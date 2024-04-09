🎁 Achetez Trend Swing et vous pourriez obtenir un autre indicateur appelé Analyse du Marché GRATUITEMENT en tant que BONUS ! Contactez-nous en privé pour obtenir vos instructions privées et votre BONUS !

🎉 PROMO : $49 pendant 48 heures pour célébrer la sortie officielle ! Le prix suivant est de $89. (se termine le jeudi 11 à 23h59 heure E.T)

Trend Swing est un indicateur professionnel développé à partir de zéro par notre équipe interne. Cet indicateur est très sophistiqué car vous pouvez voir les niveaux de prix d'entrée avec des signaux d'achat et de vente donnés en temps réel !

Il dessine automatiquement les zones de prise de profit le long de votre stop loss, ce qui le rend extrêmement facile à utiliser pour tout trader !





Trend Swing ne présente aucun retard ni aucune repeinture !





Cet indicateur est un oscillateur personnalisé basé sur plusieurs filtres de confirmation tels que l'analyse des vagues de prix, les moyennes mobiles et les croisements. Il est capable de déterminer des retournements de tendance rapides avec une extrême précision ! Par conséquent, Trend Swing peut être utilisé comme un vrai scalpeur sur les plus petits intervalles de temps tels que M1 et plus. Si vous êtes plutôt un day trader, vous pouvez trader sur le cadre de temps M30 et plus ! Ces avantages font de Trend Swing une solution universelle pour les traders qui recherchent des signaux fiables ! Pourquoi Trend Swing?

Contrairement aux autres oscillateurs qui sont retardés, Trend Swing ne présente jamais de retard ni de repeinture.

Fonctionne sur le Forex, les métaux, les indices et les cryptomonnaies.

Fonctionne sur n'importe quel intervalle de temps.

Crossovers haussiers (violet) et baissiers (jaune) en bas de votre graphique.

Flèches d'achat (violet) et de vente (jaune) au centre de votre graphique.

Niveau de prix d'entrée pour les deux alertes de signal.

3 niveaux de prise de profit différents.

Affiche la prise de profit atteinte en temps réel pendant la négociation.

Affiche le stop loss atteint en temps réel pendant la négociation.

Alerte de notification push sur votre téléphone.

Alerte de notification par e-mail.

Alerte sonore dans votre terminal MT4.

Option pour activer/désactiver les niveaux de prix d'entrée et les prises de profit.

Récommendation

Paires de devises Forex: M30 pour les paires de devises Forex.

Métaux: M1 et M30 pour XAUUSD (or).

Indices: M15 pour NAS100.

Cryptomonnaies: M1 et M5 pour le Bitcoin.

⭐️ Ce ne sont que nos recommandations. Cela ne signifie pas que vous êtes limité à ces intervalles de temps. Vous pouvez explorer d'autres intervalles de temps, le potentiel est illimité avec cet indicateur !