Smart Sniper AI System MT5

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SMART SNIPER SYSTEM – AI TRADER v1.0 ULTIMATE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SYSTÈME DE TRADING INSTITUTIONNEL HYBRIDE IA + BREAKOUT INTELLIGENT POUR XAUUSD

Système de trading révolutionnaire à double moteur combinant l’intelligence artificielle et une stratégie de breakout traditionnelle.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
INFORMATIONS TARIFAIRES
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Prix promotionnel.

Le prix augmente de 25 $ à chaque achat.Prix final : 1599 $

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
MOTEUR DE TRADING PROPULSÉ PAR L’IA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • Intégration OpenAI : Analyse en temps réel du sentiment de marché et du contexte via l’API sécurisée du dernier modèle OpenAI.

  • Smart Money Concepts : Logique de trading institutionnelle avec confluence multi-unités de temps.

  • Système de confirmation en 10 points : De l’alignement de base à la confluence institutionnelle complète.

  • Score de confiance dynamique : Niveaux de confiance de 70 % à 100 % avec seuils personnalisables.

  • Analyse du contexte de marché en temps réel : Alignement de tendance H4/H1, RSI, ADX, ATR, surveillance des spreads.

  • Détection adaptative des régimes de marché : La logique IA ajuste le poids des stratégies selon les marchés en tendance ou en range.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
DOUBLE SYSTÈME DE TRADING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • Stratégie Breakout : Cassure classique des plus hauts / plus bas avec ordres stop optimisés.

  • Système de signaux IA : Entrées basées sur le machine learning et l’analyse du sentiment.

  • Sélection flexible des modes : IA seule, EA seul ou système hybride combiné (recommandé).

  • Paramètres de risque indépendants : Réglages séparés pour chaque méthode de trading.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
GESTION DU RISQUE AVANCÉE & MULTICOUCHE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • 5 niveaux de risque : D’Agressif (1:50) à Sécurisé (1:600).

  • Calcul automatique des lots : Dimensionnement dynamique des positions selon le solde du compte.

  • Stops suiveurs intelligents : Deux systèmes de trailing stop distincts pour les trades IA et EA.

  • Filtres d’exécution intelligents : Protection contre les spreads élevés, évitement des sessions à faible liquidité et filtres de volatilité liée aux news.

  • Protection renforcée du compte : Disjoncteurs cachés basés sur l’équité et limites de pertes journalières stoppant automatiquement le trading en cas de drawdown anormal.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TABLEAU DE BORD DE TRADING PROFESSIONNEL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • Statistiques en temps réel : P/L flottant, balance, équité, niveau de marge.

  • Visualisation du cerveau IA : Score de confiance, qualité des signaux, biais de marché.

  • Statistiques hebdomadaires : Suivi détaillé et séparé des performances IA et EA.

  • Diagnostics de marché : Spread, volatilité, sessions, analyse de tendance.

  • Mode minimaliste : Panneau rétractable pour un trading sans distraction.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SPÉCIFICATIONS DE TRADING & CONFIGURATION OPTIMALE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • Paire recommandée : XAUUSD (Or / USD)

  • Unité de temps principale : H1 (avec analyses de confluence H4 / M15)

  • Sessions de trading : Toutes les sessions (optimisé pour le chevauchement Londres / New York)

  • Dépôt minimum : 100 $ (Recommandé : 500 $+ pour une gestion du risque sécurisée sur comptes ECN)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
PRÉSERVATION DU CAPITAL HYPER-AGRESSIVE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • Philosophie des micro-stop-loss : La stratégie centrale impose des stop-loss monétaires extrêmement serrés afin de protéger rigoureusement le capital.

    • EA Breakout H1 : 3,5 $ par trade

    • Système IA : 15 $ maximum par trade

  • Opportunité sans catastrophe : En plafonnant le risque à 3,5 $ (EA) ou 15 $ (IA) par position, le système exploite des opportunités fréquentes tout en évitant les drawdowns majeurs.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SPÉCIFICATIONS & PHILOSOPHIE DE TRADING
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • Philosophie de risque principale : Préservation ultra-conservatrice du capital via des micro-stop-loss fixes (3,5 $ EA / 15 $ IA).

  • Exigence critique :
    Un vrai compte ECN / Raw avec spreads quasi nuls ou normaux (entre 14 et 25) est NON NÉGOCIABLE.
    Les stop-loss fixes de 3,5 $ et 15 $ seront détruits par le slippage ou les spreads élevés des comptes standards.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
POURQUOI CHOISIR SMART SNIPER SYSTEM
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

  • Protection du capital par micro-stop-loss fixes : Risque maximum strictement limité à 3,50 $ par trade EA et 15 $ par trade IA.

  • Opportunités élevées, stress minimal : Des risques minuscules par trade permettent d’exploiter davantage de configurations à haute probabilité sans subir de pertes importantes.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


