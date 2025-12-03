Solar Gold AI — Intelligence de Tendance Haute Précision



Solar Gold AI est un Expert Advisor haut de gamme, conçu exclusivement pour XAUUSD, capable de capturer les mouvements de marché les plus puissants avec la constance d’un cycle solaire.

Le système combine analyse structurelle avancée, cartographie de la volatilité et synchronisation dynamique des tendances pour détecter des points d’entrée à haute probabilité dans les sessions calmes comme dans les marchés très volatils.

Solar Gold AI se recalibre continuellement grâce à des filtres de volatilité basés sur l’ATR, garantissant que SL, TP et trailing restent parfaitement alignés avec les conditions actuelles du marché.

Le mode de récupération intelligente renforce les positions uniquement lorsque des règles de sécurité strictes sont respectées.

Idéal pour les traders recherchant stabilité, clarté et précision technique.

Fonctionnalités clés

Moteur de tendance Solar-Cycle optimisé pour le momentum XAUUSD

Confirmation multicouche : volatilité, structure, comportement des chandeliers

Mode de récupération intelligent avec limites d’exposition

Gestion automatique du risque ou lots fixes

Filtres de session Londres / New York / Asie

Configuration simple et entièrement automatisée

Spécifications techniques