Smart Sniper AI System MT5
- Experts
- Rabi Oudani
- Version: 1.0
- Activations: 10
SMART SNIPER SYSTEM – AI TRADER v1.0 ULTIMATE
SYSTÈME DE TRADING INSTITUTIONNEL HYBRIDE IA + BREAKOUT INTELLIGENT POUR XAUUSD
Système de trading révolutionnaire à double moteur combinant l’intelligence artificielle et une stratégie de breakout traditionnelle.
INFORMATIONS TARIFAIRES
Prix promotionnel.
Le prix augmente de 25 $ à chaque achat.Prix final : 1599 $
MOTEUR DE TRADING PROPULSÉ PAR L’IA
Intégration OpenAI : Analyse en temps réel du sentiment de marché et du contexte via l’API sécurisée du dernier modèle OpenAI.
Smart Money Concepts : Logique de trading institutionnelle avec confluence multi-unités de temps.
Système de confirmation en 10 points : De l’alignement de base à la confluence institutionnelle complète.
Score de confiance dynamique : Niveaux de confiance de 70 % à 100 % avec seuils personnalisables.
Analyse du contexte de marché en temps réel : Alignement de tendance H4/H1, RSI, ADX, ATR, surveillance des spreads.
Détection adaptative des régimes de marché : La logique IA ajuste le poids des stratégies selon les marchés en tendance ou en range.
DOUBLE SYSTÈME DE TRADING
Stratégie Breakout : Cassure classique des plus hauts / plus bas avec ordres stop optimisés.
Système de signaux IA : Entrées basées sur le machine learning et l’analyse du sentiment.
Sélection flexible des modes : IA seule, EA seul ou système hybride combiné (recommandé).
Paramètres de risque indépendants : Réglages séparés pour chaque méthode de trading.
GESTION DU RISQUE AVANCÉE & MULTICOUCHE
5 niveaux de risque : D’Agressif (1:50) à Sécurisé (1:600).
Calcul automatique des lots : Dimensionnement dynamique des positions selon le solde du compte.
Stops suiveurs intelligents : Deux systèmes de trailing stop distincts pour les trades IA et EA.
Filtres d’exécution intelligents : Protection contre les spreads élevés, évitement des sessions à faible liquidité et filtres de volatilité liée aux news.
Protection renforcée du compte : Disjoncteurs cachés basés sur l’équité et limites de pertes journalières stoppant automatiquement le trading en cas de drawdown anormal.
TABLEAU DE BORD DE TRADING PROFESSIONNEL
Statistiques en temps réel : P/L flottant, balance, équité, niveau de marge.
Visualisation du cerveau IA : Score de confiance, qualité des signaux, biais de marché.
Statistiques hebdomadaires : Suivi détaillé et séparé des performances IA et EA.
Diagnostics de marché : Spread, volatilité, sessions, analyse de tendance.
Mode minimaliste : Panneau rétractable pour un trading sans distraction.
SPÉCIFICATIONS DE TRADING & CONFIGURATION OPTIMALE
Paire recommandée : XAUUSD (Or / USD)
Unité de temps principale : H1 (avec analyses de confluence H4 / M15)
Sessions de trading : Toutes les sessions (optimisé pour le chevauchement Londres / New York)
Dépôt minimum : 100 $ (Recommandé : 500 $+ pour une gestion du risque sécurisée sur comptes ECN)
PRÉSERVATION DU CAPITAL HYPER-AGRESSIVE
Philosophie des micro-stop-loss : La stratégie centrale impose des stop-loss monétaires extrêmement serrés afin de protéger rigoureusement le capital.
EA Breakout H1 : 3,5 $ par trade
Système IA : 15 $ maximum par trade
-
Opportunité sans catastrophe : En plafonnant le risque à 3,5 $ (EA) ou 15 $ (IA) par position, le système exploite des opportunités fréquentes tout en évitant les drawdowns majeurs.
SPÉCIFICATIONS & PHILOSOPHIE DE TRADING
Philosophie de risque principale : Préservation ultra-conservatrice du capital via des micro-stop-loss fixes (3,5 $ EA / 15 $ IA).
Exigence critique :
Un vrai compte ECN / Raw avec spreads quasi nuls ou normaux (entre 14 et 25) est NON NÉGOCIABLE.
Les stop-loss fixes de 3,5 $ et 15 $ seront détruits par le slippage ou les spreads élevés des comptes standards.
POURQUOI CHOISIR SMART SNIPER SYSTEM
Protection du capital par micro-stop-loss fixes : Risque maximum strictement limité à 3,50 $ par trade EA et 15 $ par trade IA.
Opportunités élevées, stress minimal : Des risques minuscules par trade permettent d’exploiter davantage de configurations à haute probabilité sans subir de pertes importantes.
