Weis Waves Volumes

Weis Waves est un indicateur technique développé par David Weis, inspiré des principes de Richard Wyckoff.

Contrairement au volume traditionnel, affiché barre par barre, Weis Waves cumule le volume en “vagues” haussières ou baissières, redémarrant le comptage dès que la direction du prix change.

Cette approche permet aux traders de visualiser clairement la véritable force des mouvements du marché, car chaque vague reflète l’intensité du volume derrière une série de bougies.

📌 Caractéristiques principales:

Regroupe le volume en vagues d’achat et de vente.

Met en évidence la pression dominante (acheteuse ou vendeuse).

Aide à identifier la poursuite de tendance ou les possibles retournements .

Basé sur la méthodologie Wyckoff, largement utilisée dans l’analyse du volume et du flux.

Weis Waves est largement utilisé par les traders professionnels pour analyser l’équilibre entre prix et volume, offrant une vision plus détaillée de la dynamique du marché.