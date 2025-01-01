DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'IndicateurIdentifiants des Types de Données 

Identifiants des Type de Données

Lors de la création du handle d'un indicateur avec la fonction IndicatorCreate(), un tableau de types MqlParam doit être spécifié comme dernier paramètre. De la même façon, la structure MqlParam, décrivant l'indicateur, contient un champ spécial type. Ce champ contient des informations sur le type de données (type real, integer ou string) qui est passée par un élément en particulier du tableau. La valeur de ce champ de la structure MqlParam peut être l'une des valeurs de ENUM_DATATYPE.

ENUM_DATATYPE

Identificateur

Type de donnée

TYPE_BOOL

bool

TYPE_CHAR

char

TYPE_UCHAR

uchar

TYPE_SHORT

short

TYPE_USHORT

ushort

TYPE_COLOR

color

TYPE_INT

int

TYPE_UINT

uint

TYPE_DATETIME

datetime

TYPE_LONG

long

TYPE_ULONG

ulong

TYPE_FLOAT

float

TYPE_DOUBLE

double

TYPE_STRING

string

Chaque élément du tableau décrit le paramètre d'entrée correspondant d'un indicateur technique créé, le type et l'ordre des éléments du tableau doivent donc être maintenus strictement en accord avec la description.

 

 