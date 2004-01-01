Type Datetime

Le type datetime est prévu pour stocker la date et l'heure sous la forme du nombre de secondes passées depuis le 1er janvier 1970. Ce type occupe 8 octets en mémoire.

Les constantes de date et heure peuvent être représentées comme une chaîne littérale, qui consiste en 6 parties donnant la valeur numérique de l'année, du mois, du jour (ou jour, mois, année), des heures, des minutes et des secondes. La constante est entourée de guillemets simples et commence avec le caractère D.

Les valeurs s'étalent du 1er janvier 1970 au 31 décembre 3000. La date (année, mois, jour) ou l'heure (heures, minutes, secondes) ou les deux, peuvent être manquants.

Avec la spécification littérale d'une date, il est souhaitable de spécifier l'année, le mois et le jour. Autrement, le compilateur retourne un warning à propos d'une entrée incomplète.

Exemples :

datetime NY=D'2015.01.01 00:00'; // Heure de début de l'année 2015

datetime d1=D'1980.07.19 12:30:27'; // Année Mois Jour Heures Minutes Secondes

datetime d2=D'19.07.1980 12:30:27'; // Egal à D'1980.07.19 12:30:27';

datetime d3=D'19.07.1980 12'; // Egal à D'1980.07.19 12:00:00'

datetime d4=D'01.01.2004'; // Egal à D'01.01.2004 00:00:00'

datetime compilation_date=__DATE__; // Date de compilation

datetime compilation_date_time=__DATETIME__; // Date et heure de compilation

datetime compilation_time=__DATETIME__-__DATE__;// Heure de compilation

//--- Exemples de déclarations avec lesquels un warning sera généré par le compilateur

datetime warning1=D'12:30:27'; // Egal à D'[date de compilation] 12:30:27'

datetime warning2=D''; // Egal à __DATETIME__

