Search light CFD

Il s'agit d'une EA qui détermine le point d'entrée en fonction des fluctuations graphiques locales et n'utilise pas de méthodes courantes telles que la méthode Martingale ou les bandes de Bollinger.


Caractéristiques:
Les points d'entrée sont déterminés en fonction des critères suivants :
- Inférieur → Inférieur → Actuellement supérieur à la différence standard = ACHETER une entrée
- Augmenté → Augmenté → Actuellement inférieur à la différence standard = entrée VENDRE

C'est aussi simple que cela.

(Ne définissez pas zéro pour chaque paramètre. S'il est 0, cela fonctionnera comme valeur initiale)
Veuillez consulter la page Blog pour plus d'informations https://www.mql5.com/ja/blogs/post/758621

Avertissement de risque :
Il n'y a aucune garantie de profit avec ce programme. Les résultats des tests utilisant des données passées ne garantissent pas les scores futurs.
Soyez conscient qu’il existe un risque de perdre vos fonds.

Clause de non-responsabilité:
En principe, toutes les positions ouvertes seront liquidées lorsque la perte latente dépasse 80% du solde.
Veuillez noter que si la valeur du paramètre Lots est inférieure à la valeur minimale du symbole, le lot minimum sera automatiquement attribué et une transaction sera tentée.
En achetant l'EA, vous acceptez que l'auteur ne sera pas tenu responsable de tout dommage causé par l'utilisation de ce programme.

Reconnaissance:
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont collaboré au développement de cette évaluation environnementale. merci.

Créé par ALTERWORKS - 2024
