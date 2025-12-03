Midas Touch Ai
Midas Touch AI — Une précision dorée pour le trading de l’or
Midas Touch AI apporte une approche premium et extrêmement précise au trading de l’or.
Inspiré par le célèbre « toucher d’or », l’EA combine logique order-flow, symétrie de price action et alignement multi-temps des tendances pour des entrées très fiables.
Grâce à un SL/TP adaptatif, le système ajuste automatiquement ses paramètres en fonction de la volatilité du marché. Une version sécurisée du Martingale est également incluse pour les traders utilisant un scaling contrôlé.
Points forts
-
Moteur d’entrées haute précision pour XAUUSD
-
Système de confirmation inspiré de l’order-flow
-
Algorithme robuste pour une performance durable
-
Gestion fixe ou automatique des lots
-
Filtres par sessions
-
Installation rapide, fonctionnement entièrement automatique
Spécifications techniques
-
Symbole : XAUUSD
-
Période : H1
-
Dépôt minimum : 500 $+
-
Levier : 1:50+ (1:100+ idéal)
-
Risque : réglable
-
Type de compte : ECN / RAW
-
VPS : fortement recommandé