DrawDown Limiter MT4

Expert Advisor "Drawdown Limiter"

Vous êtes au bon endroit si vous recherchez un contrôle de drawdown, un limiteur de drawdown, une protection du solde, une protection de l'équité ou une limite quotidienne de drawdown en rapport avec les entreprises de gestion de capitaux (Prop Firm), FTMO, My Forex Fund, ou si vous souhaitez protéger votre compte de trading.





Avez-vous déjà eu du mal à contrôler votre drawdown en tradant sur des comptes financés ? Cet EA est fait pour vous. Les entreprises de gestion de capitaux imposent généralement une règle appelée "Drawdown quotidien du trader", et si elle n'est pas respectée, vous êtes disqualifié. En tant que trader automatisé utilisant des EAs, j'ai développé cette utilité pour m'aider à respecter cette règle, et je vous la propose ici pour vous aider également. Cet EA est idéal pour protéger votre solde si vous tradez manuellement, via la copie de trades ou avec des EAs sur une entreprise de gestion de capitaux ou par vous-même.



Drawdown Limiter vous aidera à :

Suivre le drawdown du compte

Suivre le drawdown quotidien du trader

Vous empêcher de sur-trader en limitant les positions ouvertes

Vous alerter lorsque vous prenez des trades à haut risque

Suivre votre portefeuille d'EAs un par un

Et surtout, protéger votre compte en évitant de dépasser les seuils de drawdown et de sur-trading.





La fonction essentielle de cet expert advisor est de surveiller toutes les activités sur le compte, qu'il s'agisse de trades manuels ou automatisés réalisés par un autre expert advisor. En deux clics, vous pouvez le configurer, et une fois sur votre graphique, vous remarquerez d'abord des "feux de signalisation" à l'écran. Le "feux de signalisation" vous informera de manière simple et graphique sur les indicateurs clés.









EA GRATUIT qui active et désactive automatiquement le "Trading Algo" en fonction de votre drawdown, n'hésitez pas à Si vous êtes intéressé à obtenir un" en fonction de votre drawdown, n'hésitez pas à me contacter une fois que vous avez acheté Drawdown Limiter pour que je puisse vous le partager gratuitement.







