Golden Hawk AI — Yüksek Hızlı Scalper & Ters Dönüş Avcısı



Golden Hawk AI, volatilitesi yüksek altın piyasalarında hız, hassasiyet ve akıllı karar verme yeteneği isteyen traderlar için üretilmiştir.

Avını takip eden bir şahin gibi, çoklu zaman dilimi fiyat hareketi, piyasa derinliği ve etki modellerini analiz ederek yalnızca en uygun anlarda işleme girer.

Hibrit yaklaşımı — hızlı scalping + yüksek olasılıklı dönüş algılama — sayesinde Golden Hawk AI, ani piyasa değişimlerine anında uyum sağlar.

Risk uyumlu motoru, hesap boyutu ne olursa olsun maruziyeti güvenli şekilde kontrol eder.

Traderların Golden Hawk AI’ı tercih etme nedenleri

XAUUSD için yıldırım hızında scalping algoritması

Geliştirilmiş dönüş tespit algoritmaları

ATR tabanlı volatilite uyumlu SL/TP

Güvenlik frenleriyle korunan opsiyonel Martingale

Yüksek düşüş seviyelerinde otomatik duraklatma

Basit ve temiz arayüz

Teknik Özellikler