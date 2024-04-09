Trend Swing

4.55
🎁 Achetez Trend Swing et vous pourriez obtenir un autre indicateur appelé Analyse du Marché GRATUITEMENT en tant que BONUS ! Contactez-nous en privé pour obtenir vos instructions privées et votre BONUS !
🎉 PROMO : $49 pendant 48 heures pour célébrer la sortie officielle ! Le prix suivant est de $89. (se termine le jeudi 11 à 23h59 heure E.T)
Trend Swing est un indicateur professionnel développé à partir de zéro par notre équipe interne. Cet indicateur est très sophistiqué car vous pouvez voir les niveaux de prix d'entrée avec des signaux d'achat et de vente donnés en temps réel !
Il dessine automatiquement les zones de prise de profit le long de votre stop loss, ce qui le rend extrêmement facile à utiliser pour tout trader !

Trend Swing ne présente aucun retard ni aucune repeinture !

Cet indicateur est un oscillateur personnalisé basé sur plusieurs filtres de confirmation tels que l'analyse des vagues de prix, les moyennes mobiles et les croisements. Il est capable de déterminer des retournements de tendance rapides avec une extrême précision ! Par conséquent, Trend Swing peut être utilisé comme un vrai scalpeur sur les plus petits intervalles de temps tels que M1 et plus. Si vous êtes plutôt un day trader, vous pouvez trader sur le cadre de temps M30 et plus ! Ces avantages font de Trend Swing une solution universelle pour les traders qui recherchent des signaux fiables !

Pourquoi Trend Swing?

  • Contrairement aux autres oscillateurs qui sont retardés, Trend Swing ne présente jamais de retard ni de repeinture.
  • Fonctionne sur le Forex, les métaux, les indices et les cryptomonnaies.
  • Fonctionne sur n'importe quel intervalle de temps.
  • Crossovers haussiers (violet) et baissiers (jaune) en bas de votre graphique.
  • Flèches d'achat (violet) et de vente (jaune) au centre de votre graphique.
  • Niveau de prix d'entrée pour les deux alertes de signal.
  • 3 niveaux de prise de profit différents.
  • Affiche la prise de profit atteinte en temps réel pendant la négociation.
  • Affiche le stop loss atteint en temps réel pendant la négociation.
  • Alerte de notification push sur votre téléphone.
  • Alerte de notification par e-mail.
  • Alerte sonore dans votre terminal MT4.
  • Option pour activer/désactiver les niveaux de prix d'entrée et les prises de profit.

Récommendation

Paires de devises Forex: M30 pour les paires de devises Forex.

Métaux: M1 et M30 pour XAUUSD (or).

Indices: M15 pour NAS100.

Cryptomonnaies: M1 et M5 pour le Bitcoin.

⭐️ Ce ne sont que nos recommandations. Cela ne signifie pas que vous êtes limité à ces intervalles de temps. Vous pouvez explorer d'autres intervalles de temps, le potentiel est illimité avec cet indicateur !

Avis 17
Ridlo Widyanto
23
Ridlo Widyanto 2025.01.17 17:43 
 

Very good indicators with the best support!

Tony Gregg
816
Tony Gregg 2024.05.21 22:54 
 

Nice indicator!

iambeley
22
iambeley 2024.05.20 06:00 
 

This indicator is easy to use . Thumbs up

Produits recommandés
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Indicateurs
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Katana. After purchase, send us a message and you could get Katana for FREE as a BONUS After purchase, send us a private message for your instructions.  The Trend Forecasting indicator is a very unique & easy tool that is able to make prediction about future price movement based on the signals generated by MACD . It helps you have an estimation on the are
Support Resistance Multi Time Frame FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indicateurs
This indicator shows the latest untouched support and resistance as horizontal lines. The indicator can show support/resistance from higher timeframes. With this indicator you can e.g. easily see the support/resistance of the timeframes H4, D1 and W1 on a H1 chart, which can be a big advantage while time your entry on H1. This is the FREE version of the indicator: Support Resistance Multi Time Frame The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Parameters referenceTF: the timeframe from whi
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicateurs
This indicator helps you to Scan symbols which are in the Market Watch Window  and filter out trends with alerts. It works based on the effective indicator "SUPERTREND" which is used by many traders for trading: When box color changes to " Green " or " Red " color, it indicates you for trend change for long and short entry. And also you will get alerted on screen. When it changes to " Green ", it indicates you that trend is going upwards, and you can take the long entry. If the color changes to
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicateurs
Pivot Point Fibo RSJ est un indicateur qui trace les lignes de support et de résistance de la journée en utilisant les taux de Fibonacci. Cet indicateur spectaculaire crée jusqu'à 7 niveaux de support et de résistance via Pivot Point en utilisant les taux de Fibonacci. C'est fantastique de voir comment les prix respectent chaque niveau de ce support et de cette résistance, où il est possible de percevoir les points d'entrée/sortie possibles d'une opération. Caractéristiques Jusqu'à 7 niveaux
FREE
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicateurs
Si vous aimez ce projet, laissez un examen 5 étoiles. Cet indicateur tire les prix ouverts, élevés, bas et de fermeture pour les prix spécifiés période et il peut être ajusté pour un fuseau horaire spécifique. Il s ' agit là d ' un niveau important qui s ' intéresse à de nombreux domaines institutionnels et professionnels. traders et peut être utile pour vous de connaître les endroits où ils pourraient être plus active. Les périodes disponibles sont les suivantes : Jour précédent. Semaine pré
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicateurs
Ce conseiller expert ne fait aucune transaction, mais il scanne l'ensemble des symboles de votre surveillance du marché et scanne chaque action une par une dans des délais différents et à la fin, il vous montre quel symbole dans quel délai a une puissante bougie engloutissante. De plus, vous pouvez définir une période MA et une limite RSI haute et basse, et il vous montre quels symboles dans quel délai vont franchir la moyenne mobile ajustée, et quel symbole dans quel délai va franchir la limi
FREE
Volume MA
Amirhossein Ghasemi Moroodi
Indicateurs
After 7 years I decided to release some of my own indicators and EAs for free. If you find them useful please  Show support with a 5-star rating! Your feedback keeps the free tools coming! See other my free tools as well here _________________________________ Volume Moving Average (Volume MA) Indicator for Advanced Forex Market Analysis Introducing the Volume Moving Average (Volume MA) Indicator, meticulously developed in MQL4, a pivotal tool for enhancing your forex trading strat
FREE
Triple RSI
Pablo Leonardo Spata
1 (1)
Indicateurs
LOOK AT THE FOLLOWING STRATEGY WITH THIS INDICATOR. Triple RSI is a tool that uses the classic Relative Strength Indicator, but in several timeframes to find market reversals.    1.  ️ Idea behind the indicator and its strategy: In Trading, be it Forex or any other asset, the ideal is to keep it simple, the simpler the better . The triple RSI strategy is one of the simple strategies that seek market returns. In our experience, where there is more money to always be won, is in the marke
FREE
Virtual Targets
Hoang Van Dien
3.83 (6)
Indicateurs
This indicator is very useful for day traders or short term traders. No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended Take Profit / Stop Loss pips for your trade. The indicator will display Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss lines for you to easily see if the target is feasible or not.
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Market Profile
Artem Titarenko
5 (1)
Indicateurs
The "Market Profile" indicator displays the profiles and volumes of periods – weekly, daily, session (8-hour), 4-hour, hour, summary. The VAH/VAL price area is automatically highlighted by a dotted line for each profile (except for the summary). The indicator includes chroma Delta, which colors the profile areas. The areas of prevailing Buys is colored in green, that of Sells - in red. The intensity histogram features blue/red respectively. In the filter mode, the indicator displays the volume a
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
CRW CCI and RSI and WPR
Kaijun Wang
4 (1)
Indicateurs
Necessary for traders: tools and indicators Waves automatically calculate indicators, channel trend trading Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT4 Perfect trend-wave automatic calculation channel calculation , MT5 Local Trading copying Easy And Fast Copy , MT4 Easy And Fast Copy , MT5 Local Trading copying For DEMO Easy And Fast Copy , MT4 DEMO Easy And Fast Copy , MT5 DEMO The homeopathic indicator is also called the CCI indicator. The CCI indicator was proposed
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicateurs
Special offer!   https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Trend Filter Pro Trend filter indicator. Very good filter for your trading system, I recommend to use it together with - System Trend Pro   or  Quantum Entry PRO The indicator no repaint!!! Settings: Change the Period parameter for better filtering ( default is 90) Any questions? Need help?, I am always happy to help, write me in private messages or In Telegram: https://t.me/Trader35_Admin
FREE
Cycle Wave Oscillator MT4
Gia Thong Nguyen
Indicateurs
CYCLE WAVE OSCILLATOR indicator is an indicator based on cyclical price fluctuations. This indicator can help you determine overbought and oversold levels, and help you predict price trends within the cycle. MT5 Version here!  You can combine it with our indicators below to make your trading decisions more accurate: Supply Demand Ribbon MT4 Basic Feature: - Three Trend Types: + Zero + Basic + Advanced
FREE
LineBreakMT4
Nattadecha Tangpakinwat
Indicateurs
Key Features: Type of Indicator: Line Break Chart Indicator Usage: Identifying trend reversals and potential market turning points. Input Parameters: The primary input parameter is 'Lines_Break,' which represents the number of lines the price needs to move to create a new line in the opposite direction. How it works: The indicator draws green and red histogram bars to represent the line break chart. Green bars indicate an upward trend, and red bars indicate a downward trend. The indicator calcul
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT4
Abhimanyu Hans
Indicateurs
FusionAlert StochRSI Master is an indicator available for MT4/MT5 platforms, it is a combination of RSI & Stochastic indicator which provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions combined for both indicators, results in more precise and accurate signals to be used as a wonderful tool, in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Jo
FREE
Strength
Khurram Mustafa
5 (4)
Indicateurs
As per name  Strength,  This Indicator is a  affordable trading tool  because with the help of  Popular Developers & Support of M Q L Platform  I have programmed this strategy. I tried to input different types and different periods of Calculation regarding Support Resistance, Trends, Trend lines, Currency Strength, Oversold and Overbought Indications for good results. Furthermore, I have also care about  Adjustable Settings  So Trader can easily get in touch with market in another way also. What
FREE
RSI with Bands
Amirhossein Ghasemi Moroodi
Indicateurs
Après 7 ans, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement certains de mes propres indicateurs et Expert Advisors (EAs). Si vous les trouvez utiles, merci de  soutenir avec une évaluation de 5 étoiles ! Vos retours me motivent à continuer à fournir des outils gratuits. Découvrez mes autres outils gratuits également ici . _________________________________ Indicateur "RSI avec Bandes" – Pour de meilleures décisions de trading L'indicateur "RSI avec Bandes" combine le RSI classique
FREE
UPD1 X00 Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (10)
Indicateurs
L'indicateur montre des niveaux ronds sur le graphique. Ils sont également appelés niveaux psychologiques, niveaux de banque ou niveaux des principaux acteurs. À ces niveaux, il y a une véritable lutte entre les haussiers et les baissiers, une accumulation de nombreux ordres, ce qui entraîne une volatilité accrue. L'indicateur s'adapte automatiquement à tout instrument et à toute période. Si le niveau 80 est cassé puis testé, il faut acheter. Si le niveau 20 est cassé puis testé, vendre. L'obje
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicateurs
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Artem
Artem Konkov
4.5 (2)
Indicateurs
I present an effective tool for determining the reversal on the H4 timeframe. The indicator is installed on the M30 chart. All parameters are already set.                                                                                                          Proper use of the indicator: Unfortunately, the test in the tester will not give a correct idea about the indicator, so the rent for one month is as affordable as possible. You do not need to install the file on a remote server. Install it
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicateurs
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicateurs
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
MaSonic MT4 10minutes
Tadanori Tsugaya
Indicateurs
Quickly search for matching Moving Averages (MAs) at any point you click on the chart! This tool is perfect for identifying trend peaks and supporting your trading decisions by instantly displaying relevant MAs. Indicator will stop operating after 10 minutes Features: Simple Operation:   Click on any point where you want to find the MA. Instant Results:   Displays matching MAs if found. Sleep Function:   Hide buttons when not in use for a cleaner interface. Manual Control:   Adjust MAs manually
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicateurs
Check my paid tools they work great and I share Ea's based on them for free please r ate The Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) indicator is a novel trading tool that allows traders to monitor RSI readings from two different timeframes on a single chart. This dual perspective enables traders to identify potential trend confirmations and divergences more effectively. For instance, a trader might use a 1-hour RSI alongside a daily RSI to ensure that short-term trades align with the broa
FREE
PZ Trendlines
PZ TRADING SLU
4.27 (11)
Indicateurs
Tired of plotting trendlines? The PZ TrendLines indicator applies a mechanical approach to the construction of trend lines for you! [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It can draw up to 18 trendlines Trendlines can be optionally based on fractals Each line represents a breakout level Each trendline can be broken or rejected Configurable amount of lines Configurable colors Author Arturo López Pérez, private investor and speculator, software engineer and
FREE
PZ Fibonacci
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Indicateurs
Are you tired of plotting fibonacci retracements or extensions manually? This indicator displays fibonacci retracements or extensions automatically, calculated from two different price points, without human intervention or manual object anchoring.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use Manual anchoring is not needed Perfect for price confluence studies The indicator evaluates if retracements or extensions are needed Once drawn, you can manually
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicateurs
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicateurs
Présentation       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'indicateur révolutionnaire MQL5 qui transforme la façon dont vous identifiez et négociez les inversions de tendance ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans,       Indicateur Quantum Trend Sniper       est conçu pour propulser votre parcours de trading vers de nouveaux sommets grâce à sa manière innovante d'identifier les inversions de tendance avec une précision extrêmement élevée
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.73 (11)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et les
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Trading System Double Trend
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicateurs
Trading System Double Trend - système de trading indépendant composé de plusieurs indicateurs. Détermine la direction de la tendance générale et donne des signaux dans la direction du mouvement des prix. Peut être utilisé pour le scalping, le trading intrajournalier ou intrasemaine. Possibilités Fonctionne sur toutes les périodes et instruments de trading (Forex, crypto-monnaies, métaux, actions, indices.) Lecture visuelle simple des informations sans charger de graphique L'indicateur ne rede
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec de **grands backtests,** une **preuve de performance sur compte réel** avec des chiffres fantastiques et des **statistiques partout**, mais après l'avoir utilisé, vous **finissez par vider votre compte ?** Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel de l'utilisateur + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe pr
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (6)
Indicateurs
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only     5 copies left ).                                             The next price will be increased to    $150 . The final price will be    $250. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers
Gold Venamax MT4
Sergei Linskii
5 (1)
Indicateurs
Gold Venamax   - c'est le meilleur indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse l'évolution des prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Caractéristiques de l'indicateur: Il s'agit d'un super indicateur avec Magic et deux blocs de flèches de tendance pour un trading confortable et rentable. Le bouton rouge pour changer de bloc est affiché sur le graphique. La magie est définie dans les paramètres de l'indicateur, afin que vous puissiez
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
High low levels
Guner Koca
Indicateurs
on demo mode, use date for testing. for people purchase thise indicator, there is bonus on telegram, reach indicator zero signals. high low levels indicator is non repaint trend reversal indicator.and works all pairs and all timeframes. there is a histogram move up and down. and there is a level red and blue. when histogram reach the up red level that is top.and reversal is possible. when histogram down and reach blue level that is prices oversold and possible reversal up. this indicator suitab
Ultimate Trader Dashboard MT4
Hispraise Chinedum Abraham
5 (1)
Indicateurs
Tableau de bord du trader ultime — Tradez ce qui bouge Tradez ce qui bouge, avec clarté Cet outil s'amortit dès le premier jour d'utilisation. À presque n'importe quel moment de la journée, un symbole est en tendance. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de la conscience. Le Tableau de bord du trader ultime (UTD) vous rend instantanément conscient de ce qui bouge et dans quelle direction — afin que vous puissiez suivre le flux plutôt que de le combattre. Alimenté par notre algorithme CSM propri
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicateurs
Disponible pour   MT4   et   MT5 . Rejoignez le canal Market Structure Patterns pour télécharger des documents d'étude et/ou des informations supplémentaires. Articles connexes : Market Structure Patterns - Introduction Market Structure Patterns   est un indicateur basé sur les   Smart Money Concepts   qui affiche les   éléments SMC/ICT   pouvant améliorer vos décisions de trading. Profitez des   alertes ,   notifications push   et   emails   pour être informé lorsqu’un élément se forme sur le
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicateurs
Volatility Trend System - un système de trading qui donne des signaux pour les entrées. Le système de volatilité donne des signaux linéaires et ponctuels dans le sens de la tendance, ainsi que des signaux pour en sortir, sans redessiner ni retarder. L'indicateur de tendance surveille la direction de la tendance à moyen terme, montre la direction et son changement. L'indicateur de signal est basé sur les changements de volatilité et montre les entrées sur le marché. L'indicateur est équipé de pl
ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur " ZigZag on Trend " est un assistant pour déterminer la direction du mouvement des prix, ainsi qu'un calculateur de barres et de pips. Il se compose d'un indicateur de tendance qui surveille la direction du prix avec une ligne de tendance présentée sous la forme d'un zigzag et d'un compteur qui calcule le nombre de barres passées dans le sens de la tendance et le nombre de points sur une échelle verticale. (Les calculs sont effectués par l'ouverture de la barre) L'indicateur n'est p
AMD Adaptive MA MT4
Vincent Jose Proenca
5 (1)
Indicateurs
Moyenne Mobile Adaptative AMD (AAMA) AAMA est un indicateur de moyenne mobile adaptative pour MetaTrader 4 qui ajuste automatiquement sa réactivité selon les conditions du marché. Fonctionnalités principales : Moyenne mobile adaptative basée sur le ratio d’efficience de Kaufman – réagit rapidement en tendance, filtre le bruit en phase de range Détection automatique des 4 phases de marché AMD : Accumulation, Markup (hausse), Distribution, Markdown (baisse) Adaptation à la volatilité via l’ATR –
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicateurs
Looking for a powerful yet lightweight swing detector that accurately identifies market structure turning points? Want clear, reliable buy and sell signals that work across any timeframe and any instrument? Buy Sell Arrow MT Swing is built exactly for that — precision swing detection made simple and effective. This indicator identifies Higher Highs (HH) , Higher Lows (HL) , Lower Highs (LH) , and Lower Lows (LL) with remarkable clarity. It is designed to help traders easily visualize market str
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicateurs
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui structure les graphiques et identifie les mouvements de prix cycliques. Peut fonctionner sur n'importe quel graphique. Plusieurs types de notifications. Il y a des flèches supplémentaires sur le graphique lui-même. Sans revenir sur l'histoire, fonctionne sur la fermeture de la bougie. TF recommandé à partir de M5 et plus. Facile à utiliser et à configurer les paramètres. Lorsque vous utilisez 2 indicateurs avec des paramètres différents, vous pouvez les utiliser sans
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicateurs
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
Plus de l'auteur
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
Lux Trend
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicateurs
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  After purchase, please contact me to get your trading tips + more information for a great bonus!   Lux Trend is a professional strategy based on using Higher Highs and Lower Highs to identify and draw Trendline Breakouts! Lux Trend  utilizes two Moving Averages to confirm the overall trend direction before scanning the market for high-quality breakout opportunities, ensuring more accurate and reliable trade signals. This is a proven trading system u
EA Iron Machine
Mohamed Hassan
4.85 (20)
Experts
Live Signal: Click here EA Iron Machine is an expert advisor that primarily trades based on key support and resistance levels. When the price reaches a significant support zone, the robot triggers a buy signal. When the price hits a major resistance zone, it initiates a sell signal. This EA is sensitive to news events, so even when backtesting, please keep in mind that it may stop trading during periods of high-impact news. This is one of the most reliable and time-tested trading methods,
Trend Punch
Mohamed Hassan
4.79 (24)
Indicateurs
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called  Support & Resistance . After purchase, send us a message and you will get it   for  FREE as a BONUS! Introducing Trend Punch , the revolutionary forex trend indicator that will transform the way you trade! Trend Punch is uniquely designed to provide precise buy and sell arrows during strong market trends, making your trading decisions clearer and more confident. Whether you
EA Top G
Mohamed Hassan
4.66 (32)
Experts
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  After purchase, If you genuinely like this robot, you can receive EA Interceptor for Free ! Contact me for more information regarding this BONUS ! EA TOP G  is a multi-currency expert advisor  based on trend following . It uses a hedge system with a very good risk management. It's an ideal candidate for CENT accounts and big balances. It uses a sophisticated system that relies on hedge to make sure that your account grows nicely. It trades an impress
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Indicateurs
After your purchase, feel free to contact me for more details on how to receive a bonus indicator called VFI, which pairs perfectly with Easy Breakout for enhanced confluence!    Easy Breakout is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely trusted strategies among traders: the Breakout strategy ! This indicator delivers crystal-clear Buy and Sell signals based on breakouts from key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it levera
Elliot Wave Impulse
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicateurs
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Manual guide:   Click here This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Katana . After purchase, send us a message and you could get  it  for  FREE as a BONUS!  The Elliot Wave Impulse is a pattern  identified in the Elliott Wave Theory, a form of technical analysis used to analyze financial market cycles.  The Impulse Wave is considered the strongest and most powerful part of the Elliott Wave cycle, as it represents t
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Experts
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Introducing Fx Kenji , the ultimate Expert Advisor for serious traders! Powered by a highly sophisticated breakout strategy ,  Fx Kenji is expertly crafted to dominate the USDCAD, EURGBP and EURUSD symbol. GBPUSD is also an excellent choice! Proven through rigorous backtesting from 2010 to 2024 with an impressive 99.90% modeling quality , Fx Kenji demonstrates the outstanding potential of its strategy. Trading Recommendations Minimum balance:  $1,000
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Indicateurs
After purchase, contact me in private to get 7 days of FREE testing with EA Forex Proton where the robot automatically takes the trade alerts from MBFX Timing! MBFX Timing is an indicator that was developed and created by Mostafa Belkhayate, one of the best traders in the world. We decided to create a modified version that takes inspiration from the Stochastic Oscillator and the Relative Strength Quality Index indicators to improve your trading.  One of the main reasons we released MBFX Timing
Easy Breakout MT5
Mohamed Hassan
4.6 (5)
Indicateurs
After your purchase, feel free to contact me for more details on how to receive a bonus indicator called VFI, which pairs perfectly with Easy Breakout for enhanced confluence!    Easy Breakout MT5   is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely trusted strategies among traders: the   Breakout strategy ! This indicator delivers crystal-clear Buy and Sell signals based on breakouts from key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Indicateurs
This Indicator only places quality trades when the market is really in your favor with a clear break and retest. Patience is key with this price action strategy! If you want more alert signals per day, you increase the number next to the parameter called: Support & Resistance Sensitivity.  After many months of hard work and dedication, we are extremely proud to present you our  Break and Retest price action indicator created from scratch. One of the most complex indicators that we made with over
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Indicateurs
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called Katana. After purchase, send us a message and you could get Katana for FREE as a BONUS After purchase, send us a private message for your instructions.  The Trend Forecasting indicator is a very unique & easy tool that is able to make prediction about future price movement based on the signals generated by MACD . It helps you have an estimation on the are
Lux Trend MT5
Mohamed Hassan
Indicateurs
The starting price is $75. It will increase to $120 after 30 sales. After purchase, please contact me to get your trading tips + more information for a great bonus!   Lux Trend   is a professional strategy based on using Higher Highs and Lower Highs to identify and draw Trendline Breakouts!   Lux Trend  utilizes two Moving Averages to confirm the overall trend direction before scanning the market for high-quality breakout opportunities, ensuring more accurate and reliable trade signals. This
EA Black Lion
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Experts
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  EA BLACK LION  is an expert advisor that is the true definition of a scalper where it's able to spot real divergence movements in the forex market. It is highly sophisticated because it can spot potential reversal or continuation patterns. The real-time divergence patterns are visually shown to you on your MT4 chart. (This is game changing because you actually see the strategy in front of you)  It uses a sophisticated system that has been successfull
Bull versus Bear
Mohamed Hassan
4.53 (19)
Indicateurs
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Send us a message after your purchase to receive more information on how to get your  BONUS  for FREE  that works in great combination with Bull vs Bear ! Bull versus Bear is an easy-to-use Forex indicator that gives traders clear and accurate signals based on clear trend retests . Forget about lagging indicators or staring at charts for hours because  Bull vs Bear provides real-time entries with no lag and no repaint, so you can trade with confiden
EA Interceptor
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Experts
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Full backtest report (2010-2024) available to download: Click here Manual Guide: Click here EA Interceptor  is an expert advisor that uses a reversion strategy by entering a trade when the market is exhausted. It uses a sophisticated system that has been successfully backtested from 2010 to 2024!  There isn't many EA's that can pass a long period from  2010 to 2024 without failing. That's why EA Interceptor is extremely unique because it was able t
Wick Hunter
Mohamed Hassan
Indicateurs
After purchase, you are eligible to receive EA Forex Proton and try it for 14 days completely FREE! This robot automates the alerts from Wick Hunter! Tired of getting trapped by false breakouts? Wick Hunter is a powerful custom indicator designed to detect fakeouts and identify true reversals before the crowd catches on. Built on the proven False Breakout Strategy , Wick Hunter helps you: Spot liquidity grabs and stop-hunts Enter with precision near wicks Avoid fake breakouts that ruin trades
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indicateurs
Introducing Trend Pulse , a unique and robust indicator capable of detecting bullish, bearish, and even ranging trends! Trend Pulse uses a special algorithm to filter out market noise with real precision. If the current symbol is moving sideways, Trend Pulse will send you a ranging signal, letting you know that it's not a good time to enter a trade. This excellent system makes Trend Pulse  one of the best tools for traders! Why Choose Trend Pulse ? Never lags and never repaints:  Signals appea
Filtrer:
Ridlo Widyanto
23
Ridlo Widyanto 2025.01.17 17:43 
 

Very good indicators with the best support!

80053930
624
80053930 2024.12.28 14:43 
 

stabil and good

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.12.29 04:11
Thank you so much for your feedback!
Florian Maxime Benjam Mauduit
2780
Florian Maxime Benjam Mauduit 2024.11.26 05:07 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

FXGUY
135
FXGUY 2024.10.19 17:21 
 

ABSOLUTE GARBAGE, don’t waste your money, I had it on the 30 min and 1 hour chart and it probably didn’t even take 6 trades all week, which 2 were losses This thing is set up to trade at extreme levels, any beginner trader or average trader with free indicators can see extreme levels. Save your money and your time, vendor hasn’t even replied to my questions

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.10.19 18:41
I have to admit that I'm dissapointed with your review. Trend Swing's description already mentions that it's an oscillator wich reads extreme levels so I mean before buying, you need to read the product details to have your expectations right. Now, I use this indicator on the M15 & H4 timeframes to read these extreme levels and it works nicely if you have a good risk management system in place. Regarding support, I replied to your private questions, you contacted me on October 16th which is only 3 days after I answered. I'm human just like yourself with a life, family, commitments so you need to be patient with that. I wish you good luck with your trading.
Ujjwal
189
Ujjwal 2024.05.23 23:41 
 

Nice indicator fits with my strategy. I am using this indicator for more than a week now and getting winning trades with M30 timeframe. Big thank you for the developer and now i am planning to give a try for another indicator from the developer.

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.07.02 22:31
Thank you so much for this nice feedback! Happy to know that Trend Swing works nicely for you =)
Tony Gregg
816
Tony Gregg 2024.05.21 22:54 
 

Nice indicator!

iambeley
22
iambeley 2024.05.20 06:00 
 

This indicator is easy to use . Thumbs up

heiko v.piechowski
1928
heiko v.piechowski 2024.05.19 18:59 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Stanislav Melnikov
791
Stanislav Melnikov 2024.04.24 04:33 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

DanyLbc747
1223
DanyLbc747 2024.04.22 10:37 
 

I recommend, simple to understand, works both in small TF and higher TF, forex, commodities, indices. Everyone will surely find something for themselves. I like the option to set TP and SL, which makes my job a lot easier.

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.04.23 20:46
Thank you so much Dany for your experience with Trend Swing! Really happy to know that it's working as expected for you :) Happy trading my friend!
kimmer551
20
kimmer551 2024.04.21 02:35 
 

This product was recommended by Jason as a top notch trading product to use, and he is absolutely correct! This is a Gem, better grab it!

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.04.21 16:16
Thank you so much brother for this amazing feedback :) Really glad to know that you like it!
Bert Robin Marc Ewert
620
Bert Robin Marc Ewert 2024.04.19 20:17 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Poh Leng Lim
1964
Poh Leng Lim 2024.04.19 19:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Jason
100
Jason 2024.04.19 10:03 
 

This is an awesome indicator to use with Market structure. Just purchased today and so far 8 consecutive wins. I am very happy.

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.04.21 16:17
Thank you so much Jason for your feedback and for recommending one of your friends to my indicators! Happy profits my friend!
Alfa Lotus
70
Alfa Lotus 2024.04.15 13:31 
 

this indicator awesome, very easy to understand, and author mo, very easy to discuss, This indicator is worth trying.

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.04.15 21:44
Thank you so much Alfa for your feedback!
qad
454
qad 2024.04.14 03:32 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.04.14 03:46
Hi, I would have appreciated that you send me a message so we can discuss the product that you just bought like a few seconds ago. Now that's entirely false regarding your statement about the other product you shared. The other product uses RSI while Trend Swing doesn't use RSI. Trend Swing is an oscillator based on wave momentum as perfectly described. It has nothing to do with your other RSI product. The entry signals are completely different, they have nothing to do with each other. Now, Trend Swing has clean visual entry price levels with take profits and stop loss. It also has signal arrows and it's an overall very professional looking indicator. The display is entirely different than the product you shared which seems very basic. Please feel free to send me a message anytime if you need any kind of help!
jjjb
1828
jjjb 2024.04.11 19:38 
 

One of the few new indicators that work as discribed without any errors well done to the author - Im using it on currencies on M30 timeframe so far Im impressed

Mohamed Hassan
29797
Réponse du développeur Mohamed Hassan 2024.04.13 18:53
Thank you so much for your feedback! Indeed, M30 works like a true sniper on fx pairs!
Répondre à l'avis