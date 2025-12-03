Golden Hawk AI — Scalper Ultra-Rapide & Chasseur de Renversements



Golden Hawk AI est conçu pour les traders recherchant vitesse, précision et décisions intelligentes dans les marchés volatils de l’or.

Tel un faucon traquant sa proie, il analyse l’action du prix multi-unité, la liquidité et les schémas d’impact pour entrer uniquement aux moments les plus optimaux.

Grâce à une approche hybride — scalping rapide + détection de renversements — Golden Hawk AI s’adapte instantanément aux mouvements brusques du marché.

Son moteur de risque adaptatif contrôle l’exposition, convenant aux petits comme aux grands comptes.

Pourquoi les traders choisissent Golden Hawk AI

Exécution ultra-rapide pour scalping XAUUSD

Algorithmes renforcés de détection de renversement

SL/TP synchronisés avec la volatilité via ATR

Mode Martingale optionnel avec freins de sécurité

Pause automatique lors d’un drawdown élevé

Interface claire, simple et intuitive

Spécifications techniques