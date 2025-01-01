DocumentationSections
Retourne le volume d'une position longue.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // prix
   double  sl         // Stop Loss
   )

Paramètres

price

[in]  Prix d'ouverture d'une position longue.

sl

[in]  Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume de trading pour une position longue.