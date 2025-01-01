DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckReverse 

CheckReverse

Retourne le volume pour renverser une position.

virtual double  CheckReverse(
   CPositionInfo*  position,     // pointeur
   double          sl            // Stop Loss
   )

Paramètres

position

[in]  Pointeur sur un objet de classe CPositionInfo.

sl

[in]  Prix du Stop Loss

Valeur de retour

Volume pour renverser la position.