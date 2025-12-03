Alchemist AI — Transformer la volatilité en profit constant



Alchemist AI repose sur une idée essentielle :

« Transformer le chaos du marché en structure — comme un alchimiste transformant la matière en or. »

Développé pour XAUUSD, il détecte les zones de liquidité cachées, les déséquilibres fractals et les confirmations multi-signaux pour générer des entrées fiables dans toutes les conditions de volatilité.

Fonctionnalités principales

Modèle propriétaire de transformation du marché

Analyse de chandeliers, formations graphiques et divergences

SL/TP dynamiques basés sur l’ATR

Option de récupération protégée par l’équité

Arrêt automatique au drawdown maximal

Convient aux traders intermédiaires comme aux experts

Spécifications techniques