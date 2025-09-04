SimSim Arrow TEMA MT5

SimSim Arrow TEMA est un indicateur standard de « Moyenne Mobile Exponentielle Triple », mais en version flèche.

Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux des indicateurs standard.





Un, deux ou trois types de signaux sont utilisés pour former un signal flèche.





Activez « CONTROL DEAL » pour activer l'indicateur et les transactions sur le signal de l'indicateur seront automatiquement ouvertes.

Vous pouvez utiliser l'indicateur comme signaleur fiable.

Cependant, son objectif secondaire est de fournir des signaux pour l'utilitaire « CONTROL DEAL ».

La symbiose entre l'indicateur et cet utilitaire vous permet non seulement de visualiser le signal, mais aussi de conclure une transaction en conséquence.









Les signaux de la série d'indicateurs « SimSim ARROW » captivent les traders par leur clarté et leur réalisme, ce qui les rend plus attractifs que les conseillers. La clarté visuelle de l'indicateur se révèle dès l'apparition de la flèche : c'est le moment d'ouvrir une transaction ! En revanche, avec les conseillers, les événements se déroulent souvent de manière voilée, et le trader ne comprend pas toujours clairement pourquoi une opération particulière a été initiée, car beaucoup de choses restent cachées dans les coulisses des algorithmes. Avec ces indicateurs, tout est transparent et accessible ! Vous pouvez les utiliser individuellement ou en combinaison, ce qui ouvre de nouvelles perspectives d'analyse. Les paramètres de l'indicateur sont téléchargeables et leurs possibilités sont illimitées. Aucune restriction ne freinera votre réussite : vous pouvez utiliser simultanément des dizaines d'indicateurs pour créer des stratégies et des combinaisons uniques et maximiser votre efficacité de trading.

Paramètres de l'indicateur uniquement pour travailler avec « CONTROL DEAL »





Sélection des paramètres d'ouverture des transactions :

Sans transactions, Transactions ACHAT et VENTE, Transactions ACHAT uniquement, Transactions VENTE uniquement.

Barre de départ pour le calcul de l'indicateur d'ouverture de transaction. Le numéro de la barre de départ pour l'ouverture d'une transaction est par défaut = 1.

Liste des intervalles de temps pour l'indicateur (60, H4, D1...). Liste des intervalles de temps pour les signaux à partir desquels les transactions seront ouvertes.



