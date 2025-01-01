- Types d'Objets
Niveaux des Vagues d'Elliott
Les Vagues d'Elliott sont représentées avec deux objets graphiques de type OBJ_ELLIOTWAVE5 et OBJ_ELLIOTWAVE3. Pour définir la taille de la vague (méthode d'étiquettage de la vague), la propriété OBJPROP_DEGREE est utilisée, à laquelle l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE peut être assignée.
ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE
|
Identifiant
|
Description
|
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
|
Grand Supercycle
|
ELLIOTT_SUPERCYCLE
|
Supercycle
|
ELLIOTT_CYCLE
|
Cycle
|
ELLIOTT_PRIMARY
|
Vague primaire
|
ELLIOTT_INTERMEDIATE
|
Vague intermédiaire
|
ELLIOTT_MINOR
|
Vague mineure
|
ELLIOTT_MINUTE
|
Minute
|
ELLIOTT_MINUETTE
|
Minuette
|
ELLIOTT_SUBMINUETTE
|
Subminuette
Exemple :
|
for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)