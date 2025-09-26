Robo Forex Aura BTC EA
- Tiago Junior Moreira Ramos
- Version: 2.1
utilisant une stratégie de Martingale Inversée avec des ajustements intelligents.
Le robot exploite les cassures et les retournements du marché, en gérant de manière stratégique les entrées et la taille des lots, avec des filtres horaires, un contrôle par jour de la semaine et un tableau de bord visuel.
Avec lui, vous pouvez participer automatiquement à la volatilité du Bitcoin, sans intervention manuelle, tout en bénéficiant d’une protection complète grâce au Stop Loss, Take Profit et MaxDD%.
💰 Tarifs & Licences
-
Utilisation illimitée : 598 USD
-
Location 1 mois : 79 USD
-
Location 3 mois : 199 USD
-
Location 6 mois : 319 USD
-
Location 1 an : 449 USD
🎯 Exigences
-
Dépôt minimum : 2000 USD pour chaque lot initial de 0,01
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Paire recommandée : BTCUSD
-
Unité de temps : H1
-
Effet de levier recommandé : 1:100 à 1:500
-
Types de comptes compatibles : Raw, Standard, Premium, ECN, Cent, Micro
-
Recommandé sur VPS 24/7
⚡ Caractéristiques principales
-
Stratégie intelligente de Martingale Inversée
-
Filtre Sniper pour entrer sur une bougie spécifique ou dans une plage horaire définie
-
Contrôle par jour de la semaine pour choisir quand le robot opère
-
Tableau Financier avec niveaux de gale, direction et statut du robot
👉 Le robot est livré avec une configuration pré-optimisée, mais il est très polyvalent et totalement personnalisable :
-
Vous pouvez le désactiver le week-end ou lors d’événements particuliers (comme le vendredi des NFP)
-
Activer le mode Sniper pour trader uniquement à certaines heures ou sur une bougie de référence unique
-
Utiliser plusieurs BTC AURA simultanément, chacun avec un Magic Number différent et des stratégies indépendantes
🔧 Paramètres principaux
-
lotInicial → Lot initial de l’opération (le robot peut se retourner plusieurs fois avant que le marché ne se décide ; attention aux lots élevés qui nécessitent une marge plus importante)
-
capitalBase → Valeur de référence pour le dimensionnement
-
candleMin → Amplitude minimale de la bougie de référence (points, valeur par défaut validée)
-
candleMax → Amplitude maximale de la bougie de référence (points, valeur par défaut validée)
-
lucroExtra → Profit supplémentaire souhaité (points) pour le Take Profit
-
IncrementGale → Incrément fixe à chaque niveau de gale (augmente les gains et compense le spread en marché latéral)
-
sniper → Activer/désactiver le filtre Sniper (entrée à une heure spécifique)
-
sniperCandleIni / sniperCandleFim → Fenêtre horaire valide (heure serveur)
-
DesativarSegunda … DesativarDomingo → Activer/désactiver le trading certains jours
-
MagicNumber → Identifiant unique des ordres
-
ativarPainelStatus → Activer/désactiver le panneau de statut visuel
🚀 Comment commencer
-
Installez BTC AURA sur le graphique BTCUSD H1
-
Configurez les paramètres selon votre gestion du risque
-
Activez Algo Trading et laissez le robot travailler
🔄 Version actuelle
BTC AURA v2.4
👉 BTC AURA est plus qu’un simple robot — c’est un outil de trading professionnel, conçu pour les traders recherchant constance et résultats réels sur le marché du Bitcoin.