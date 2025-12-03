Alchemist Ai
- Mike Wilson Namaru
Alchemist AI — Transformer la volatilité en profit constant
Alchemist AI repose sur une idée essentielle :
« Transformer le chaos du marché en structure — comme un alchimiste transformant la matière en or. »
Développé pour XAUUSD, il détecte les zones de liquidité cachées, les déséquilibres fractals et les confirmations multi-signaux pour générer des entrées fiables dans toutes les conditions de volatilité.
Fonctionnalités principales
Modèle propriétaire de transformation du marché
Analyse de chandeliers, formations graphiques et divergences
SL/TP dynamiques basés sur l’ATR
Option de récupération protégée par l’équité
Arrêt automatique au drawdown maximal
Convient aux traders intermédiaires comme aux experts
Spécifications techniques
Symbole : XAUUSD
Période : H1
Risque : 1% (modifiable)
Dépôt minimum : 500 $ (recommandé 1000 $+)
Effet de levier : 1:50+ (1:100+ idéal)
Compte : ECN / RAW
VPS : recommandé