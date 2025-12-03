Midas Touch AI — Une précision dorée pour le trading de l’or



Midas Touch AI apporte une approche premium et extrêmement précise au trading de l’or.

Inspiré par le célèbre « toucher d’or », l’EA combine logique order-flow, symétrie de price action et alignement multi-temps des tendances pour des entrées très fiables.

Grâce à un SL/TP adaptatif, le système ajuste automatiquement ses paramètres en fonction de la volatilité du marché. Une version sécurisée du Martingale est également incluse pour les traders utilisant un scaling contrôlé.

Points forts

Moteur d’entrées haute précision pour XAUUSD

Système de confirmation inspiré de l’order-flow

Algorithme robuste pour une performance durable

Gestion fixe ou automatique des lots

Filtres par sessions

Installation rapide, fonctionnement entièrement automatique

Spécifications techniques