Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertBaseInitIndicators InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitIndicators Initialise tous les indicateurs et les séries de données. virtual bool InitIndicators( CIndicators* indicators=NULL // pointeur ) Paramètres indicators [in] Pointeur sur une collection d'indicateurs et de séries de données. Valeur de retour vrai - en cas de succès, faux sinon Note Les séries de données ne sont initialisées que si l'objet utilise le symbole ou la période définit lors de l'initialisation et que le symbole ou la période sont différents. SetOtherSeries InitOpen