Crown Gold AI — Intelligence de Marché Royale



Crown Gold AI est un système de trading phare combinant ingénierie algorithmique haut de gamme et logique de marché avancée.

L’EA agit comme un “souverain stratégique”, évaluant la force du marché, les zones structurelles, les phases de volatilité et les schémas de retournement avant d’exécuter une opération.

Parfait pour les traders recherchant un système équilibré, discipliné et puissant pour le trading de l’or, équipé de solides protections internes.

Fonctionnalités Premium

Moteur Royal de Décision (structure + patterns + volatilité)

Confirmation multi-unités de temps + reconnaissance de chandeliers

SL/TP ajustés par ATR + trailing dynamique

Mode de récupération ajustable avec gestion conservatrice du capital

Auto-lot & lot fixe

Conçu pour une croissance stable et durable

Spécifications Techniques