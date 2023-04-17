Trade Manager MT4 DaneTrades

4.09

Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme MetaTrader 4. Prise en charge multilingue.

Version MT5 | Guide de l'utilisateur + Démo

Le Trade Manager ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Pour une démo, veuillez consulter le guide de l'utilisateur

Gestion des risques

  • Ajustement automatique du risque en fonction du % ou du $
  • Possibilité d'utiliser des tailles de lot fixes ou un calcul automatique de la taille du lot basé sur le volume et les pépins
  • Paramètres de stop loss au seuil de rentabilité en utilisant RR, Pips ou Price
  • Paramètres du stop suiveur
  • Perte quotidienne maximale en % pour clôturer automatiquement toutes les transactions lorsque l'objectif est atteint. Protège le compte d'un retrait excessif et vous empêche de sur-négocier
  • Perte quotidienne maximale en $ pour clôturer automatiquement toutes les transactions lorsque l'objectif est atteint. Protège le compte d'un retrait excessif et vous empêche de sur-négocier
  • Stabiliser toutes les transactions avec un seul bouton
  • Calculer automatiquement le risque pour les transactions envoyées depuis un mobile/téléphone
  • OCO disponible dans les paramètres

Gestion des échanges et des positions

  • Arrêtez le trading excessif et le trading de vengeance en définissant le nombre maximum de transactions par mois, semaine, jour, heure ou minutes.
  • Gestion avancée des commandes en attente. Ajuster les règles indiquant quand clôturer les commandes en attente
  • Ordres en attente
  • Prise en charge des ordres de marché et des ordres en attente
  • Objectif de profit quotidien maximum en $ pour sécuriser les positions et arrêter les transactions excessives
  • Objectif de profit quotidien maximum en % pour sécuriser les positions
  • Max Open Trades pour limiter le risque et l’exposition.
  • Prenez automatiquement des partiels en utilisant RR, Pips ou Price
  • Entrez en utilisant des objectifs RR fixes tels que 1:2, 1:3, 1:4, etc., et consultez le profit calculé de la position.
  • Fermez toutes les commandes en attente avec un seul bouton

Caractéristiques du panneau graphique

  • Utilisez un outil visuel de récompense du risque pour saisir des transactions. Visualisez les transactions et entrez à l'aide de lignes.
  • Vérifiez les performances du compte et les statistiques telles que le taux de victoire, le taux de perte, le total des transactions, etc.
  • Visualisez les performances de trading et obtenez un graphique des statistiques avec des filtres tels que le symbole et la plage de dates.
  • Enregistrez jusqu'à 3 modèles de fichiers de paramètres pour les paramètres gérés.
  • Chargez les fichiers de paramètres pour utiliser rapidement vos paramètres préférés.
  • Captures d'écran automatiques. Personnalisez la période et la taille de la capture d'écran.
  • Captures d'écran automatiques sur la commande en attente, supprimer, ouvrir, fermer, expirer, appuyer sur TP ou SL.
  • Exportez tous les échanges vers une feuille de calcul avec un seul bouton.
  • Le Planificateur de tâches vous permet d'effectuer des actions à des jours et à des heures spécifiques.
  • Gestionnaire virtuel de stop loss et de take profit
  • Modification groupée des niveaux Stop Loss et Take Profit pour le même symbole

Envoyer des notifications

  • Choisissez parmi les alertes, les notifications push et par e-mail
  • Notifier si la commande atteint SL ou TP
  • Notifier si la commande atteint le seuil de rentabilité
  • Avertir si un partiel est pris
  • Avertir si la perte quotidienne maximale est atteinte
  • Avertir si le profit quotidien maximum est atteint
  • Avertir si le trading est restreint
  • Avertir si le trading est autorisé

Trading de raccourcis clavier et de raccourcis

  • Touches de raccourci et raccourcis entièrement personnalisables pour les fonctions principales du panneau

S'il vous plaît envoyez-moi un message si vous avez des problèmes, je suis toujours heureux de vous aider.


Filtrer:
Stefan Balog
128
Stefan Balog 2025.06.24 11:41 
 

I've been using it for about six weeks now and unfortunately can't recommend it. I was very enthusiastic at first, but over time I realized that it has many teething issues. The most minor one is that the RR doesn't always disappear (sometimes it disappears and sometimes it doesn't) when you open a trade (the corresponding "Delete RR Tool On Trade Open" function is activated). The result: You inadvertently open multiple trades because you think the positions haven't been opened. And the worst mistake: Even though all restrictions and even "Max Daily Loss" are deactivated, both in the Expert and directly in the Trade Manager, the Trade Manager closed all of my losing positions twice. That's a disaster! After the first time, I deleted and reinstalled the Trade Manager and checked the settings carefully. Nevertheless, it happened again, so I'm ruling out a mistake on my part. That shouldn't be happening!

Steunis
159
Steunis 2025.03.26 06:50 
 

Started using this trade Manager as my other trade manager for years (FX Synergy) has stopped working since a recent update. Dane has a built a very good tool and he is also quick to reply. It's a no brainer.

karolis Urbonas
33
karolis Urbonas 2024.08.01 21:30 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Levi Dane Benjamin
16987
Réponse du développeur Levi Dane Benjamin 2024.08.01 21:39
Hi, I've never seen you reach out saying you've had an issue before. If it's freezing then let me know the error on the expert tab log and I'll fix it and you can change your review
Apollo2012
31
Apollo2012 2024.02.12 11:27 
 

That's not only a Tool.... This is THE Tool!!! I was searching for it a long time... now I can call it my own! It is easy to use and gives you a safety to reduce lossy trades... To be honest, but what is necessary to be a profitable trader? It's all about riskmanagement... And THIS tool covers all aspects to turn an entry into a nearly riskless trade... Well DONE! If I have a wish what I want to be added: Hmm... Don't know... Maybe this: I am struggling with my broker, that a SL is only allowed to be set, when the price action is 30 points away from the entry. For perfect riskmanagment I would like, that this broker limit is overruled by the EA, so I can have a nearly riskless trade after 15+points... maybe a trailing SL to my set BreakEven-value (1.1pips)... Most of my trades will start in the right direction... but sometimes it turns after 25-30points, so I'll never can set the SL to Break Even... I know there might be an option in the EA already for this... but didn't tested it so far...

Levi Dane Benjamin
16987
Réponse du développeur Levi Dane Benjamin 2024.02.12 11:40
Hi, glad you like the tool! You can set a stop loss at any level you like using virtual SL and TP. As long as the tool is running constantly it will use any SL you set and it will be hidden from the broker. Find more information in the user guide about how to set this
Shaxrux Gulmuradov
125
Shaxrux Gulmuradov 2023.11.09 19:20 
 

Excellent developer, solved all my problems with the tool. And the instrument is good

Miguel Angel Martinez Sanchez
262
Miguel Angel Martinez Sanchez 2023.11.08 12:39 
 

A great tool to help you in your trades. Levi is attentive to continue improving his EA. Thank you.

Levi Dane Benjamin
16987
Réponse du développeur Levi Dane Benjamin 2023.11.08 12:56
Thank you for your review
Stanislav Brodt
647
Stanislav Brodt 2023.10.30 18:51 
 

This problem was solved quickly, thank you very much

Levi Dane Benjamin
16987
Réponse du développeur Levi Dane Benjamin 2023.10.30 18:59
There maybe many reasons why your system is hanging and it may or may not be to do with the EA. Send me a message I would like to know what the issue is. First make sure you're on the latest version (4.12)
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2023.09.08 14:08 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

christosmythos
19
christosmythos 2023.09.04 17:11 
 

well unfortunately it freezes in my setup when placing trailing so I use the trailing tool of MT4, otherwise it seems to be working well, a bit confusing in the beginning with getting the risk right

Levi Dane Benjamin
16987
Réponse du développeur Levi Dane Benjamin 2023.09.04 17:56
Hi Christos, Sorry to hear it freezes your mt4. My first assumption is the messagebox confirmation is 'off screen' and holds up the EA. Can you try turning off confirmation messages in the inputs of the EA and try again? If not I'm more than happy to investigate for you.
TikaSaunders
19
TikaSaunders 2023.09.01 09:55 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Shenice
21
Shenice 2023.08.29 11:42 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

hitesh9
24
hitesh9 2023.08.18 22:47 
 

the manager does everything a trader needs. allows you to drag and drop your entry + SL while automatically calculating your lot size for your preferred risk. also allows you to bypass your broker's max lot size per position. many other nice features as well. the developer offers amazing customer support and also regularly updates the manager with requested features. would recommend to every trader looking for an easy to use manager that does it all

rvmeurs
39
rvmeurs 2023.07.11 21:59 
 

I was already long waiting for a tool like this. I was facing little issue’s, and DaneTrades is creating a fix immediately. The tool is working great now. Very good to see, he is programming extra functionality. After buying I can upgrade every time for free. Thank you DaneTrades…

Cycytrades
54
Cycytrades 2023.06.30 16:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rex Le
23
Rex Le 2023.06.03 01:13 
 

I've been working with Dane since the EAs' release and I am impressed at his quick response time in resolving issues. Thank you!

AyGee111
34
AyGee111 2023.05.30 15:00 
 

Legging badly, does not set limits in the moment u need to enter, so u miss a trade u waited for, just work bad / maximum price is for free / dont buy it dont make the same mistake i did / use now another one/ i never give bad reviews but this one is just a bad copy to make money from noobs fcgscam

how u wanna help me????? u cant help u have to code this shit correctly - i missed 2 good trades cause this shit dont work - it was just my mistake that i bought this scamm noob shit thats it DELED THIS SHIT AND DOND SELL IT TO PEOPLE

Levi Dane Benjamin
16987
Réponse du développeur Levi Dane Benjamin 2023.05.30 15:11
Firstly sorry you're having a bad experience. Make sure you're updated to the latest version 2.10. I've offered multiple times to try and help you but you seem to ignore me and keep leaving comments. If you would like me to resolve your issues please send me a message
Répondre à l'avis