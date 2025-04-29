RS Trade Copier

Solution professionnelle pour la copie de transactions entre terminaux.

RS Trade Copier est un système fiable et flexible conçu pour copier les opérations de trading entre plusieurs terminaux MetaTrader 4. Cette solution convient aux traders expérimentés, aux services de signaux ainsi qu'aux investisseurs privés. Elle permet la transmission des signaux d'une ou plusieurs sources vers un ou plusieurs clients, garantissant une précision élevée et un délai minimal. Le programme supporte une configuration simple et automatique ainsi qu'une personnalisation manuelle avancée. Ne modifie pas les ordres ouverts manuellement ou par d'autres conseillers. Fonctionnement entièrement local dans MT4, sans serveurs tiers.

Développée depuis 2008, cette solution a été soigneusement testée et est utilisée dans des environnements réels.

Fonctionnalités principales

  • Deux modes : Source et Client.

  • Détection automatique des sources actives.

  • Règles flexibles de copie par symbole.

  • Support complet de la fermeture partielle des positions.

  • Inversion : possibilité d'inverser les ordres.

  • Correction automatique des symboles : adaptation automatique aux différents courtiers.

  • Latence minimale : exécution des transactions en fractions de seconde.

  • Support des configurations multi-terminaux.

Exemples d'utilisation

  • Copie sur plusieurs comptes
    Une source et un nombre illimité de clients.

  • Agrégation de signaux
    Plusieurs sources et un seul client.

À qui cette solution s'adresse-t-elle ?

  • Aux traders gérant les fonds de clients.

  • Aux services de signaux et systèmes d'arbitrage.

  • Aux investisseurs utilisant plusieurs terminaux.

  • Aux traders algorithmiques copiant des transactions vers plusieurs comptes.


Guide de configuration de RS Trade Copier

Wooo7o9klW
38
Wooo7o9klW 2025.08.08 09:33 
 

Boris Sedov
10087
Réponse du développeur Boris Sedov 2025.08.08 09:48
Thank you so much for your feedback! I’m thrilled to hear you enjoyed the setup process, the dark theme, and the pop-up tips. It’s great to know my efforts to make the interface intuitive and user-friendly are making a difference. I hope you enjoy using RS Trade Copier, and I wish you successful trading!
Répondre à l'avis