trop élevés pour le trading réel.

L'exemple doit contenir des données sur le type de marché et un calendrier. Les données de base de l'Expert Advisor/indicateur doivent être spécifiées : dépôt initial, effet de levier, délai, mode de test, paramètres d'entrée, etc. Le bénéfice total doit également être mentionné.

Confirmez vos résultats par des captures d'écran que vous pouvez ajouter dans la section appropriée. Veillez à fournir le rapport de test détaillé. Tenez compte de la taille du fichier lors de l'ajout des images. Seuls ceux dont la résolution est de 640x480 pixels sont acceptés.

Présentez toutes les données possibles afin que vos clients soient en mesure de reproduire vos résultats dans le Strategy Tester. Ce sera une preuve fiable de l'efficacité de votre Expert Advisor, qui aura un impact positif sur votre marque. Le test réussi sera un argument de poids en faveur de votre programme.

Exemple : Résultats des tests de l'Expert Advisor : Tantal ayant un dépôt initial de 10 000 $ a gagné 33 000 $ sur EURUSD H3 au cours de la période du 1er janvier 2012 au 1er septembre 2012. Le revenu net a augmenté de 330 % en 9 mois. Prélèvement absolu - 0 %, prélèvement maximum - 5,5 %.

Vous pouvez obtenir des données similaires en téléchargeant la version de démonstration et en la testant.

Décrivez d'autres caractéristiques de votre programme après la section Résultats. Fournissez des liens Internet vers des données supplémentaires sur votre produit. Si vous avez un site Web sur votre programme, assurez-vous de fournir le lien approprié. Des liens vers des vidéos et des images peuvent être ajoutés dans la section Captures d'écran.

À propos de l'auteur

Vos clients apprécieront de trouver quelques brèves informations sur l'auteur. Par conséquent, ajoutez quelques faits de base sur vous-même : qui vous êtes, l'expérience de développement des Expert Advisors, vos réalisations. Veillez à ajouter un lien vers votre profil www.mql5.com, qui doit être mis à jour avant cela.

Exemple : Auteur : MetaQuotes, développeur de plateformes de trading depuis plus de 10 ans, leader du marché des plateformes de trading Forex.

Attention : Une condition obligatoire lors de l'ajout d'un produit est la présence d'une description en anglais ou en russe. De plus, vous pouvez placer le texte dans votre langue maternelle, si elle est disponible.





Rédiger une description prendra un peu de temps, mais cela en vaut la peine. Créez une bonne description pour expliquer clairement à vos clients ce que vous vendez exactement. Cela vous aidera à préserver l'intérêt des clients pour vos produits, ainsi qu'à développer votre réputation et à stimuler les ventes.