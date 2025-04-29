Solution professionnelle pour la copie de transactions entre terminaux.

RS Trade Copier est un système fiable et flexible conçu pour copier les opérations de trading entre plusieurs terminaux MetaTrader 4. Cette solution convient aux traders expérimentés, aux services de signaux ainsi qu'aux investisseurs privés. Elle permet la transmission des signaux d'une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs clients, garantissant une précision élevée et un délai minimal. Le programme supporte une configuration simple et automatique ainsi qu'une personnalisation manuelle avancée. Ne modifie pas les ordres ouverts manuellement ou par d'autres conseillers. Fonctionnement entièrement local dans MT4, sans serveurs tiers.

Développée depuis 2008, cette solution a été soigneusement testée et est utilisée dans des environnements réels.

Fonctionnalités principales

Deux modes : Source et Client .

Détection automatique des sources actives.

Règles flexibles de copie par symbole.

Support complet de la fermeture partielle des positions .

Inversion : possibilité d'inverser les ordres.

Correction automatique des symboles : adaptation automatique aux différents courtiers.

Latence minimale : exécution des transactions en fractions de seconde.

Support des configurations multi-terminaux.

Exemples d'utilisation

Copie sur plusieurs comptes

Une source et un nombre illimité de clients.

Agrégation de signaux

Plusieurs sources et un seul client.

À qui cette solution s'adresse-t-elle ?

Aux traders gérant les fonds de clients.

Aux services de signaux et systèmes d'arbitrage.

Aux investisseurs utilisant plusieurs terminaux.

Aux traders algorithmiques copiant des transactions vers plusieurs comptes.



Guide de configuration de RS Trade Copier





#Tags: copieur de transactions, copieur MT4, copieur Forex, copie de trades, copie automatique de trades, trading social, copier des signaux Forex, copier des ordres, copier des positions, duplication de compte de trading, répéteur de trades, terminal de copie, trading miroir, copier plusieurs comptes, copieur à faible latence, copier des signaux, copieur pour scalping, copier des trades en temps réel, copieur multi-comptes, plateforme de copie de trades, copy trading, copy trades, social trading, social trade, mirror trading, mirror trade, trade copier, MT4 copier, forex copier, MetaTrader copier, order copier, fast copier, signal copier, Forex signals copier, multi-account copier, auto copy trading, zero latency copier, low latency copier, scalping copier, social trading copier, forex trade duplication, trade copying terminal, account duplicator, trade repeater.