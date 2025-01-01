void OnStart()

{

//---

string my_gann="OBJ_GANNFAN object";

if(ObjectFind(0,my_gann)<0)// Objet non trouvé

{

//--- Information sur l'échec

Print("Objet ",my_gann," non trouvé. Code d'erreur = ",GetLastError());

//--- Récupère le prix maximal du graphique

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- Récupère le prix minimal du graphique

double chart_min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN,0);

//--- Combien de barres sont affichées sur le graphique ?

int bars_on_chart=ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);

//--- Crée un tableau pour écrire l'heure d'ouverture de chaque barre

datetime Time[];

//--- Définit le tableau en tant que timeseries

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- Copie maintenant les données des barres visibles dans le graphique dans ce tableau

int times=CopyTime(NULL,0,0,bars_on_chart,Time);

if(times<=0)

{

Print("Impossible de copier le tableau des heures d'ouverture !");

return;

}

//--- Fin des préparations préliminaires



//--- Indice de la barre centrale du graphique

int center_bar=bars_on_chart/2;

//--- Equateur du graphique - entre le maximum et le minimum

double mean=(chart_max_price+chart_min_price)/2.0;

//--- Définit les coordonnées du premier point d'ancrage au centre

ObjectCreate(0,my_gann,OBJ_GANNFAN,0,Time[center_bar],mean,

//--- Deuxième point d'ancrage à droite

Time[center_bar/2],(mean+chart_min_price)/2.0);

Print("Heure[center_bar] = "+(string)Time[center_bar]+" Heure[center_bar/2] = "+(string)Time[center_bar/2]);

//Print("Heure[center_bar]/="+Time[center_bar]+" HEure[center_bar/2]="+Time[center_bar/2]);

//--- Définit l'échelle en Pips / Barre

ObjectSetDouble(0,my_gann,OBJPROP_SCALE,10);

//--- Définit la ligne de tendance

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_DIRECTION,GANN_UP_TREND);

//--- Définit la largeur de ligne

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_WIDTH,1);

//--- Définit le style de ligne

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOT);

//--- Définit la couleur de ligne

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_COLOR,clrYellowGreen);

//--- Permet à l'utilisateur de sélectionner un objet

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTABLE,true);

//--- Le sélectionne

ObjectSetInteger(0,my_gann,OBJPROP_SELECTED,true);

//--- Le dessine sur le graphique

ChartRedraw(0);

}

}