DocumentationSections
Référence MQL5Constantes, Enumérations et StructuresConstantes d'Indicateur 

Constantes d'Indicateurs

Il existe 37 indicateurs techniques prédéfinis pouvant être utilisés dans les programmes écrits dans le langage MQL5. Il y a également la possibilité de créer des indicateurs techniques avec la fonction iCustom(). Toutes les constantes requises sont divisées en 5 groupes :