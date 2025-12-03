Golden Hawk Ai
- Mike Wilson Namaru
Golden Hawk AI — Scalper ad Alta Velocità & Cacciatore di Inversioni
Golden Hawk AI è progettato per i trader che necessitano velocità, precisione e decisioni intelligenti nei mercati volatili dell’oro.
Come un falco che insegue la preda, analizza price action multi-timeframe, profondità di mercato e pattern d’impatto per entrare solo nei momenti migliori.
Con un approccio ibrido — scalping veloce + rilevamento inversioni — Golden Hawk AI si adatta immediatamente ai movimenti improvvisi del mercato.
Il suo motore di rischio adattivo controlla l’esposizione, rendendolo adatto sia a piccoli che grandi conti.
Perché i trader scelgono Golden Hawk AI
-
Logica di esecuzione fulminea per scalping XAUUSD
-
Algoritmi potenziati di rilevamento inversioni
-
SL/TP sincronizzati con volatilità ATR
-
Recupero Martingale opzionale con protezioni
-
Pausa automatica in caso di drawdown elevato
-
Interfaccia chiara e semplice
Specifiche tecniche
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: H1
-
Deposito minimo: $500 (consigliato $1,000+)
-
Account: ECN / Raw Spread
-
Leva: 1:50+ (preferito 1:100+)
-
Rischio: % regolabile o lotti fissi
-
VPS: Consigliato