SNeox AI MT5
- Experts
- Anastasiya Morozova
- Version: 1.0
- Activations: 10
SNeox AI est un robot de trading multidevises automatisé conçu pour un trading stable à long terme sur le marché Forex.
Ce conseiller est développé à l'aide d'algorithmes éprouvés pour analyser les prix du marché et la volatilité, et il est axé sur des transactions prudentes avec des risques contrôlés.
ATTENTION ! Offre spéciale Nouvel An, de mi-décembre jusqu'à la fin des fêtes : 99 $
Le prix doublera le 12 janvier. Profitez-en vite !
MT4 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/158516
Instruments de négociation :
-
EURUSD
-
GBPUSD
-
NZDUSD
-
AUDUSD
-
USDCAD
-
USDCHF
Le robot est capable de travailler simultanément sur plusieurs paires de devises, assurant ainsi une diversification des opérations de trading.
Principes de fonctionnement :
-
Absence de martingale
-
Absence de moyenne
-
Absence de verrouillage
-
Absence de grilles d'ordre
Toutes les transactions sont ouvertes sur la base d'un algorithme propriétaire qui analyse les conditions actuelles du marché sans recourir à des méthodes de gestion de capital agressives.
Fonctionnalités du conseiller :
-
Analyse précise des prix et de la volatilité du marché
-
Optimisé pour une vitesse d'exécution élevée
-
Axé sur la minimisation des pertes
-
Installation facile, aucune surveillance constante requise
-
Adapté à un format « configurer et oublier ».
Recommandé pour :
-
Trading automatisé à long terme
-
À utiliser sur des comptes réels et de démonstration
-
Travailler sur des comptes avec exécution de marché