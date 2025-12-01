Deep Frame

Offre de lancement spéciale, prix actuel : 300. Le prix augmentera à 412 après la vente des premiers 10 exemplaires. 1 exemplaires vendus jusqu'à présent.





Envoyez-moi un message pour recevoir un essai du modèle à des fins de démonstration.

Ce n'est pas juste un autre conseiller expert. C'est un système conçu pour la cohérence, la précision et la survie—même sur les marchés les plus imprévisibles.





Besoin de résultats de backtest appropriés ? Contactez-moi et je vous enverrai le fichier de configuration correct ainsi que des conseils complets.

Manuel d'utilisateur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213





Qu'est-ce qui le rend unique ?

Scanner de compression fractale basé sur l'IA - Cet EA utilise un modèle d'apprentissage automatique pour détecter les motifs de compression fractale à travers les structures de prix. Lorsque le modèle confirme une convergence des fractales de temps et de prix, l'EA déclenche des entrées précises avant l'expansion de la rupture—chronométrant essentiellement "l'exhalation" du marché.





Conçu pour la précision, conçu pour la durabilité :

Entrées ultra-précises pour réduire l'exposition et éviter l'accumulation de trades inutiles

Exécution "set-and-forget" – il suffit de connecter l'EA à GBPUSD sur M30 , et il gère le trading multi-symboles automatiquement

sur , et il gère le trading multi-symboles automatiquement Compatible avec tous les courtiers – aucune restriction sur le spread ou le type d'exécution

Mis à l'épreuve de manière extensive sur MT5 avec une performance robuste sur plusieurs années





Notes sur le système :

La configuration est rapide et facile : il suffit d'appliquer l'EA au graphique et à l'intervalle de temps recommandés. Il gérera lui-même d'autres paires et effectuera toute la logique de manière autonome.

Pour assurer une performance fluide, il est fortement recommandé de faire fonctionner l'EA sur un VPS, surtout si vous tradez 24/7. Cela minimise le risque d'interruption dus aux pannes Internet ou aux interruptions de système.





Restez connecté : Rejoignez notre chaîne Telegram pour des informations, mises à jour et accès aux fichiers de configuration et ressources de support en cours.

Faites fonctionner ce système pour vous—à travers la tendance, le retracement ou le chaos. Nous l'avons conçu pour survivre à ce que la plupart ne peuvent pas.