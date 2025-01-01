Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'Indicateur
- Constantes de Prix
- Méthodes de Lissage
- Lignes d'Indicateurs
- Styles de Dessin
- Propriétés des Indicateurs Personnels
- Types d'Indicateurs
- Identifiants des Types de Données
Constantes d'Indicateurs
Il existe 37 indicateurs techniques prédéfinis pouvant être utilisés dans les programmes écrits dans le langage MQL5. Il y a également la possibilité de créer des indicateurs techniques avec la fonction iCustom(). Toutes les constantes requises sont divisées en 5 groupes :
- Constantes de prix — pour sélectionner le type de prix ou de volume sur lequel un indicateur est calculé ;
- Méthodes de lissage — méthodes de lissage intégrées utilisées dans les indicateurs ;
- Lignes d'indicateur — identifiants des buffers de l'indicateur lors de l'accès à leurs valeurs en utilisant CopyBuffer() ;
- Styles de dessin — pour indiquer l'un des 18 types de dessin et pour définir le style de dessin des lignes ;
- Propriétés des indicateurs personnalisés sont utilisées pour travailler avec les indicateurs personnalisés ;
- Types d'indicateurs sont utilisés pour spécifier le type de l'indicateur technique lors de la création d'unhandle avec IndicatorCreate() ;
- Identifiants des types de données sont utilisés pour spécifier le type de donnée passé dans un tableau de données de type MqlParam dans la fonction IndicatorCreate().