Niveaux des Vagues d'Elliott 

Les Vagues d'Elliott sont représentées avec deux objets graphiques de type OBJ_ELLIOTWAVE5 et OBJ_ELLIOTWAVE3. Pour définir la taille de la vague (méthode d'étiquettage de la vague), la propriété OBJPROP_DEGREE est utilisée, à laquelle l'une des valeurs de l'énumération ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE peut être assignée.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

Identifiant

Description

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Grand Supercycle

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Supercycle

ELLIOTT_CYCLE

Cycle

ELLIOTT_PRIMARY

Vague primaire

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Vague intermédiaire

ELLIOTT_MINOR

Vague mineure

ELLIOTT_MINUTE

Minute

ELLIOTT_MINUETTE

Minuette

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Subminuette

Exemple :

   for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)
     {
      string currobj=ObjectName(0,i);
      if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) || 
         ((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))
        {
         //--- définit le niveau comme INTERMEDIATE
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);
         //--- affiche des lignes entre les sommets des vagues
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);
         //--- définit la couleur de ligne
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);
         //--- définit la largeur de ligne
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);
         //--- définit la description
         ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");
        }
     }