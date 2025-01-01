for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)

{

string currobj=ObjectName(0,i);

if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) ||

((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))

{

//--- définit le niveau comme INTERMEDIATE

ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);

//--- affiche des lignes entre les sommets des vagues

ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);

//--- définit la couleur de ligne

ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);

//--- définit la largeur de ligne

ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);

//--- définit la description

ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");

}

}