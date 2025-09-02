Smart Breakout Channels MT4

Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil détecte des plages temporaires d’accumulation ou de distribution à l’aide d’un calcul personnalisé de volatilité normalisée et marque le moment où le prix sort de ces plages, à la hausse ou à la baisse. Chaque canal représente une plage structurée, avec un contexte supplémentaire provenant du delta de volume, du volume haussier/baissier et d’une jauge visuelle en dégradé indiquant le biais du momentum.

CONCEPTS

Le calcul de la volatilité des prix normalisée est réalisé en mesurant l’écart-type du prix et en le mappant sur l’échelle [0,1] à l’aide des prix le plus haut et le plus bas sur une période de référence définie. Lorsque la volatilité normalisée atteint un creux local puis commence à augmenter, une boîte canal est dessinée entre les prix le plus haut et le plus bas de cette zone. Ces boîtes demeurent jusqu’à ce que le prix les dépasse, soit à la clôture de la bougie (paramétrable), soit en touchant la limite. Les informations de volume sont affichées sous forme de barres de delta à l’intérieur de la boîte, montrant la répartition du volume pendant le canal. Une jauge visuelle en temps réel indique la position du delta de volume dans la plage du canal.

FONCTIONNALITÉS

  • Détection et tracé de canaux de rupture basés sur des pivots de prix normalisés par la volatilité.

  • Canaux imbriqués en option pour autoriser plusieurs zones simultanées ou une vue à zone unique.

  • Jauge de volume à dégradé avec pointeur dynamique pour afficher la position actuelle du delta dans la boîte.

  • Trois modes d’affichage du volume : volume brut, volume haussier/baissier comparatif et delta.

  • Alertes pour la formation de nouveaux canaux et les événements de rupture.

SCANNER ET ALERTES
Les utilisateurs peuvent activer/désactiver le scanner pour surveiller rapidement d’autres graphiques.
L’indicateur envoie des alertes lorsque Achat/Vente apparaissent et lorsque des flèches de rupture apparaissent ; avec ces alertes (surtout en utilisant le Scanner), il est facile de saisir l’information du marché.
UTILISATION
Appliquez l’indicateur à n’importe quel graphique. Une boîte de rupture apparaît lorsque la volatilité change et qu’une plage stable se forme. Surveillez le prix par rapport aux limites de la boîte. Un mouvement au-dessus de la limite supérieure peut indiquer une poursuite haussière, et un mouvement en dessous de la limite inférieure peut indiquer une poursuite baissière. L’option “Strong Closes Only” peut être utilisée pour filtrer les signaux.
Observez les bougies de volume internes pour évaluer la concentration de l’activité d’achat/vente dans la boîte. La jauge à droite peut être utilisée pour interpréter si la pression nette penche vers le haut ou vers le bas avant une rupture.

Les alertes peuvent être utilisées pour recevoir des notifications d’événements de rupture sans surveiller constamment le graphique.



