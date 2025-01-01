Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckOpenLong PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenLong Retourne le volume d'une position longue. virtual double CheckOpenLong( double price, // prix double sl // Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix d'ouverture d'une position longue. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position longue. ValidationSettings CheckOpenShort