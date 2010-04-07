VWAP for Scalpers MT5
- Indicateurs
- Hispraise Chinedum Abraham
- Version: 2.3
VWAP pour Scalpers
Lignes VWAP conscientes de la session pour des scalps rapides et précis.
⚙️ Entrées (MT4/MT5)
- Enable_Hourly_VWAP: Activer VWAP par heure.
- Enable_Asia_VWAP: Activer VWAP de session Asie.
- Enable_Europe_VWAP: Activer VWAP de session Europe.
- Enable_NA_VWAP: Activer VWAP de session Amérique du Nord.
- Enable_Extended_VWAP: Activer VWAP de session étendue.
- Enable_Daily_VWAP: Activer VWAP quotidien.
Session Asie (GMT)
- Session_Asia_Start_Hour: Heure de début de la session Asie.
- Session_Asia_End_Hour: Heure de fin de la session Asie.
Session Europe (GMT)
- Session_Europe_Start_Hour: Heure de début de la session Europe.
- Session_Europe_End_Hour: Heure de fin de la session Europe.
Session Amérique du Nord (GMT)
- Session_NA_Start_Hour: Heure de début de la session Amérique du Nord.
- Session_NA_End_Hour: Heure de fin de la session Amérique du Nord.
🎯 Ce qu'il fait
- Trace VWAP par heure, session (Asie/Europe/Amérique du Nord/Étendue) et quotidien pour une tendance claire.
- Affiche le contexte de la session pour aligner les entrées avec le timing du marché.
- Versions MT4 et MT5 disponibles ; graphique uniquement.