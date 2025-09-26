Robo Forex Aura BTC EA

utilisant une stratégie de Martingale Inversée avec des ajustements intelligents.

Le robot exploite les cassures et les retournements du marché, en gérant de manière stratégique les entrées et la taille des lots, avec des filtres horaires, un contrôle par jour de la semaine et un tableau de bord visuel.

Avec lui, vous pouvez participer automatiquement à la volatilité du Bitcoin, sans intervention manuelle, tout en bénéficiant d’une protection complète grâce au Stop Loss, Take Profit et MaxDD%.

💰 Tarifs & Licences

Utilisation illimitée : 598 USD

Location 1 mois : 79 USD

Location 3 mois : 199 USD

Location 6 mois : 319 USD

Location 1 an : 449 USD

🎯 Exigences

Dépôt minimum : 2000 USD pour chaque lot initial de 0,01

Plateforme : MetaTrader 5

Paire recommandée : BTCUSD

Unité de temps : H1

Effet de levier recommandé : 1:100 à 1:500

Types de comptes compatibles : Raw, Standard, Premium, ECN, Cent, Micro

Recommandé sur VPS 24/7

⚡ Caractéristiques principales

Stratégie intelligente de Martingale Inversée

Filtre Sniper pour entrer sur une bougie spécifique ou dans une plage horaire définie

Contrôle par jour de la semaine pour choisir quand le robot opère

Tableau Financier avec niveaux de gale, direction et statut du robot

👉 Le robot est livré avec une configuration pré-optimisée, mais il est très polyvalent et totalement personnalisable :

Vous pouvez le désactiver le week-end ou lors d’événements particuliers (comme le vendredi des NFP )

Activer le mode Sniper pour trader uniquement à certaines heures ou sur une bougie de référence unique

Utiliser plusieurs BTC AURA simultanément, chacun avec un Magic Number différent et des stratégies indépendantes

🔧 Paramètres principaux

lotInicial → Lot initial de l’opération (le robot peut se retourner plusieurs fois avant que le marché ne se décide ; attention aux lots élevés qui nécessitent une marge plus importante)

capitalBase → Valeur de référence pour le dimensionnement

candleMin → Amplitude minimale de la bougie de référence (points, valeur par défaut validée)

candleMax → Amplitude maximale de la bougie de référence (points, valeur par défaut validée)

lucroExtra → Profit supplémentaire souhaité (points) pour le Take Profit

IncrementGale → Incrément fixe à chaque niveau de gale (augmente les gains et compense le spread en marché latéral)

sniper → Activer/désactiver le filtre Sniper (entrée à une heure spécifique)

sniperCandleIni / sniperCandleFim → Fenêtre horaire valide (heure serveur)

DesativarSegunda … DesativarDomingo → Activer/désactiver le trading certains jours

MagicNumber → Identifiant unique des ordres

ativarPainelStatus → Activer/désactiver le panneau de statut visuel

🚀 Comment commencer

Installez BTC AURA sur le graphique BTCUSD H1 Configurez les paramètres selon votre gestion du risque Activez Algo Trading et laissez le robot travailler

🔄 Version actuelle

BTC AURA v2.4

👉 BTC AURA est plus qu’un simple robot — c’est un outil de trading professionnel, conçu pour les traders recherchant constance et résultats réels sur le marché du Bitcoin.