Trade Manager MT4 DaneTrades

Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme MetaTrader 4. Prise en charge multilingue.

Version MT5 | Guide de l'utilisateur + Démo Le Trade Manager ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Pour une démo, veuillez consulter le guide de l'utilisateur

Gestion des risques

Ajustement automatique du risque en fonction du % ou du $

Possibilité d'utiliser des tailles de lot fixes ou un calcul automatique de la taille du lot basé sur le volume et les pépins

Paramètres de stop loss au seuil de rentabilité en utilisant RR, Pips ou Price

Paramètres du stop suiveur

Perte quotidienne maximale en % pour clôturer automatiquement toutes les transactions lorsque l'objectif est atteint. Protège le compte d'un retrait excessif et vous empêche de sur-négocier

Perte quotidienne maximale en $ pour clôturer automatiquement toutes les transactions lorsque l'objectif est atteint. Protège le compte d'un retrait excessif et vous empêche de sur-négocier

Stabiliser toutes les transactions avec un seul bouton

Calculer automatiquement le risque pour les transactions envoyées depuis un mobile/téléphone

OCO disponible dans les paramètres





Gestion des échanges et des positions



Arrêtez le trading excessif et le trading de vengeance en définissant le nombre maximum de transactions par mois, semaine, jour, heure ou minutes.

Gestion avancée des commandes en attente. Ajuster les règles indiquant quand clôturer les commandes en attente

Ordres en attente

Prise en charge des ordres de marché et des ordres en attente

Objectif de profit quotidien maximum en $ pour sécuriser les positions et arrêter les transactions excessives

Objectif de profit quotidien maximum en % pour sécuriser les positions

Max Open Trades pour limiter le risque et l’exposition.

Prenez automatiquement des partiels en utilisant RR, Pips ou Price

Entrez en utilisant des objectifs RR fixes tels que 1:2, 1:3, 1:4, etc., et consultez le profit calculé de la position.

Fermez toutes les commandes en attente avec un seul bouton





Caractéristiques du panneau graphique



Utilisez un outil visuel de récompense du risque pour saisir des transactions. Visualisez les transactions et entrez à l'aide de lignes.

Vérifiez les performances du compte et les statistiques telles que le taux de victoire, le taux de perte, le total des transactions, etc.

Visualisez les performances de trading et obtenez un graphique des statistiques avec des filtres tels que le symbole et la plage de dates.

Enregistrez jusqu'à 3 modèles de fichiers de paramètres pour les paramètres gérés.

Chargez les fichiers de paramètres pour utiliser rapidement vos paramètres préférés.

Captures d'écran automatiques. Personnalisez la période et la taille de la capture d'écran.

Captures d'écran automatiques sur la commande en attente, supprimer, ouvrir, fermer, expirer, appuyer sur TP ou SL.

Exportez tous les échanges vers une feuille de calcul avec un seul bouton.

Le Planificateur de tâches vous permet d'effectuer des actions à des jours et à des heures spécifiques.

Gestionnaire virtuel de stop loss et de take profit

Modification groupée des niveaux Stop Loss et Take Profit pour le même symbole





Envoyer des notifications

Choisissez parmi les alertes, les notifications push et par e-mail

Notifier si la commande atteint SL ou TP

Notifier si la commande atteint le seuil de rentabilité

Avertir si un partiel est pris

Avertir si la perte quotidienne maximale est atteinte

Avertir si le profit quotidien maximum est atteint

Avertir si le trading est restreint

Avertir si le trading est autorisé





Trading de raccourcis clavier et de raccourcis

Touches de raccourci et raccourcis entièrement personnalisables pour les fonctions principales du panneau





S'il vous plaît envoyez-moi un message si vous avez des problèmes, je suis toujours heureux de vous aider.





#Tags : Prop Firm, Trading Panel, Trade Manager, Gestion des ordres, Trailing Stop, Seuil de rentabilité, Clôture partielle, Trading manuel, Assistant de trading, Assistant commercial, Gestion des risques, Overtrading, Gestion des positions, Perte maximale, Statistique historique, tp virtuel, sl virtuel, Stop Loss caché, Take Profit caché, sl en vrac, tp en vrac, transactions mobiles