Référence MQL5Bibliothèque StandardModules de StratégiesClasses de base des Expert AdvisorsCExpertMoneyCheckOpenShort PercentValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShortCheckReverseCheckClose CheckOpenShort Retourne le volume d'une position courte. virtual double CheckOpenShort( double price, // prix double sl // Stop Loss ) Paramètres price [in] Prix d'ouverture d'une position courte. sl [in] Prix du Stop Loss Valeur de retour Volume de trading pour une position courte. CheckOpenLong CheckReverse