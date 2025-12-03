Golden Hawk Ai
Golden Hawk AI — Yüksek Hızlı Scalper & Ters Dönüş Avcısı
Golden Hawk AI, volatilitesi yüksek altın piyasalarında hız, hassasiyet ve akıllı karar verme yeteneği isteyen traderlar için üretilmiştir.
Avını takip eden bir şahin gibi, çoklu zaman dilimi fiyat hareketi, piyasa derinliği ve etki modellerini analiz ederek yalnızca en uygun anlarda işleme girer.
Hibrit yaklaşımı — hızlı scalping + yüksek olasılıklı dönüş algılama — sayesinde Golden Hawk AI, ani piyasa değişimlerine anında uyum sağlar.
Risk uyumlu motoru, hesap boyutu ne olursa olsun maruziyeti güvenli şekilde kontrol eder.
Traderların Golden Hawk AI’ı tercih etme nedenleri
-
XAUUSD için yıldırım hızında scalping algoritması
-
Geliştirilmiş dönüş tespit algoritmaları
-
ATR tabanlı volatilite uyumlu SL/TP
-
Güvenlik frenleriyle korunan opsiyonel Martingale
-
Yüksek düşüş seviyelerinde otomatik duraklatma
-
Basit ve temiz arayüz
Teknik Özellikler
-
Sembol: XAUUSD
-
Zaman Dilimi: H1
-
Minimum Depozito: $500 (önerilen $1,000+)
-
Hesap: ECN / Raw Spread
-
Kaldıraç: 1:50+ (tercihen 1:100+)
-
Risk: Ayarlanabilir % veya sabit lot
-
VPS: Önerilir