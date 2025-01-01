- Constantes de Prix
Lors de la création du handle d'un indicateur avec la fonction IndicatorCreate(), un tableau de types MqlParam doit être spécifié comme dernier paramètre. De la même façon, la structure MqlParam, décrivant l'indicateur, contient un champ spécial type. Ce champ contient des informations sur le type de données (type real, integer ou string) qui est passée par un élément en particulier du tableau. La valeur de ce champ de la structure MqlParam peut être l'une des valeurs de ENUM_DATATYPE.
ENUM_DATATYPE
|
Identificateur
|
Type de donnée
|
TYPE_BOOL
|
bool
|
TYPE_CHAR
|
char
|
TYPE_UCHAR
|
uchar
|
TYPE_SHORT
|
short
|
TYPE_USHORT
|
ushort
|
TYPE_COLOR
|
color
|
TYPE_INT
|
int
|
TYPE_UINT
|
uint
|
TYPE_DATETIME
|
datetime
|
TYPE_LONG
|
long
|
TYPE_ULONG
|
ulong
|
TYPE_FLOAT
|
float
|
TYPE_DOUBLE
|
double
|
TYPE_STRING
|
string
Chaque élément du tableau décrit le paramètre d'entrée correspondant d'un indicateur technique créé, le type et l'ordre des éléments du tableau doivent donc être maintenus strictement en accord avec la description.