DrawDown Limiter MT4

5

Expert Advisor "Drawdown Limiter" 

Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading.

Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de gestion de capitaux imposent généralement une règle appelée "Drawdown quotidien du trader", et si elle n'est pas respectée, vous êtes disqualifié. En tant que trader automatisé utilisant des EAs, j'ai développé cette utilité pour m'aider à respecter cette règle, et je vous la propose ici pour vous aider également. Cet EA est idéal pour protéger votre solde si vous tradez manuellement, via la copie de trades ou avec des EAs sur une entreprise de gestion de capitaux ou par vous-même.


Drawdown Limiter vous aidera à :

  • Suivre le drawdown du compte
  • Suivre le drawdown quotidien du trader
  • Vous empêcher de sur-trader en limitant les positions ouvertes
  • Vous alerter lorsque vous prenez des trades à haut risque
  • Suivre votre portefeuille d'EAs un par un
  • Et surtout, protéger votre compte en évitant de dépasser les seuils de drawdown et de sur-trading.

La fonction essentielle de cet expert advisor est de surveiller toutes les activités sur le compte, qu'il s'agisse de trades manuels ou automatisés réalisés par un autre expert advisor. En deux clics, vous pouvez le configurer, et une fois sur votre graphique, vous remarquerez d'abord des "feux de signalisation" à l'écran. Le "feux de signalisation" vous informera de manière simple et graphique sur les indicateurs clés.

"Drawdown Limiter" est conçu pour respecter les principales règles des entreprises de gestion de capitaux. L'EA est compatible avec FTMO et My Forex Funds. Veuillez vérifier les détails sur ce blog : "Drawdown Limiter : EA compatible avec les règles de FTMO et My Forex Fund". Si vous tradez depuis les États-Unis et que vous devez respecter les réglementations de la NFA, Drawdown Limiter est compatible avec la règle NFA FIFO. Veuillez vérifier le blog suivant pour plus de détails : "Drawdown Limiter conforme à la règle NFA 2-43b FIFO".

Si vous êtes intéressé à obtenir un EA GRATUIT qui active et désactive automatiquement le "Trading Algo" en fonction de votre drawdown, n'hésitez pas à me contacter une fois que vous avez acheté Drawdown Limiter pour que je puisse vous le partager gratuitement.
Besoin d'aide ou des questions ? Consultez le guide de l'utilisateur de Drawdown Limiter.

Je suis Lio, n'hésitez pas à me contacter ! Nous sommes toujours disponibles pour répondre, aider et améliorer.


Avis 10
studentspower
167
studentspower 2024.08.30 10:11 
 

everything I need. Fortunatly it didn't need to close yet. But the settings are very good for all kinds of prop firm requirements.

Juan Antonio Rojo Pereira
509
Juan Antonio Rojo Pereira 2023.10.10 21:13 
 

All right, thanks

Inakis Srl
724
Enrico De Landerset 2023.10.09 21:40 
 

5 stars to the product that is simply perfect and 5.000 stars for the Author and his fantastic support.!

Plus de l'auteur
FVG EA Pro
Haidar, Lionel Haj Ali
4.55 (29)
Experts
FVG EA PRO est un EA (Expert Advisor) incontournable basé sur le concept SMC, hautement personnalisable et utilisant des techniques avancées de FVG "Fair Value Gap" et de structure de marché pour prendre des transactions à probabilité élevée. Il est hautement configurable, vous pouvez construire diverses stratégies basées sur la structure du marché et le FVG comme critère d'entrée. FVG EA PRO peut être utilisé pour trader les Kill  Zones et les Silver Bullet. Il est entièrement compatible avec l
Ultimate SMC
Haidar, Lionel Haj Ali
4.67 (6)
Experts
Ultimate SMC is a sophisticated MetaTrader 5 Expert Advisor designed to act as a framework for traders using advanced Smart Money Concepts (SMC). If you are a smart money concept trader and want to enhance and automate your trading strategies, this EA is for you. It is designed to cater to advanced traders seeking a robust and versatile tool to implement precise and strategic trading maneuvers based on the smart money concept. The EA combines multiple sophisticated trading techniques and risk ma
Step Ahead
Haidar, Lionel Haj Ali
4.85 (13)
Experts
"Step Ahead" est l'expert ultime pour les stratégie de breakout La stratégie de base consiste à trader le breakout d'une plage horaire. Elle prend en compte une heure de début et une heure de fin en tant qu'entrées. L'EA établit des transactions de breakout à la fin des plages horaires et gère les transactions via des mécanismes de breakeven et des stops suiveurs. Les transactions seront clôturées si le stop loss (SL) ou le take profit (TP) est atteint, et vous pouvez configurer la fermeture de
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilitaires
Expert Advisor "Drawdown Limiter"  Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading. Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de
NewStorm
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (1)
Experts
N ewStorm  is designed  mainly to trade after news events, and to open trades based on news results.  The EA can be used for swing trading by opening positions based on fundamental analysis with its SL and TP, or it can be used as scalper to profit from quick market move during the news to book some profit. An advanced grid recovery system is included that incorporates several advanced features such as ATR‐based grid spacing, dynamic lot allocation, smart drawdown reduction, trailing stops, and
ICT Silver Bullet MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Indicateurs
ICT Silver Bullet If you are searching for a reliable indicator to trade the ICT Silver Bullet concept, or ICT concepts, Smart Money Concepts, or SMC, this indicator will respond to your need!  Before version 2.2, this indicator was focused only on ICT Silver Bullet, but moving forward, we will include the different elements for smart money concept trading. This indicator will help you identify the following: FVG - fair value gaps Market structure: BOS and CHOCH. It is based on ZIGZAG as it is
Trendy Tunnels MT5
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experts
Trendy Tunnels an expert advisor that automats a low-risk high-reward strategy. The default parameters of the EA correspond to the recommendation of the inventor of this strategy. This doesn't mean that those would work on any pair or any timeframe. Please do your backtesting and optimization, as this strategy is not optimized as it is now and we don't have predefined set files. Introducing our new MQL5 Expert Advisor, Trendy Tunnels! This trading system follows the trend by analyzing two moving
Structure Blocks
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (3)
Indicateurs
Structure Blocks: a structured way to analyze market structure  This indicator is for you if you are a price action or smart money concept trader. It identifies market trends' ultimate highs and lows and intermediaries' swing lows and highs. It adjusts based on candles' body where most of the volume is, disregarding wicks. Need help or have questions? I am   Lio , don't hesitate to reach out! I am always available to respond, help, and improve.  How it works: Each block consists of a move with
FREE
T Manager for Price action Traders
Haidar, Lionel Haj Ali
4.5 (10)
Utilitaires
Maximisez votre succès en trading avec T Manager, la solution ultime de gestion du commerce conçue par des traders pour les traders. Avec son interface conviviale et ses fonctionnalités avancées, vous pouvez planifier, exécuter et gérer rapidement et facilement vos opérations de trading. Expérimentez un contrôle sans égal en ayant la possibilité de définir vos opérations de prix, vos stop loss et vos bénéfices avec facilité. Gérez votre risque avec précision et calculez la valeur monétaire de vo
ICT Silver Bullet MT4
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (13)
Indicateurs
ICT Silver Bullet If you are searching for a reliable indicator to trade the ICT Silver Bullet concept, or ICT concepts, Smart Money Concepts, or SMC, this indicator will respond to your need!  This indicator will help you identify the following: FVG - fair value gaps Market structure: BOS and CHOCH. It is based on ZIGZAG as it is the most subjective way to do it. ICT Silver Bullet windows and related notifications when it starts and when an FVG appears  Swing High and low that are potential bu
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Experts
Tic Tac Toe Scalper est un scalper automatisé pour la plateforme MetaTrader 5. Sa stratégie tire parti des "fausses évasions", des "évasions" et des "raids sur la liquidité" au-dessus et en dessous des prix actuels du marché. Il est efficace à la fois sur les marchés en consolidation et en movement. Il montre des résultats prometteurs lors du backtesting en utilisant le mode "chaque tick basé sur le vrai tick". il fait également ses preuves sur un compte réel. Les paramètres par défaut sont opt
Trade The Box
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (1)
Utilitaires
Trade the   BOX   It is the must-have utility to help you automate the execution of your trading plan, managing scale-up, partial profit booking, and trade managing. It is very intuitive. You need to load it on a chart, set your trading plan, select your range with the BOX, and double-click to activate the trades.   Trade the   BOX   will take it over, ensuring your trading plan is mechanically executed without deviation. As it is a bot handling your trades, Scalpers, you will adore this utilit
Filtrer:
studentspower
167
studentspower 2024.08.30 10:11 
 

everything I need. Fortunatly it didn't need to close yet. But the settings are very good for all kinds of prop firm requirements.

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2024.08.30 12:09
I am glad to read your review! Thanks a lot, and just let us know if you need help.
Luca Madeddu
159
Luca Madeddu 2023.10.25 15:22 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.10.25 15:32
Thanks a lot, I am very happy to see your review! Anything you need just let me know.
Juan Antonio Rojo Pereira
509
Juan Antonio Rojo Pereira 2023.10.10 21:13 
 

All right, thanks

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.10.10 21:30
Thanks a lotb⭐⭐⭐⭐⭐
Inakis Srl
724
Enrico De Landerset 2023.10.09 21:40 
 

5 stars to the product that is simply perfect and 5.000 stars for the Author and his fantastic support.!

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.10.09 21:42
Hey, you made my day with this review! Thanks a lot. Looking to have more awesome clients like you that will benefit from this EA
bl4ck0pal55
154
bl4ck0pal55 2023.09.02 13:50 
 

Best drawdown limiter on the market! It works perfectly and might help you on your trading journey. Easy to understand and the support is really fast.

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.09.02 13:51
Awesome review, thanks a lot 👍
Viachaslau Kulakou
502
Viachaslau Kulakou 2023.07.18 17:46 
 

Excellent product

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.07.18 17:48
Thanks a lot
marpl
76
marpl 2023.07.13 18:53 
 

I definitely recommend this product. It is perfect for my challenges as well as for securing my private account. Very good service and help with startup and installation. Great choice. Thank you

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.07.13 23:01
Thanks a lot for your review! Much appreciated!
Wes Joe
23
Wes Joe 2023.05.27 18:56 
 

Excellent EA - Very happy with it! Haidar is also very responsive and helpful as an author.

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.05.27 19:00
Grateful for your review! Thanks a lot.
RUTTO2
435
RUTTO2 2023.05.16 21:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.05.16 21:34
Hey, thanks for your review, I am glad that you liked the EA!
ieik99
30
ieik99 2023.05.15 14:49 
 

This EA is a real gem. It is a fundamental tool for any trader, being able to have an automatic brake allows you to maintain an excellent risk management by having a maximum daily loss and maximum amount of trades at the same time. In my particular case it was an incredible help when I had to get out of a drawdown, since then I always keep it active. ABSOLUTELY recommended !!!

Haidar, Lionel Haj Ali
20003
Réponse du développeur Haidar, Lionel Haj Ali 2023.05.15 14:51
Thanks a lot for your review and recommendation.
Répondre à l'avis