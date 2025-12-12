Cvd Divergence
- Indicateurs
- Thalles Nascimento De Carvalho
- Version: 1.1
- Activations: 5
CVD Divergence – Analyse Professionnelle du Flux d’Ordres et des Divergences
CVD Divergence est un indicateur technique conçu pour détecter des divergences fiables entre le prix et le Cumulative Delta Volume (CVD). Il identifie avec précision les moments où le flux réel d’ordres ne confirme pas le mouvement du prix, révélant ainsi de possibles retournements, des phases d’essoufflement et des manipulations institutionnelles.
L’indicateur combine l’analyse du volume agressif avec l’étude structurelle du prix, offrant des signaux clairs, objectifs et anticipés.
Fonctionnement de l’indicateur
CVD Divergence utilise le Cumulative Delta Volume pour comparer la direction du flux d’ordres à celle du prix. Lorsque les deux s’écartent de manière significative, l’indicateur marque ce point sur le graphique et indique visuellement la direction de la divergence.
Il détecte :
Divergences haussières (flux positif alors que le prix baisse)
Divergences baissières (flux négatif alors que le prix monte)
Essoufflement des acheteurs et des vendeurs
Faux mouvements causés par des déséquilibres institutionnels
Situations où le prix peut être artificiellement manipulé
Pourquoi le Cumulative Delta Volume est si puissant
Le CVD révèle l’intention réelle des acteurs du marché.
Exemples typiques :
Prix en hausse avec CVD en baisse → ventes institutionnelles agressives malgré une apparence haussière
Prix en baisse avec CVD en hausse → accumulation discrète et augmentation de la demande réelle
Divergences marquées entre prix et CVD annoncent souvent des retournements ou des faux cassures
Le graphique de prix peut être trompeur, mais le delta cumulé l’est rarement.
L’indicateur transforme ces informations en signaux pratiques, directs et fiables.
Caractéristiques principales
Détection automatique des divergences entre prix et delta cumulé
Mise en évidence visuelle grâce à des flèches indiquant la direction attendue
Calcul précis du CVD basé sur le volume agressif
Interface claire, épurée et facile à interpréter
Alertes optionnelles : pop-up, notifications push et signaux sonores
Faible utilisation du CPU, même sur plusieurs actifs
Particulièrement efficace sur Forex, indices, actions et crypto
Pour qui l’indicateur est-il conçu ?
Traders souhaitant anticiper les retournements grâce au flux d’ordres
Professionnels utilisant l’analyse institutionnelle et le volume delta
Scalpers, day traders et swing traders
Opérateurs recherchant une confirmation solide avant d’entrer ou sortir d’une position
Utilisateurs qui veulent des signaux clairs, sans repaint et sans subjectivité
Version MQL5
CVD Divergence a été développé exclusivement pour MetaTrader 5, garantissant :
Haute performance et stabilité
Compatibilité totale avec les EAs et autres indicateurs
Exécution rapide et fiable
Signaux stables et sans repaint