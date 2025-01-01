Variables Globales

Les variables globales sont créée en plaçant leurs déclarations en dehors des descriptions de fonction. Les variables globales sont définies au même niveau que les fonctions, c'est à dire qu'elles ne sont locales à aucun bloc.

Exemple :

int GlobalFlag=10; // Variable globale

int OnStart()

{

...

}

La portée des variables globales est le programme entier. Les variables globales sont accessibles de toutes les fonctions définies dans le programme. Elles sont initialisées à zéro sauf si une autre valeur initiale a été explicitement définie. Une variable globale ne peut être initialisée que par une constante ou par une expression constante correspondant à son type.

Les variables globales ne sont initialisées qu'une seule fois après le chargement du programme dans le terminal client et avant le premier traitement de l'évènement Init event. Pour les variables globales représentant des objets de classe, les constructeurs correspondant sont appelés pendant leur initialisation. Dans les scripts, les variables globales sont initialisées avant le traitement de l'évènement Start.

Note : Les variables déclarées au niveau globales ne doivent pas être confondues avec les variables globales du terminal client qui sont accessibles avec les fonctions GlobalVariable...().

