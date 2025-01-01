Identifiants des Type de Données

Lors de la création du handle d'un indicateur avec la fonction IndicatorCreate(), un tableau de types MqlParam doit être spécifié comme dernier paramètre. De la même façon, la structure MqlParam, décrivant l'indicateur, contient un champ spécial type. Ce champ contient des informations sur le type de données (type real, integer ou string) qui est passée par un élément en particulier du tableau. La valeur de ce champ de la structure MqlParam peut être l'une des valeurs de ENUM_DATATYPE.

ENUM_DATATYPE

Identificateur Type de donnée TYPE_BOOL bool TYPE_CHAR char TYPE_UCHAR uchar TYPE_SHORT short TYPE_USHORT ushort TYPE_COLOR color TYPE_INT int TYPE_UINT uint TYPE_DATETIME datetime TYPE_LONG long TYPE_ULONG ulong TYPE_FLOAT float TYPE_DOUBLE double TYPE_STRING string

Chaque élément du tableau décrit le paramètre d'entrée correspondant d'un indicateur technique créé, le type et l'ordre des éléments du tableau doivent donc être maintenus strictement en accord avec la description.