Améliorez votre précision commerciale avec l'indicateur WaveTrend Oscillator Indicator MT4, un outil basé sur le momentum adapté du script iconique de LazyBear de 2014 sur TradingView, renommé pour sa précision dans la détection des reversions de marché et des changements de momentum. Célébré largement dans la communauté du trading depuis plus d'une décennie, cet oscillateur combine des éléments similaires à RSI et MACD pour détecter les conditions de surachat/survente, en faisant un élément essentiel pour les traders en forex, cryptomonnaies, actions et commodities. Sa popularité provient de signaux de crossover fiables qui filtrent le bruit dans les marchés volatils, aidant les utilisateurs à capitaliser sur les reversions de tendance et la force tout en minimisant les faux mouvements—idéal pour les scalpers, day traders et stratégies de swing cherchant des entrées à haute probabilité.

L'indicateur WaveTrend Oscillator Indicator MT4 visualise le momentum via une ligne dynamique (verte pour l'oscillateur principal) qui interagit avec une ligne de signal (rouge pointillée), des bandes de surachat (rouges à 60/53) et de survente (vertes à -60/-53), complété par un histogramme pour détecter les divergences et des flèches pour des cues claires d'achat/vente. Les flèches vertes signalent des achats potentiels lorsque l'oscillateur croise au-dessus de la signal en dessous des niveaux de survente, tandis que les flèches rouges indiquent des ventes sur des crossovers descendants au-dessus des zones de surachat. Avantages incluent une détection précoce des reversions pour verrouiller les profits, évaluation du momentum pour confirmation de tendance, et alertes personnalisables pour agir rapidement sans temps d'écran. Non repaintant et optimisé pour MT4, il expose des buffers pour intégration EA, permettant des stratégies automatisées dans des environnements à mouvement rapide comme crypto ou paires forex.

Également disponible pour MT5 : WaveTrend Oscillator Indicator MT5

Installation Guide for MQL Products | Updating Purchased MQL Products on MT4/MT5

Fonctionnalités clés

Ligne d'Oscillateur de Momentum : Buffer principal WT1 (vert chartreuse, longueur de canal par défaut 10) suit le momentum de prix pour visualisation intuitive de la force de tendance.

Crossover de Ligne de Signal : Buffer WT2 (rouge) agit comme ligne de signal pointillée pour triggers précis d'achat/vente, améliorant la détection de reversions.

Bandes de Surachat/Survente : Niveaux personnalisables (par défaut OB 60/53, OS -60/-53) mettent en évidence les conditions extrêmes, aidant aux divergences et stratégies de pullback.

Affichage d'Histogramme : Histogramme bleu ciel (longueur moyenne 21) souligne les changements de momentum, parfait pour détecter les tendances affaiblies ou divergences cachées.

Flèches d'Achat/Vente : Flèches vert lime vers le haut pour achats et rouges vers le bas pour ventes, fournissant des cues visuels sur crossovers au-delà des seuils OS/OB.

Optimisation de Retrospect : Analyse jusqu'à 1000 bougies (par défaut) pour contexte historique, assurant performance fiable en backtesting sans lag excessif.

Système Multi-Alertes : Pop-ups de terminal, notifications push et alertes email (tous par défaut activés) pour signaux en temps réel sur crossovers ou sorties de bandes.

Compatibilité EA : 7 buffers exposent valeurs d'oscillateur, signal, histogramme et flèches pour intégration seamless dans systèmes de trading automatisés.

Haute Personnalisation : Ajustez longueurs de canal/moyenne, niveaux OB/OS et préférences d'alertes pour s'adapter à tout timeframe ou actif, de scalping M1 à swings D1.

Design Efficace : Code léger livre opération fluide et sans lag sur MT4, adapté aux setups multi-graphique et trading live à travers les marchés.

L'indicateur WaveTrend Oscillator Indicator MT4 permet aux traders de naviguer les vagues de momentum avec confiance, exploitant la formule prouvée de LazyBear pour un timing supérieur des reversions et analyse de tendance. Son attrait intemporel réside dans des applications versatiles—de volatilité forex à breakouts crypto—livrant un avantage dans l'identification de setups à haut rendement tout en gérant le risque efficacement.

J'apprécierais grandement une évaluation positive si vous êtes satisfait de votre achat. Veuillez me contacter pour trouver une solution si ce n'est pas le cas.

Vérifiez tous mes produits: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour le support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#tags wavetrend oscillator indicator mt4 lazybear momentum overbought oversold trend reversal buy sell signals crossover alerts forex crypto ea integration