CVD Divergence – Analyse Professionnelle du Flux d’Ordres et des Divergences

CVD Divergence est un indicateur technique conçu pour détecter des divergences fiables entre le prix et le Cumulative Delta Volume (CVD). Il identifie avec précision les moments où le flux réel d’ordres ne confirme pas le mouvement du prix, révélant ainsi de possibles retournements, des phases d’essoufflement et des manipulations institutionnelles.

L’indicateur combine l’analyse du volume agressif avec l’étude structurelle du prix, offrant des signaux clairs, objectifs et anticipés.

Fonctionnement de l’indicateur

CVD Divergence utilise le Cumulative Delta Volume pour comparer la direction du flux d’ordres à celle du prix. Lorsque les deux s’écartent de manière significative, l’indicateur marque ce point sur le graphique et indique visuellement la direction de la divergence.

Il détecte :

Divergences haussières (flux positif alors que le prix baisse)

Divergences baissières (flux négatif alors que le prix monte)

Essoufflement des acheteurs et des vendeurs

Faux mouvements causés par des déséquilibres institutionnels

Situations où le prix peut être artificiellement manipulé

Pourquoi le Cumulative Delta Volume est si puissant

Le CVD révèle l’intention réelle des acteurs du marché.

Exemples typiques :

Prix en hausse avec CVD en baisse → ventes institutionnelles agressives malgré une apparence haussière

Prix en baisse avec CVD en hausse → accumulation discrète et augmentation de la demande réelle

Divergences marquées entre prix et CVD annoncent souvent des retournements ou des faux cassures

Le graphique de prix peut être trompeur, mais le delta cumulé l’est rarement.

L’indicateur transforme ces informations en signaux pratiques, directs et fiables.

Caractéristiques principales

Détection automatique des divergences entre prix et delta cumulé

Mise en évidence visuelle grâce à des flèches indiquant la direction attendue

Calcul précis du CVD basé sur le volume agressif

Interface claire, épurée et facile à interpréter

Alertes optionnelles : pop-up, notifications push et signaux sonores

Faible utilisation du CPU, même sur plusieurs actifs

Particulièrement efficace sur Forex, indices, actions et crypto

Pour qui l’indicateur est-il conçu ?

Traders souhaitant anticiper les retournements grâce au flux d’ordres

Professionnels utilisant l’analyse institutionnelle et le volume delta

Scalpers, day traders et swing traders

Opérateurs recherchant une confirmation solide avant d’entrer ou sortir d’une position

Utilisateurs qui veulent des signaux clairs, sans repaint et sans subjectivité

Version MQL5

CVD Divergence a été développé exclusivement pour MetaTrader 5, garantissant :