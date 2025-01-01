- Constantes de Prix
Propriétés des Indicateurs Personnalisés
Le nombre de buffers pouvant être utilisés dans un indicateur personnalisé est illimité. Mais pour chaque tableau désigné comme buffer pour l'indicateur avec la fonction SetIndexBuffer(), il est nécessaire de spécifier le type des données qu'il contiendra. Cela peut être l'une des valeurs de l'énumération ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.
|
Identifiant
|
Description
|
INDICATOR_DATA
|
Données à dessiner
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Couleur
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Buffers supplémentaires pour les calculs intermédiaires
Un indicateur personnalisé doit fournir de nombreux paramètres pour un bon affichage. Ces paramètres sont définis avec l'assignation des propriétés correspondantes de l'indicateur avec les fonctions IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() et IndicatorSetString(). Les identifiants des propriétés de l'indicateur sont listés dans l'énumération ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
INDICATOR_DIGITS
|
Précision de dessin des valeurs de l'indicateur
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Hauteur fixée de la fenêtre de l'indicateur (commande du préprocesseur #property indicator_height)
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
Nombre de niveaux dans la fenêtre de l'indicateur
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Couleur de la ligne du niveau
|
color modifier = numéro du niveau
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Style de la ligne du niveau
|
ENUM_LINE_STYLE modificateur = numéro du niveau
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Epaisseur de la ligne du niveau
|
int modificateur = numéro du niveau
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
Minimum fixe pour la fenêtre de l'indicateur. La propriété ne peut être écrite que par la fonction IndicatorSetInteger()
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
Maximum fixe pour la fenêtre de l'indicateur. La propriété ne peut être écrite que par la fonction IndicatorSetInteger()
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Minimum de la fenêtre de l'indicateur
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Maximum de la fenêtre de l'indicateur
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Valeur du niveau
|
double modificateur = numéro du niveau
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
Identifiant
|
Description
|
Type de la Propriété
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Nom court de l'indicateur
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Description du niveau
|
string modificateur = numéro du niveau
Exemples :
|
//--- paramètres de l'indicateur