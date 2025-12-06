Ultimate MACD Pro and Smart Histogram

Ultimate MACD MTF Pro est une version puissante et améliorée du MACD classique — repensée pour le trading moderne. Cet indicateur vous offre un MACD Multi-Timeframe (MTF), des couleurs d'histogramme dynamiques, des marqueurs de croisement de signaux et des changements intelligents de couleur de ligne basés sur le momentum. Conçu pour les traders qui veulent des signaux propres, une détection précoce des tendances et une clarté visuelle de qualité professionnelle.

⭐ Caractéristiques Clés

📌 MACD Multi-Timeframe (MTF) Basculez facilement entre l'unité de temps actuelle du graphique ou choisissez une unité supérieure (H1, H4, D1…). Idéal pour la confirmation de tendance "top-down".

📌 Lignes MACD & Signal Propres – Largeurs de ligne ajustables – Changement de couleur automatique lorsque le MACD croise le signal – Design fluide et visuellement clair

📌 Histogramme Intelligent à 5 Couleurs L'histogramme change en 5 couleurs différentes selon : ✔ Momentum en hausse ✔ Momentum en baisse ✔ Au-dessus ou en dessous de zéro ✔ Direction du changement de tendance Cela donne un aperçu instantané de la force de la tendance et des retournements.

📌 Points de Croisement (Entrée/Sortie) L'indicateur dessine des points nets lorsque le MACD croise la ligne de signal : 🟢 Point Vert = Croisement haussier (opportunité d'achat) 🔴 Point Rouge = Croisement baissier (opportunité de vente) Parfait pour repérer les retournements précoces.

📌 Hautement Personnalisable Vous pouvez afficher/masquer : Ligne MACD, Ligne de signal, Histogramme, Points de croisement, Mode MTF, Modes de changement de couleur. Comprend également un contrôle total sur les périodes rapide/lente/signal.

🧠 Pourquoi les traders aiment cet indicateur ? ✔ Disposition visuelle super propre ✔ Aide à confirmer les entrées fortes ✔ Détecte les retournements précoces ✔ Parfait pour le scalping, l'intraday et le swing trading ✔ Pas de "Repainting" (Ne se redessine pas) ✔ Fonctionne sur le forex, les métaux, les cryptos

📈 Comment l'utiliser Utilisez le MTF MACD pour trouver la tendance principale. Surveillez les changements de couleur de l'histogramme pour identifier les changements de momentum. Entrez sur les points de croisement MACD haussiers ou baissiers. Utilisez les changements de couleur de ligne pour confirmer la direction. Combinez avec la structure, les S/R ou les moyennes mobiles pour de meilleurs résultats.

⚡ Pas de Repaint – Fiable & Précis Tous les calculs utilisent les valeurs des bougies clôturées. Rien ne se redessine, ne se repeint ou ne se décale.

🖥️ Compatibilité ✔ Tous les symboles ✔ Toutes les unités de temps