Full Snap repose sur un principe fondamental : chaque paire de devises a sa propre "personnalité", ses modèles de volatilité et ses conditions de trading optimales. Plutôt que d’appliquer des stratégies génériques à tous les marchés, Full Snap utilise huit stratégies algorithmiques distinctes, chacune calibrée spécifiquement pour maximiser l’efficacité de sa paire cible. Cet Expert Advisor (EA) se concentre sur des stratégies parfaitement adaptées, où chaque algorithme exploite les caractéristiques uniques de chaque paire pour générer des profits dans différentes conditions de marché.

Assurez-vous de réaliser des backtests et des tests en temps réel de Full Snap sur EURUSD H1 pour obtenir les meilleurs résultats.

Architecture des stratégies spécifiques par paire

EURUSD - Suiveur de flux institutionnels Stratégie 

  • Détection des ruptures de liquidité : l’EURUSD reçoit le flux institutionnel le plus élevé au monde. L’algorithme EURUSD de Full Snap identifie les zones d’accumulation institutionnelle via l’analyse des volumes et des prix, entrant lorsque les stops des traders particuliers sont déclenchés et que le flux de capitaux institutionnels commence. Le système exploite la tendance de la paire à respecter les niveaux psychologiques clés pendant le chevauchement des sessions européenne et de New York.

AUDUSD - Analyseur de sentiment de risque

  • Stratégie : trading basé sur la corrélation des matières premières. Le dollar australien est très sensible au sentiment de risque mondial et aux prix des matières premières, créant des schémas prévisibles. Le module AUDUSD de Full Snap surveille les signaux croisés de l’or, des contrats à terme sur le minerai de fer et des indices asiatiques, se positionnant à l’avance pour capturer les cycles de force/faiblesse de l’AUD entraînés par les données économiques chinoises et les changements de politique de la Réserve fédérale.

GBPNZD - Système d’expansion de volatilité

  • Stratégie : optimisation des ruptures de range. Le GBPNZD présente la plus grande amplitude moyenne quotidienne parmi les principales paires croisées. L’algorithme de Full Snap identifie les zones de compression où la volatilité tombe en dessous des niveaux historiques et se positionne pour des mouvements explosifs. Le système utilise des prévisions avancées de volatilité pour déterminer la direction de l’expansion, capturant des mouvements de 150 à 300 pips qui se produisent régulièrement sur cette paire.

GBPUSD - Exploiteur de gaps entre sessions

  • Stratégie : trading lors de la transition Londres-New York. Le comportement de GBP/USD change radicalement entre le matin à Londres, les périodes de chevauchement et l’après-midi à New York. L’algorithme GBP de Full Snap utilise des critères d’entrée spécifiques pour chaque session, exploitant le comportement prévisible de comblement des gaps pendant les transitions et la tendance de la paire à se retourner lors de la publication des données économiques nord-américaines.

NZDUSD - Système de momentum de carry trade

  • Stratégie : trading basé sur les différentiels de taux d’intérêt. Le dollar néo-zélandais est fortement corrélé aux flux globaux de carry trade, créant des motifs de momentum. Le module NZD de Full Snap suit les variations des différentiels de rendement et se positionne avant le début ou la fin des carry trades, en particulier pendant les sessions Asie-Pacifique, lorsque la liquidité du NZD est optimale et les flux institutionnels plus prévisibles.

USDCAD - Moteur de corrélation énergétique

  • Stratégie : relation inverse pétrole/dollar. L’USD/CAD entretient l’une des corrélations négatives les plus fortes avec le prix du pétrole brut. L’algorithme CAD de Full Snap intègre des données en temps réel du marché de l’énergie, se positionnant en fonction des rapports de stocks de pétrole, des performances du secteur énergétique canadien et des nouvelles sur les infrastructures énergétiques en Amérique du Nord, capturant les réactions systématiques de la paire aux variations du marché énergétique.

USDCHF - Système de flux refuge

  • Stratégie : trading de momentum en périodes d’aversion au risque. Le statut de franc suisse comme valeur refuge crée des flux prévisibles en période d’incertitude. Le module CHF de Full Snap surveille les indicateurs globaux de risque tels que l’indice VIX, les spreads de dettes européennes et les événements géopolitiques, se positionnant à l’avance pour les flux vers le CHF en période d’aversion au risque et capturant les retournements lorsque le sentiment se normalise.

USDJPY - Suiveur des politiques des banques centrales

  • Stratégie : trading basé sur la divergence des politiques monétaires. La sensibilité de l’USD/JPY aux politiques de la Fed et de la Banque du Japon crée des opportunités de tendances à long terme. L’algorithme JPY de Full Snap analyse les mouvements de la courbe des rendements, les déclarations des banques centrales et les niveaux de menace d’intervention, se positionnant pour des tendances sur plusieurs semaines générées par la divergence des politiques monétaires entre les États-Unis et le Japon.

Matrice avancée de distribution du risque

La gestion du risque de Full Snap repose sur l’analyse de corrélation entre paires. Le système surveille en permanence les coefficients de corrélation entre positions actives, évitant une surexposition à la force/faiblesse du USD ou à des groupes de devises matières premières. Lorsque la corrélation entre AUDUSD et NZDUSD dépasse 0,8, la taille des positions est ajustée automatiquement pour maintenir l’équilibre du portefeuille.  Allocation dynamique des positions : le capital du compte est distribué entre les paires en fonction de la volatilité et de la corrélation actuelles, garantissant qu’aucune devise ne domine l’exposition au risque. Logique de couverture croisée : lorsque plusieurs paires USD génèrent des signaux simultanément, Full Snap implémente automatiquement des couvertures naturelles via une allocation stratégique des positions, réduisant la volatilité du portefeuille tout en conservant le potentiel de gain.

Système d’intégration des événements économiques

Chaque algorithme inclut des modèles comportementaux spécifiques pour les événements :

  • EURUSD : réunions de la BCE, données manufacturières allemandes, rapports d’emploi américains

  • GBPUSD : déclarations de la Banque d’Angleterre, données sur l’inflation au Royaume-Uni, développements liés au Brexit

  • AUDUSD : décisions de la RBA, PMI manufacturier chinois, données sur l’emploi australien

  • USDJPY : signaux de politique de la Fed, menaces d’intervention de la Banque du Japon, rendements des bons du Trésor américain

  • USDCAD : réunions de la Banque du Canada, rapports de stocks de pétrole, données sur l’emploi canadien

  • USDCHF : déclarations de la Banque nationale suisse, évolution de la crise de la dette européenne, flux refuge

  • NZDUSD : réunions de la RBNZ, résultats des enchères laitières de Nouvelle-Zélande, données économiques chinoises

  • GBPNZD : différentiels de taux entre Royaume-Uni et Nouvelle-Zélande, mouvements des prix des matières premières

Moteur de coordination algorithmique

Les huit stratégies de Full Snap ne fonctionnent pas indépendamment. L’algorithme maître de coordination assure le timing optimal sur toutes les paires :

Synchronisation des sessions : priorité aux paires pendant leurs sessions optimales tout en maintenant une couverture 24h. Surveillance de la corrélation : évite les positions conflictuelles lorsque les corrélations dépassent les seuils définis.
Équilibrage de la volatilité : ajuste la taille des positions en fonction de la volatilité actuelle par rapport aux niveaux historiques. Distribution des bénéfices : garantit qu’aucune paire ne domine la croissance du compte, maintenant une performance constante et diversifiée.

Architecture de performance

  • Modèle de croissance du compte : objectif de croissance de 0,3 % par cycle de trading, combinant les huit paires pour générer une croissance composée cohérente via la capture diversifiée des opportunités.
  • Distribution du drawdown : drawdown maximal de 70 %, avec limites individuelles par paire pour éviter qu’une seule devise ne crée un risque excessif.
  • Gestion des positions : lots constants pour maintenir la discipline, évitant les ajouts émotionnels qui compromettent les approches systématiques.

Implémentation technique

  • Exigences minimales : solde minimum de 1 000 $ pour un fonctionnement optimal des huit paires avec répartition appropriée des risques.
  • Optimisation de la plateforme : MetaTrader 5 avec connexion stable, nécessaire pour l’analyse en temps réel et la coordination entre les huit modules algorithmiques.
  • Fenêtre d’exécution : toutes les stratégies fonctionnent entre 00:10 et 23:00, garantissant des conditions de liquidité optimales pour des entrées et sorties précises sur différentes sessions de marché.

Avantage stratégique

L’approche des huit stratégies de Full Snap signifie que vous ne dépendez jamais d’une seule paire ou condition de marché. Pendant que l’EURUSD se consolide, le GBPNZD peut être en rupture. Pendant que la force du USD affecte les devises matières premières, les flux vers le CHF comme valeur refuge peuvent s’activer, ou le momentum du carry trade sur le JPY peut commencer à croître.  Il ne s’agit pas de trading de corrélation ni de trading de panier : c’est une diversification algorithmique précise où chaque stratégie exploite les caractéristiques uniques de sa paire pour générer des profits tout en contribuant à la stabilité globale du portefeuille.

Full Snap : huit paires. Huit stratégies. Un système coordonné.



Produits recommandés
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Experts
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Goldex Unlimited
Michael Prescott Burney
3.5 (2)
Experts
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Goldex Unlimited is an expert advisor (EA) designed for trading XAUUSD on the H1 timeframe, integrating trend-following strategies, volatility filters, and risk management features. The system incorporates 76 sub-strategies to adapt to various market conditions while maintaining a structured approach to trade execution and equity protection. The EA offers flexible settings, allowing customization of spread lim
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Experts
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Sira EA
Aristeidis Gitas
Experts
Sira EA est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 utilisant plusieurs stratégies techniques. Il place des ordres en attente (Buy Stop ou Sell Stop) lorsque certaines conditions sont remplies. Conditions d'entrée Basé sur : Valeur du RSI Moyenne mobile simple (SMA) à 50 périodes Volume de la bougie Niveau de prix Fonctions Objectif de profit activable (en % ou montant fixe) Stop Loss désactivé par défaut, activable manuellement En cas de mouvement contraire, entrée supplémentaire avec lot plus éle
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Experts
ChronoATR Guardian (Expert en scalping tendance) ChronoATR Guardian est un outil de trading automatisé sur les marchés financiers, conçu pour opérer sur des impulsions avec confirmation basée sur l'ATR (Average True Range) et la tendance. L'expert inclut des paramètres prédéfinis pour diverses paires de devises, ce qui le rend facile à utiliser même pour les débutants. ️ Paramètres principaux Paramètre Description cSeconds Intervalle de temps (en secondes) pour analyser les conditions du m
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Experts
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Experts
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experts
Tic Tac Toe Scalper est un scalper automatisé pour la plateforme MetaTrader 5. Sa stratégie tire parti des "fausses évasions", des "évasions" et des "raids sur la liquidité" au-dessus et en dessous des prix actuels du marché. Il est efficace à la fois sur les marchés en consolidation et en movement. Il montre des résultats prometteurs lors du backtesting en utilisant le mode "chaque tick basé sur le vrai tick". il fait également ses preuves sur un compte réel. Les paramètres par défaut sont opt
Green Hawk
Rashed Samir
Experts
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experts
Golden Scalper EA est un conseiller expert entièrement automatisé pour MetaTrader 5, conçu pour atteindre une efficacité maximale avec un risque minimal. Il utilise des algorithmes avancés pour analyser les modèles de chandeliers et filtrer les signaux à l'aide de moyennes mobiles (MA). Golden Scalper EA combine une analyse puissante avec des paramètres flexibles, ce qui en fait un outil indispensable pour les traders de tous niveaux. Avantages de Golden Scalper EA Analyse avancée des modèles d
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
5 (3)
Experts
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experts
LIMITED TIME OFFER  ->> Buy BF Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO version, in order to improve its overall performance . The improved exit logic reduces the drawdown and increases the efficiency of the system. In addition,
Pamm gold vn
Truong Vu Van
Experts
Waka EA - Smart Grid Trading System This EA opens buy/sell orders based on Moving Average trends, candlestick patterns, and pivot points analysis. When market moves against positions, EA intelligently manages multiple orders using dynamic lot sizing and smart close algorithms until achieving positive profit, then closes all orders to start a new cycle. Key Features: Adaptive grid trading with dynamic spacing Smart order management with chain magic numbers Trailing stop and partial profit taking
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experts
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
MegaGold EA
Anton Zverev
Experts
Paire de devises :   XAUUSD Période :   M30 Compte :   Couverture MegaGold   - cet EA est spécialement conçu pour le trading de l'or. Il n'y a qu'une seule transaction sur le marché. Il utilise de nombreuses stratégies adaptatives que vous pouvez gérer. Ces stratégies ne se recoupent pas et suivent des logiques d'entrée sur le marché différentes. Varko Technologies   n’est pas une entreprise, c’est une philosophie de liberté. Je ne suis pas intéressé par les jeux avec une augmentation de prix
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Experts
Introduction to GOLD h2 moon – Automated EA Based on Ichimoku Strategy Introduction GOLD h2 moon  is an Expert Advisor (EA) programmed in MQL5 , designed to execute automated trading based on the Ichimoku Kinko Hyo strategy. This EA is optimized for multiple currency pairs and timeframes but works best on XAU/USD (Gold)  in the  H2 timeframe . Technical Requirements: Trading Pair: XAUUSD (Gold) only Main Timeframe: H2 - this is what you must run on - XAUUSD H2 Recommended Starting Balance: $1,0
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Experts
Automatic Trading System. The first version of the ATS participated in the 2012 Championship. It has been actively developed since 2015. The strategy is based on identifying reversals in the movement of trading pairs. The only variable parameter is the deposit division coefficient. The goal of making a profit (as in the well-known proverb): a bird in the hand is worth two in the bush. Work: 1) on various time intervals: from M2 to M20, everything depends on the "behavior" of the ATS on a
Double Decker MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.44 (18)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor qui évolue avec le marché Beaucoup d’EAs fonctionnent… jusqu’à ce que le marché change. La raison est souvent simple : des règles fixes comme « acheter si RSI < 30 ». Cela marche un temps puis devient aveugle quand le régime évolue. NEXUS combine des règles quantitatives avec une validation hors échantillon : il construit des combinaisons en temps réel à partir des données. Il analyse une fenêtre configurable (par ex. 500 périodes en H1 ou D1) et génère des milliers de
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (10)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Plus de l'auteur
Lumeris
Elzbieta Furyk
Experts
Avant même de commencer, je dois être totalement transparent avec vous. Si vous cherchez un EA qui vous rendra riche du jour au lendemain, Lumeris n’est pas fait pour vous. Si vous vous attendez à transformer 500 $ en 50 000 $ en un mois, merci de chercher ailleurs. Cet EA est conçu pour les traders patients qui comprennent que la véritable richesse durable dans le forex se construit progressivement, opération après opération, jour après jour, mois après mois. Le trading forex — qu’il soit manu
