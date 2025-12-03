Crown Gold Ai
- Experts
- Mike Wilson Namaru
- Version: 1.0
- Activations: 10
Crown Gold AI — Intelligence de Marché Royale
Crown Gold AI est un système de trading phare combinant ingénierie algorithmique haut de gamme et logique de marché avancée.
L’EA agit comme un “souverain stratégique”, évaluant la force du marché, les zones structurelles, les phases de volatilité et les schémas de retournement avant d’exécuter une opération.
Parfait pour les traders recherchant un système équilibré, discipliné et puissant pour le trading de l’or, équipé de solides protections internes.
Fonctionnalités Premium
-
Moteur Royal de Décision (structure + patterns + volatilité)
-
Confirmation multi-unités de temps + reconnaissance de chandeliers
-
SL/TP ajustés par ATR + trailing dynamique
-
Mode de récupération ajustable avec gestion conservatrice du capital
-
Auto-lot & lot fixe
-
Conçu pour une croissance stable et durable
Spécifications Techniques
-
Symbole : XAUUSD
-
Période : H1
-
Dépôt minimum : 500 $ | Recommandé 1 000 $+
-
Levier : 1:50+
-
Compte : ECN / RAW
-
Risque : 1% par défaut
-
VPS : Recommandé