Zenth – Trading de Précision avec Protection des Profits

Pourquoi se contenter de l'average ?

Zenth n'est pas un simple Expert Advisor—c'est une machine de trading disciplinée. Développé pour les traders qui priorisent une exposition au risque intelligente et une exécution stratégique, cet EA offre une solution de trading propre et puissante qui se concentre sur la cohérence et la protection des gains.

Conçu pour les Traders qui Anticipent

Comment il trade : Trades basés sur des formations de chandeliers à haute probabilité comme les engulfing et les pin bars pour des configurations rapides.

Trades basés sur des formations de chandeliers à haute probabilité comme les engulfing et les pin bars pour des configurations rapides. Gestion des Ordres Intelligente : Divise automatiquement vos positions pour capturer des profits partiels tout en restant dans la tendance avec le lot restant.

Divise automatiquement vos positions pour capturer des profits partiels tout en restant dans la tendance avec le lot restant. Risque que Vous Pouvez Contrôler : Que vous soyez conservateur ou agressif, Zenth met la configuration du risque entre vos mains—jusqu'au décimale.

Que vous soyez conservateur ou agressif, Zenth met la configuration du risque entre vos mains—jusqu'au décimale. Configuration Minimale, Efficacité Maximale : Il suffit de le charger sur un graphique et de le laisser gérer tout, des entrées à la logique de sortie avec une précision chirurgicale.

Il suffit de le charger sur un graphique et de le laisser gérer tout, des entrées à la logique de sortie avec une précision chirurgicale. Ask me for a demo-limited version to try before buying.





Contactez-moi pour les réglages si vous souhaitez une véritable précision de backtest. Vous en voulez plus ? Recevez des mises à jour directes et des insights sur l'EA dans notre groupe Telegram privé après achat. Rejoignez notre canal MQL aujourd'hui : Canal MQL Lisez notre guide officiel de l'EA : Manuel de l'utilisateur

Configuration Rapide en 3 Étapes :

1. Lancez Zenth sur le symbole choisi : XAUUSD avec le timeframe recommandé : M15. 2. Choisissez vos instruments de trading (exemples : XAUUSD) et définissez votre risque préféré par trade. 3. Activez la fonctionnalité de fermeture partielle pour sécuriser les profits tôt et réduire l'exposition à mesure que le prix progresse.

Pour Qui Est-Ce ?

Les traders qui veulent un contrôle strict sur le risque par trade.

Celleux qui apprécient une stratégie cohérente qui équilibre risque et récompense.

Quiconque fatigué des configurations trop compliquées—cet EA est plug-and-play.

Conditions Minimales :

Solde de compte d'au moins 100 $

Effet de levier recommandé : 1:30 ou plus

ou plus Broker compatible MT4/MT5

Optez pour le Chemin le Plus Intelligent :

Le prix initial est fixé à 90. Une fois 5 copies distribuées, les futurs achats coûteront 150. Nombre actuel : 1 vendues.











