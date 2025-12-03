Golden Hawk Ai

GoldScalpQueen Ai Mike Wilson Namaru Experts

GoldScalpQueen Ai — Expert Advisor di nuova generazione per XAUUSD (Oro) GoldScalpQueen Ai è un Expert Advisor di nuova generazione progettato specificamente per il trading di XAUUSD (Oro). Integra diverse tecniche di trading professionali — indicatori tecnici, price action, pattern di candele e grafici, divergenze e conferme multi–timeframe — in un unico motore decisionale intelligente e completamente configurabile. Progettato per trader professionisti, GoldScalpQueen Ai si adatta dinamicamente