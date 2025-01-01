Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckReverse PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckReverse Retourne le volume pour renverser une position. virtual double CheckReverse( CPositionInfo* position, // pointeur double sl // Stop Loss ) Paramètres position [in] Pointeur sur un objet de classe CPositionInfo. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume pour renverser la position. CheckOpenShort CheckClose