Crystal Algo Pro MT4 EA

CRYSTAL ALGO PRO — Conseiller Expert MT4

■ Vue d’ensemble

Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/136197

Crystal Algo Pro est un Conseiller Expert institutionnel assisté par IA, conçu pour XAUUSD, les principales paires Forex et certains actifs crypto (si pris en charge par le courtier).

Il intègre un système de récupération algorithmique avancé — au-delà du martingale traditionnel — en utilisant un layering dynamique, des filtres basés sur la volatilité et une gestion logique des sorties. La récupération ne s’active que sous conditions favorables et le système clôture l’ensemble du panier en profit contrôlé lorsque les critères sont atteints.

■ Algorithme + Logique IA

Filtre des conditions de marché : surveille la volatilité, le spread et les tendances pour choisir les meilleurs moments d’entrée et de récupération (zone-recovery), implémenté en MQL4.

Dimensionnement adaptatif des lots : basé sur le capital au lieu d’un simple doublement ; l’espacement s’adapte à la structure du marché.

Cluster Exit Engine : gère les trades comme un panier et les clôture ensemble à l’objectif de profit, réduisant les pics de drawdown.

Couche de sécurité du capital : limites journalières/hebdomadaires de drawdown, restrictions d’exposition et protection en conditions défavorables.

Sensibilité environnementale : adaptation automatique à la volatilité de l’actif et au régime du marché en temps réel.

Fonction de persistance : sauvegarde/restaure automatiquement l’état actif après redémarrage du terminal ou du système.

■ Exigences système

Plateforme : MetaTrader 4

Type de compte : ECN/RAW recommandé

Connexion : PC/portable standard suffit ; VPS optionnel

Capital initial conseillé :

≥ 5 000 $ pour une paire (idéal ≥ 10 000 $)

≥ 10 000 $ pour multi-paires ou BTC/USD

Effet de levier recommandé : 1:1000+

■ Démarrage rapide (MT4)

Activez AutoTrading (bouton vert dans la barre). Dans Tools → Options → Expert Advisors, cochez “Allow automated trading” et si nécessaire “Allow DLL imports”. Attachez l’EA à un graphique par symbole. Dans Inputs, définissez AI_Access_Mode = ON. Aucun réglage manuel nécessaire — auto-ajustement actif.

■ Points forts

Smart Martingale nouvelle génération — seulement sous conditions contrôlées.

Détection automatique de la paire & réglage des paramètres — vrai plug-and-play.

Code léger — sans latence d’interface.

Fonctionnement 24/7 stable avec connexion standard.

Gestion sûre de BTC & actifs volatils avec le capital recommandé.

Conçu pour croissance régulière, pas pour profits spéculatifs rapides.

■ Recommandations

Commencez par des comptes démo/cent.

Utilisez d’abord des réglages faibles risques.

Augmentez le risque après résultats live constants.

Backtest large puis test en conditions réelles (spread/slippage).

■ Support & Documentation

Questions ? Utilisez l’onglet “Commentaires” de la page produit ou les messages privés MQL5.

Note : après location ou achat, contactez-moi pour recevoir le Manuel complet (guides d’installation, sets recommandés, astuces).

■ Avis de risque

Le trading Forex, Métaux, CFD ou Crypto comporte des risques élevés. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Crystal Algo Pro n’est pas un outil “d’enrichissement rapide” mais une solution pour un trading discipliné. N’utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre, et testez avant le réel.

