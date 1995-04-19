Custom Alerts AIO MT4

Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration

Présentation
Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtier : Forex, métaux, indices, cryptomonnaies. Les actions peuvent être ajoutées manuellement via un paramètre de type chaîne si nécessaire.

1. Pourquoi choisir Custom Alerts AIO ?

Aucune licence supplémentaire requise
• Tous les indicateurs Stein Investments sont intégrés — aucune activation ou achat séparé n’est nécessaire.
• Commencez à recevoir des alertes immédiatement après installation.

Une couverture complète du marché
• Surveillez le Forex, les métaux, les indices, les cryptos et d'autres actifs — le tout depuis un seul outil.
• Aucune saisie de symboles nécessaire — sélectionnez simplement la classe d’actifs dans les propriétés de l’indicateur.

Optimisé pour l’efficacité
• Fonctionne en arrière-plan sans affecter vos autres graphiques.
• Peut être exécuté sur un VPS pour une surveillance continue 24h/24.

2. Installation et utilisation

Démarrage rapide
• Chargez Custom Alerts AIO sur n’importe quel graphique dans votre plateforme MetaTrader.
• Tous les composants internes sont automatiquement actifs.
• Pour recevoir les données de volume en temps réel, installez notre outil gratuit SI Connect comme indiqué dans la FAQ FX Volume, section 2.

Sélection des actifs
• Choisissez les classes d’actifs à surveiller (Forex, or, indices, cryptomonnaies, etc.)
• Les actions peuvent être ajoutées manuellement comme symboles supplémentaires si votre courtier les prend en charge.

Paramétrage d’alertes flexible
• Configurez des conditions spécifiques : volume, force, volatilité, dynamiques extrêmes, etc.
• Tout est calculé en interne — aucun indicateur externe requis.

3. Exemples d’utilisation

Pour les traders multi-actifs
• Surveillez l’ensemble de vos actifs (ex : EURUSD, Gold, DAX, BTC) depuis un seul graphique.

Alertes stratégiques
• Créez des alertes adaptées à votre logique de trading en utilisant une combinaison de conditions.

Restez informé à tout moment
• Recevez des alertes même lorsque vous êtes loin de votre terminal.

4. Résumé des avantages

• Tous les indicateurs requis sont déjà intégrés

• Aucune visualisation graphique — faible consommation de ressources

• Surveillance multi-actifs immédiate

• Fonctionne sans configuration

• Tous les types d’alertes sont expliqués en détail avec captures d’écran dans la FAQ Custom Alerts

Besoin de visualiser les signaux sur le graphique ?
Essayez la version standard de Custom Alerts :

5. Ressources et support

FAQ : Retrouvez toutes les options de configuration et types d’alertes ici :
Custom Alerts FAQ

Communauté : Rejoignez notre groupe d’utilisateurs pour échanger des idées, poser des questions et améliorer vos stratégies.

Assistance : Besoin d’aide ? Notre équipe vous accompagne pour l’installation et l’optimisation de votre configuration.

Prêt à surveiller tous vos marchés avec efficacité ?
Installez Custom Alerts AIO maintenant et bénéficiez d’un suivi multi-actifs en temps réel — simple, rapide, sans configuration manuelle.

Best regards,
Daniel & Alain

