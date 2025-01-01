Propriétés des Indicateurs Personnalisés

Le nombre de buffers pouvant être utilisés dans un indicateur personnalisé est illimité. Mais pour chaque tableau désigné comme buffer pour l'indicateur avec la fonction SetIndexBuffer(), il est nécessaire de spécifier le type des données qu'il contiendra. Cela peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.

ENUM_INDEXBUFFER_TYPE

Identifiant Description INDICATOR_DATA Données à dessiner INDICATOR_COLOR_INDEX Couleur INDICATOR_CALCULATIONS Buffers supplémentaires pour les calculs intermédiaires

Un indicateur personnalisé doit fournir de nombreux paramètres pour un bon affichage. Ces paramètres sont définis avec l'assignation des propriétés correspondantes de l'indicateur avec les fonctions IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() et IndicatorSetString(). Les identifiants des propriétés de l'indicateur sont listés dans l'énumération ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER

Identifiant Description Type de la Propriété INDICATOR_DIGITS Précision de dessin des valeurs de l'indicateur int INDICATOR_HEIGHT Hauteur fixée de la fenêtre de l'indicateur (commande du préprocesseur #property indicator_height) int INDICATOR_LEVELS Nombre de niveaux dans la fenêtre de l'indicateur int INDICATOR_LEVELCOLOR Couleur de la ligne du niveau color modifier = numéro du niveau INDICATOR_LEVELSTYLE Style de la ligne du niveau ENUM_LINE_STYLE modificateur = numéro du niveau INDICATOR_LEVELWIDTH Epaisseur de la ligne du niveau int modificateur = numéro du niveau INDICATOR_FIXED_MINIMUM Minimum fixe pour la fenêtre de l'indicateur. La propriété ne peut être écrite que par la fonction IndicatorSetInteger() bool INDICATOR_FIXED_MAXIMUM Maximum fixe pour la fenêtre de l'indicateur. La propriété ne peut être écrite que par la fonction IndicatorSetInteger() bool

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE

Identifiant Description Type de la Propriété INDICATOR_MINIMUM Minimum de la fenêtre de l'indicateur double INDICATOR_MAXIMUM Maximum de la fenêtre de l'indicateur double INDICATOR_LEVELVALUE Valeur du niveau double modificateur = numéro du niveau

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING

Identifiant Description Type de la Propriété INDICATOR_SHORTNAME Nom court de l'indicateur string INDICATOR_LEVELTEXT Description du niveau string modificateur = numéro du niveau

Exemples :