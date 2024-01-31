GoldPro MT5

5
Bienvenue dans le monde du trading d'or innovant et efficace avec GoldPro - un robot de trading avancé spécialement conçu pour vous aider à réussir sur le marché de l'or.

Le conseiller utilise la technique de la moyenne, vous ne devez pas percevoir cela comme bon ou mauvais, mais comme une approche qui fonctionne sur le marché, en rejetant la croyance unipolaire selon laquelle une méthode est bonne et l'autre est mauvaise, elle existe et peut être appliquée avec succès, c'est un fait.

Fiabilité et expérience : GoldPro est le fruit de recherches approfondies et de nombreuses années d'expérience de notre équipe d'experts financiers et techniques. Notre robot s'appuie sur des stratégies éprouvées et fiables qui lui permettent d'analyser efficacement les mouvements du marché et de prendre des décisions éclairées.

Adaptabilité et précision : GoldPro dispose d'algorithmes uniques qui lui permettent de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché. Le robot est capable d'identifier les opportunités de trading potentielles et de fournir des signaux précis qui aident à déterminer les moments optimaux pour entrer et sortir des positions.

Efficacité automatisée : GoldPro propose une approche entièrement automatisée du trading de l'or, vous évitant ainsi les décisions émotionnelles et la fatigue associées au trading manuel. Le robot analyse automatiquement le marché, effectue des analyses de données et exécute les transactions selon des paramètres définis, augmentant ainsi vos chances de succès.


Facilité d'utilisation : Nous avons particulièrement veillé à ce que GoldPro soit facile à utiliser, même pour les débutants. L'interface du robot est simple et intuitive, ce qui vous permet de commencer à trader sans complications inutiles. Vous pouvez vous concentrer sur vos objectifs financiers pendant que GoldPro s'occupe de vos transactions.

Gestion des risques : Le conseiller dispose de plusieurs moyens de contrôle des risques, que vous pouvez configurer de manière indépendante en fonction de votre approche personnelle du concept de risque/profit.

Recommandations de trading : dépôt à partir de 30 $ pour un compte en centimes et à partir de 3 000 $ pour un compte standard, paramètres par défaut pour XAU USD, n'importe quel intervalle de temps convient, vous pouvez parier sur le H1 par défaut (TF est défini à l'intérieur du conseiller, le graphique TF externe n'a pas d'importance)

Assistance : Notre équipe d'assistance technique est toujours prête à vous aider et à répondre à vos questions.

Rejoignez une communauté croissante de traders performants qui utilisent déjà GoldPro pour améliorer leurs résultats sur le marché de l'or. Notre robot offre une solution fiable et efficace pour atteindre vos objectifs financiers.

N'oubliez pas que le trading comporte des risques et que les performances passées ne garantissent pas les gains futurs. Déterminez si le trading d'or avec GoldPro vous convient en fonction de votre expérience et de vos capacités financières.


Avis 5
PONKO
61
PONKO 2025.07.01 07:32 
 

Hi Sergey. Considering your latest analysis of XAUUSD, what should I do if the EA breaks the 1H bearish structure and continues opening trades until completing the 15 positions that come by default in the EA? Is there any protection against an abrupt change in trend? Is there a well-structured heddging option in the GoldPro EA to support this? I'm currently on a demo account and it's just opened trade number 10... there are still 5 left.

My review today July 11 2025

I've only been trading with GoldPro on a live account for three days, and the results are impressive. It also always recovers very well and efficiently when the DD begins. Sooner or later, it corrects its direction, even if I've opened a total of 15 trades. I 100% recommend it, using a lot setting of 0.02 for every 5K of capital, or 0.01 for every 2.5K of capital. I plan to compound every 2.5K of accumulated capital. It may be that one day trading becomes more complicated and I open many trades, but there will always be corrections, and the way it recalculates and locates the TP is fantastic.

My update Report GoldPro 7/16/2025 Fantastic. I will upload a PDF in Comments. Sergey is a Master....and I have tested a lot of EAs....

jkeita
63
jkeita 2025.03.17 19:21 
 

Maybe many will see this review maybe just one person but it needs to be said. This is one of the most underrated and undiscovered developers in this community. He wears different hats at all times from being excellent in customer service to being not only a great programmer but a great trader also. I think you would have to have some level of experience in forex to even understands what problems the cusomer could be facing and Sergey did just that. Thank you very much and I will be sure to market your EA in my Discord community.

Aluisio Tonini
26
Aluisio Tonini 2024.11.21 00:14 
 

AMAZING EXPERIENCE!I recently discovered SOFITMO TRADE, managed and administered by Master Segey Batudayev, when I was looking for a profitable AI with operational support. SOFITMO TRADE not only had the best AI, but also their offers available on Telegram and MQL5 were what I was looking for, with competitive prices. The service was kind and polite, in addition to all the concern with support for adapting the strategy with precise and accurate information. I was pleasantly surprised by the speed of configuring the AI ​​according to my needs. I participated in a promotion buying one software and getting another, the delivery of my bonus was better than I expected. I am very satisfied with my purchase and will continue to buy from Master Sergey at SOFITMO TRADE for all my strategy automation needs. It was an excellent investment and I am profiting from the strategy. May GOD BLESS Professor Sergey and his team greatly!

Filtrer:
Répondre à l'avis